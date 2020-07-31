【家有壁爐】在家也能感受慢活　5個治癒解壓節目推薦

Netflix每次都會創作滿有話題的電視節目，最近最有話題節目，必定是主打以4K播放一小時的慢電視節目《家有壁爐》（Fireplace）。我們這次為大家盤點一些有趣而經典的慢電視節目。

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慢電視（Slow TV）是一種馬拉松式全程直播某種普通事件的電視節目類型，名稱來源自這類節目內容本身節奏緩慢，另一面是因為節目播出時間很長，較少剪接，很多更沒有配樂純粹現場收音。慢電視概念來源於美國著名普普藝術家Andy Warhol於1963年製作的慢電影《沉睡》，該片播放了詩人John Giorno 5小時20分鐘的沉睡畫面。

1. 魚樂無窮

《魚樂無窮》是香港土產最經典慢電視節目，由前免費電視頻道亞洲電視於深夜播出，每天晚上該節目會播出數小時一個魚缸的畫面，配以輕鬆的配樂，畫面中有各種顏色鮮艷的金魚游來游去，十分治癒！

2. 卑爾根火車旅程

《卑爾根火車旅程》(The Bergen Line to Oslo minute by minute)是挪威經典七小時慢電視節目，節目直播7小時火車之旅。《卑爾根火車旅程》誕生，緣於2009年該火車線當年100週年，挪威公營NRK電視台要製作一個節目紀念這事件。最正常的做法是拍攝紀錄片，講講這條路線歷史，但電視台有人建議不如只拍攝沿途風光。最重要的是，這種拍攝方法成本只是20萬挪威克朗（25萬港元），節目最後大受歡迎，獲120萬挪威觀眾捧場（佔挪威20%的總人口），2014年英國航空更購入這節目，為長途客機播放紓壓。

3. 海達路德郵輪風光

因為《卑爾根火車旅程》節目收視高企，挪威國營電視台 NRK 後來又陸續製播了一系列「慢電視 Slow TV」，其中最驚人是將近 135 小時的郵輪風光。這節目將攝影機架設在海達路德郵輪（Hurtigruten）船頭，跟著郵輪遊歷挪威沿海風光，該節目甚至成為全國事件，許多民眾沿途跟郵輪打招呼，期待自己入鏡這個全國知名節目((以下是網民節錄片段)。

4. 10小時地球放鬆II

挪位電視台成功，引起歐洲多國電視台仿傚。英國BBC廣播公司在YouTube上推出了5部10小時的慢電視劇集《10小時地球放鬆II》(10 Hours Of Relaxing Planet Earth II)，以緩慢鏡頭帶領觀眾去往那些人類幾乎不可能依靠雙腳去到的地域，全方位感受地球之美，觀眾跟隨鏡頭從高空俯瞰冰川、穿越雲霧繚繞森林、飛躍靜謐純淨島嶼、看柔軟細膩沙丘、飽覽茫茫草原上野生動物。

5. Youtube「TheSilentWatcher」頻道

這個Youtube頻道，有大量由2K或4K拍攝的數小時畫面，主題多為大自然情景、河流聲、壁爐聲、海底游歷甚或是普通森林景，看似尋常的大自然風光，在高清下看到每個細節，別是一番味道。

慢電視大受歡迎，有評論指是習慣都市生活的觀眾，希望在電視媒介重拾返璞歸真的生活，感受一種不干擾環境變化補償。慢電視始祖NRK挪威電視台製片人Thomas Hellum曾說：「生活本身很無聊。但是我們置身其中，總有一些激動人心的時刻，你只需要等待他們。」

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