【老人與海】海明威多部小說被揭幾百個錯誤　學者：錯不在他

據近日一份快將發布的研究指出,已故美國文學家、諾貝爾文學獎得主海明威(Ernest Hemingway,1899-1961)已出版的著作,大部份作品並不能準確表達作者原意,由於編輯或排版錯誤等原因,他的著作裡有幾百個錯誤,而且尚未更正。

海明威是20世紀著名小說家,一生共創作出十三部中長篇小說、八十多部短篇小說,代表作有《老人與海》(The Old Man and the Sea)、《太陽依舊升起》(The Sun Also Rises)和《戰地春夢》(A Farewell to Arms)等。1952年憑《老人與海》奪得諾貝爾文學獎及普立茲小說獎。他以簡潔、直接的寫作風格而聞名,作品很少用裝飾性的字眼,而是以簡明的句子講訴一些人在生活上所表現出的勇氣、力量和尊嚴的故事。

研究20世紀美國文學的學者 Robert W Trogdon 近日發表研究成果,他走訪藏有大部份海明威手稿的波士頓甘乃迪總統圖書館和博物館,將已出版的海明威著作與原稿對比,發現當中有數以百計的錯誤,而且一直以來沒有人修正。他發現這些錯誤雖然都是輕微的錯誤,但小錯都是錯誤,而且大多是源於編輯和排版時所造成。

海明威曾擔任古巴記者。(WIKI)

他以1926年出版的小說《太陽正常升起》為例,這本小說講述了法國和西班牙戰後經歷的幻想破滅。小說中的人物包括鬥牛士 Maricia Lalanda,但是作者手寫的字母L和S看起來極為相似,因此當時的編輯將「Maricia Laland」誤會成了「Maricia Saland」。此外,因為難以分辨作者的「s」和「q」,很容易將海明威所指一間巴黎真實存在的餐廳「Cigogue」誤會成「Ciqoque」。

而在1933年海明威的短篇故事《你永遠不會那樣》(A Way You'll Never Be)中,原稿寫的是「帽子」(hat),書中卻錯誤以「球棒」(bat)替代,使原意「用帽子擊打」變成「用球棒擊打」。(原文:But I must insist that you will never gather a sufficient supply of these insects for a day’s fishing by pursuing them with your hands or trying to hit them with a hat.)

除了編輯認錯字外,排版人員在排版時還改變了海明威原文中的標點符號和動詞時態。例如,在海明威1933年的短篇小說《世界之光》(The light of the world)中,原文實際上為「she just kept on laughing and shaking(她一直在笑,不停地發抖),但排版時卻將其變成了「she just keep on laughing and shaking (她不停地笑和顫抖)」,將原文的時態錯誤地改變。他指出除了2005年和2009年出版的《乞力馬札羅的雪》(The Snows Of Kilimanjar)和《流動的盛宴》(A Moveable Feast)外,海明威目前出版的書沒有被編輯保留他真正想要表達的意思。而海明威的同時代作家 F. Scott Fitzgerald 和 William Faulkner,他們的著作都已經在再版後更正了原先存在的錯誤。

2015年在美國紐約拍賣的海明威親筆簽名信件。(Getty)

而即將由劍橋大學出版社出版的《新海明威研究》(The New Hemingway Studies)及《海明威書信集:第5卷(1932-1934年)》(The Letters of Ernest Hemingway: Volume 5 ,1932-1934),書中將收錄幾封海明威未曾發表的信件,涉及他對其出版作品被編輯後的感受。

《書信集》總編輯 Sandra Spanier 表示,海明威曾在信中反對編輯對自己的作品進行刪減,並表示如果故事篇幅可以短一點,自己就會將它改短一些,這已經是他呈現最好和最完整的故事,否則他不會將這個故事給任何人看。

這正好反映海明威惜字如金,不希望別人隨便改動他的創作。

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨,已故美國畫壇大師Edward Hopper的作品。】