巨黃鴨藝術大師新作　16米高狐狸屹立荷蘭鹿特丹睇得又玩得

曾於維港展出的「黃色巨型小鴨」，相信令很多香港人印象深刻。最近這位喜歡以各種動物為創作題材的荷蘭藝術家Florentijn Hofman又有新作，新作「Bospolder Fox」是一隻16米長、叼著粉紅色塑膠袋的巨型狐狸，坐立於荷蘭鹿特丹西部的Bospolder區。

(2013年曾來港展出的巨型小黃鴨。(WIKI))

這次創作源自於當地常見的狐狸，Hofman盼透過這隻巨型狐狸隱喻存在於城市和自然之間的衝突。

Bospolder這地名源自荷蘭文Bos（林地）和Polder（枯竭的沼澤）二字的結合。Bospolder是荷蘭新移民聚居地，夜深時分，此處經常發現有野生狐狸出沒。Hofman認為Bospolder的居民大多為外來移民，他們像狐狸一樣為了尋求更美好生活而遷移至此。狐狸這一夜行動物，雖是闖入者，但鮮艷、親切且具浪漫氣息。塑像豎立於此，除了有美化灰色街景作用，更重要在於藝術家希望在地居民能夠更包容、更接納新移民和大自然。

擅長以動物主題創作的藝術家Florentijn Hofman。(黃寶瑩 攝)

讓孩子安心在爪間玩耍

而在鹿特丹Marconiplein 的西部有大量野生的動物走入城市，這裡離滿布廢棄膠袋的Grote Visserijstraat 市場不遠。Hofman認為狐狸入侵和膠袋禁令都是這裡最熱門的新聞，同時涉及到自然與人類都市發展共存的議題，於是便想出以一個巨型狐狸嘴裡叼著一個膠袋，坐立於鬧市中。

達16米的狐狸會選址於Bospolder及Tussendijken的十字路口，一方面是基於道路交通狀況的考量，另一方面Hofman認為這座色彩鮮艷的塑像並不適合放在乾淨的小公園中展示，根據狐狸是夜行性動物這習性，應該放在城市陰暗的縫隙中潛行。而Bospolder Fox與一旁的道路和建築平行，這樣孩子便可安心地在狐狸的爪間玩耍，學習與不同的物種、族群和平共處。

Hofman表示，讓野生動物擬人化可令創作多了聯想的趣味性。路過的行人或會在想，究竟是Bospolder Fox 偷了東西？還是在清理垃圾？還是他剛從市場上瘋狂購物回來？

新聞來源：designboom