網上買鱷魚皮包被澳洲海關銷毀　藝術品也要合資格才能入境香港

一位買家因沒有得到正確的進口許可證，她那個在網上購買的19,000美元（約港幣15萬）鱷魚皮手袋就被澳洲海關官員銷毀了。而香港也有類似限制。

澳洲海關於1月在西澳大利亞州的貨運站，沒收了一個從法國精品店購買的 Saint Laurent 皮包。據澳洲政府稱，買主以19,000美元購入此皮包。

涉事的皮包款式（澳洲政府官方）

鱷魚產品是可以進入澳洲的，但其進口受到《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）的管制，以確保產品與非法野生動植物貿易無關。儘管買家已經獲得了歐州的出口許可證，但她沒有向申請澳洲方的 CITES 進口許可證。

澳洲環境部長蘇珊・萊伊（Sussan Ley）在談到此事時警告進口商，他們必須具有正確的許可證才能將產品帶入該國。

「我們都需要注意在網上購買了什麼，因為限制動物產品的貿易，對於瀕危物種的生存十分重要。」 ——澳洲環境部長蘇珊・萊伊（Sussan Ley）

澳洲環境部長蘇珊・萊伊（Sussan Ley）（Wikimedia Commons）

香港的瀕危物種藝術品也有規管

香港亦是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（下稱《公約》）其中一個簽署成員，而且瀕危物種亦受到香港法例中的「保護瀕危動植物物種條例」所保護，所以在購買藝術品時，也要留意當中是否與瀕危物種有關。其中象牙貿易是最常見的瀕危野生動物藝術品貿易。

漁護署於2018年，如期啟動象牙貿易管制三部曲。在新條例下，香港將加強管制進口及再出口象牙及大象狩獵品，以及加重罰則上限至罰款1,000萬元及監禁十年。

香港象牙貿易管制三部曲： 1. 5月1日起，禁止出口及再出口大象狩獵品及《公約》後象牙； 2. 8月1日起，禁止進口及再出口《公約》前象牙，並向本地市場的《公約》前象牙施加許可證管制； 3. 禁止為商業目的管有任何象牙，整個計劃於2021年12月31日完成。

《2018年保護瀕危動植物物種（修訂）條例》在5月1日生效，將加強管制進口及再出口象牙及大象狩獵品，逐步淘汰本地象牙貿易。（資料圖片 / 余睿菁攝）

因此現時，《公約》前的象牙不可再出口作商業用途，但可在漁護署登記及領取「管有許可證」的情況下，在本港買賣。因此，《公約》前象牙在本港交易是合法。《公約》成立後，獵殺大象屬非法，因此任何人在本港管有《公約》後象牙，都屬違法。在2021年12月31後，所有象牙交易都會禁止，包括藝術品。

要打擊非法獵殺瀕危物種，禁止商品交易是最有成效的做法。現時很多物料可以替代瀕危物種作為原料，大家也應為牠們盡一分力，減少購買以瀕危物種作原料的產品和藝術品。

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