美國隊長笑談露鳥　重看古希臘雕塑裸體學問

「美國隊長」基斯伊雲斯早前因在IG誤傳一張「露鳥」照片，雖然已急速刪文，但仍引來大家關注，隊長最後幽默的打完場亦大獲影迷讚賞。其實，雖說英雄莫問大小，但在古希臘或文藝復興時期的雕塑中，英雄的外形正以鳥小為標準，大生殖器被視為蠻夷象徵，究竟當時為何有這美術標準？

電影《美國隊長》劇照。(資料圖片)

現存的歐洲古代裸體雕塑，很多是來自文藝復興時期作品。大約14世紀末到16世紀的文藝復興時代，主張以人文浪漫主義為思核心，提倡研究及復興古代希臘和羅馬藝術，因此藝術作品深受古代希臘和羅馬風格所影響。

與現代人觀念不同，古代希臘人崇尚小鳥，認為大鳥是蠻夷和愚蠢的象徵，主流裸體雕塑亦以小鳥為大宗。2013年希臘雅典大學(University of Athens)便舉辦了一個有關「陽具文化在古希臘藝術」(Penile representations in ancient Greek art)研究項目，一眾學者就此題目提出一些研究看法。

藝術史家Ellen Oredsson指出，希臘人認為人的身體在放鬆自然的狀態是最美的，若果與現實中的陽具比較，雕塑陽具的大小並不是特別細小。 研究亦指出，古希臘雕塑很多以神、運動員和英雄人物為原型，神的身體是完美的，而運動員在練習後的即時身體反應正是陽具最小的時候，小鳥特徵正好符合現實運動員的理想狀態。2005年，一個研究文藝復興時期米開朗基羅(Michelangelo/1475-1564)大衛像(David)雕塑的報告便指出，人類在面對危險時陽具應該減少充血，所以大衛像正是米開朗基羅想描述大衛在與巨人歌利亞戰鬥時，專心迎對危機的自然狀態，所以鳥也是小小的。

大陽具是蠻夷象徵

在希臘文化中，最理想的身體應是各部位有均稱合理的比例，所以不喜歡標榜特別誇大的身體特徵。Ellen Odredsson便指出，希臘人自命是最具智慧和理性的民族，在他們文化中最完美的人並不好色，對性慾是平淡的，縱然人有情欲，但完全不會與陰莖大小扯上關係，小鳥狀態可以讓他們保持理性冷靜的思考，大鳥對他們來說代表愚蠢、情慾和醜陋，是野蠻人的象徵。例如古希臘半人半獸的森林之神Satyrs，衪便是色慾的代表，性喜歡樂，是色情狂和性慾無度男人的標誌，衪的雕塑便以大鳥為特徵；又例如生殖之神Priapus，衪的雕塑同樣以擁有巨大、永久勃起的陽具而聞名，衪的名字便是「陰莖異常勃起」(Priapism)一詞的詞源。

古希臘文化流傳至古羅馬，成為了羅馬上流藝術的價值和原則，後來亦大大影響了文藝復興時期的創作，那時代的文化理念，深深印烙在遺世的藝術品中。