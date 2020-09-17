非洲喀麥隆決心保育文物　大網蛇博物館延續古文明象徵

這次為大家介紹的著名建築，大家看照片甫入眼簾，是否以為是電影《奪寶奇兵》的拍攝場景？充滿原始森林神秘和原始的感覺，像是一座寶物藏點？這張照片並不是翻拍自電影畫面，而是來自非洲喀麥隆（Cameroon）豐班（Foumban）的皇家博物館（The Royal Museum）。

非洲喀麥隆皇家博物館(Rabiatou)

喀麥隆豐班市曾為古代巴姆穆王國（ Bamoum Dynasty）首都，現在人口約九萬人左右，市內有售賣食物和傳統工藝品的市集。這個設計成兩條大蟒蛇盤纏圍著一隻蜘蛛的搶眼建築，鄰近喀麥隆皇室宮殿，是當地一座於2016年興建，於2017年落成的博物館。

博物館的設計理念是根據當地歷史上強盛的巴姆穆王國神聖象徵為設計主題：雙頭蛇、蜘蛛和位於入口處的鐘鑼（Africa Gong）。根據建築師Issouou Mbouombouo解釋，用作博物館環型廊道的「雙頭蛇」代表「力量」，四層樓高用作展館的「蜘蛛」代表「智慧」，建築結構預料每小時能接待200名遊客。

曾為英法德殖民地

這座博物館體現這個發展中國家復興自身文化，保育現存文物的決心。展館展示與巴姆穆王國歷史有關的藝術工藝品，當中包括12,000尊聖器、戰利品及王朝遺物。由於喀麥隆曾為英國、法國、德國等的殖民地，因此設計理念亦包括預留位置為日後爭取其他國家返還被掠奪文物做好準備。

巴姆穆王國有自己的語言和文字系統，是當年的黑非洲（撒哈拉沙漠以南的非洲地區）第一個自行創制的文字系統。但因為這套文字系統只限在皇宮內通行，一般平民不能使用，大大限制了它的發展，加上後來法國殖民主義者禁止當地人再教授巴姆穆文字，令其急速衰落。近年幸得當地人發起復興計劃，開辦學校教授語言，並運用現代電腦的幫助傳播，希望使這種文字得以復興。

資料來源：rabiatoualiyu.wordpress.com

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