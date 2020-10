2020年香港國際文學節　20個免費項目線上線下混合舉行

今年第20屆香港國際文學節(HKILF),將於11月5至15日以線上和線下混合模式舉行,邀請了120多位本地及國際作家,結合現場直播和網上互動模式,舉行一共75項的活動,當中20場免費向公眾開放。

本屆文學節爲期10天,一共舉辦75項活動將以線上線下的混合模式舉行,當中有20個免費項目,部份節目可供現場觀眾參加。今年以「此刻緊湊,展望完美」為主題,透過小說和紀實文學形式探討了世界如何應對健康、不平等和氣候變化等問題,以及人類和地球未來的前境。《大西洋》(The Atlantic)編輯 David Frum 將分析了大選後美國當下的政治形勢,而《華爾街日報》記者 Bob Davis 和 Lingling Wei 則會審視中美貿易戰雙方立場。Keith Richburg 將主持討論小組,就香港應關注哪些種族議題展開議論,而An Yu和 Karoline Kan 則將討論他們在最新作品中對千禧一代華人的描繪。參加者可在家中參與線上讀書會、或親身到現場與其他參加者交流。

《正義:一場思辨之旅》作者線上講座

美國政治哲學家和哈佛大學法學院教授,曾著《Justice: What's the Right Thing to Do》(正義:一場思辨之旅)的 Michael J. Sandel 將以全新的角度剖析全球化和日漸嚴重的不平等問題。Lynda Gratton 和 Andrew Scott 將介紹其最新著作《The New Long Life: A Framework for Flourishing in a Changing World》並進行延伸討論。其他文學作品則探討過去與歷史,包括 Thant Myint-U 的《Hidden History of Burma》、William Dalrymple 的《The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company》。而 Robert Bickers 的《History of the Swire Group》被視爲全球化的延伸史例;Jonathan Kaufman 在《The Last Kings of Shanghai》則刻劃了鴉片走私、家庭鬥爭、政治陰謀等主題;May Holdsworth 和 Christopher Munn 則在作品中記載了香港歷史中的警察、司法制度和監獄。

《正義:一場思辨之旅》作者 Michael J. Sandel 將在今屆文學節有線上講座(Getty Images)

小說部份嘉賓包括《Crazy Rich Asians》作者 Kevin Kwan、兩名入圍2020年布克獎的作家 Colum McCann 和 C Pam Zhang;愛爾蘭小說獎得主 Sebastian Barry、普立茲獎得主Jhumpa Lahiri、《Vera and Shetland》犯罪系列作家 Ann Cleeves、Man Booker 得獎人 Howard Jacobson、香港作家陳浩基、陳冠中、謝曉虹和韓麗珠等。

今年文學節所有在線活動將在結束後24小時上載至網上,並附上字幕——英語活動配上中文字幕而華語活動則配上英文字幕。在11月22日前,即文學節開始至完結的一週內,參加者可在網上重溫活動内容。