Netflix 大熱劇集《Emily in Paris》（港譯：艾蜜莉在巴黎）最近可謂平地一聲雷。無論是褒是貶，它都成功以文化之名，激起各方的熱議。然而若果細心留意，其實所謂文化抑或民風的差異，從來都只是一種轉移視線的表徵。與其說《Emily in Paris》戳破了法國文化的真實一面，倒不如說它展現了當下世界的共同本質：文化只是工具，最後還是功利說事。

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真的是文化差異嗎？

《Emily in Paris》由經典美劇《色慾都市》（Sex and the City）的製作人 Darren Star 創作，今年10月初正式上架 Netflix。故事講述 Lily Collins 飾演的芝加哥女孩 Emily Cooper，受公司指派去到一間法國的時裝經銷商，擔任宣傳顧問。本來滿心歡喜的她，到埗後卻被法國人的生活文化連環打擊，鬧出多場笑話。

直至截稿前夕，《Emily in Paris》依然穩佔 Netflix 香港地區的收視排名第一位，相關的討論更是多不勝數。有人稱讚本劇成功以輕鬆幽默的方式，揭示法、美兩地的文化差異。有人則指責它手法粗糙，俗不可耐。既然雙方的焦點，都牽涉到文化的位置以及呈現方式。那就有必要先審視一下，究竟 Emily 所遇到的窘態，是否真是嚴格意義下的文化差異。

《Emily in Paris》由經典美劇《色慾都市》（Sex and the City）的製作人 Darren Star 創作，今年10月初正式上架 Netflix。（《Emily in Paris》劇照）

回溯 Emily 到埗後的種種遭遇，包括遭上司當面取笑美國人身份、工作守則被人塗上陽具嘲笑、開會時不獲通知等等。所有這些行為，顯然都不屬於所謂的文化差異，而是赤祼祼的職場歧視及性騷擾。Emily 身邊的法國同事對此亦十分自覺。所以後來 Luc（Bruno Gouery 飾）想在會議上開黃腔時（第五集），就立即遭到其他人阻止：由始至終，法國人都不是特別無禮散漫，他們只是對 Emily 特別無禮散漫。而這點其實一早可以見於 Emily 的設定。

許多人都會直觀地認為，Emily 人在異地，又沒有朋友接應，於是很自然就是弱勢的一方。但如果有留意第一集的劇情，Emily 之所以會去法國，是因為她隸屬的美國公司收講了這間法國經銷商，於是派她先行到埗，為其帶來改革。換句話說，Emily 雖然是基層員工，但她的身份和職能卻是處於主導地位。

法國同事對她的刁難和厭惡，與其說是文化差異，倒不如說是一場典型的職場衝突。這才是《Emily in Paris》的真正主題。

文化只屬呈現工具

當然，這並不是指所有的文化差異都純屬幻象。正如許多久居法國的評論人所指出，Emily 在生活上的部份窘態，的確是查有實據。問題是，這種矛盾從來都不是故事的主軸。更準確去講，文化差異固然存在，但它如何被呈現和取捨，則是完全取決於職場及市場的法則。

劇中有兩個場景非常反映這種觀點，一是在第三集中，「香水大師」Antoine Lambert（William Abadie 飾）打算用裸女宣傳新產品，但被 Emily 指責是違反了當今的性別平等潮流。最後雙方各持己見，Antoine 決定將是次爭論放到社交網站進行投票，順道炒熱話題。結果 Emily 的意見獲得一致認可，Antoine 由此對她完全改觀。

第二個值得細味的場景，是第六集 Emily 跟「時裝大師」Pierre Cadault（Jean-Christophe Bouvet 飾）所說的一席話。她表示自己雖然低俗、幼稚，只能買贗品。但若果沒有她這種美國女孩的投入，Pierre 也不會到達今天的高度。最後 Pierre 心悅誠服，期後更受此啟發，開創了自己另一個高峰。

文化矛盾從來都不是故事的主軸。更準確去講，文化差異固然存在，但它如何被呈現和取捨，則是完全取決於職場及市場的法則。（《Emily in Paris》劇照）

上述兩段劇情，都各自牽涉了一些非常經典的思想理論，在此不贅。箇中的要旨是，這兩個由文化及價值觀差異所衍生的討論，最後都被市場邏輯輕巧地消解掉；只要證明到最後出來的結果，是能夠讓大家受惠，所謂的文化差異其實只是過眼雲煙，甚至值得鼓勵。

這點也切合本劇另一個重要符號，即社交平台的運作邏輯：關鍵從不在於文化本身的內涵，而是它如何被展示和描繪。一如 Emily 雖然在巴黎碰壁連連，但只要懂得在 Snapchat 拍下巴黎美麗的人和事，一樣可以收穫大批追蹤者。

法國：比美國更美國

事實上，這種對文化的工具性解讀，不獨出現在法國人身上，美國人也同樣如是。在第九集中，美國友人協會（American Friends of the Louvre）邀請 Emily 作說客，希望 Pierre 能夠捐出名下的作品以供拍賣。洽談期間，雙方都為自己在巴黎的不適應而甚有共鳴，並笑指鄰桌的漢堡包讓她們有思鄉之情。

但現實是，雖然她們口中百般投訴，然而整個計劃的重點還是要靠一位法國大師首肯。而令她們產生家鄉情懷的餐廳，本身就是法式格局（儘管該處是由美國人開設，員工也不許說法語）。相反，Emily 在工作上遇到的幾個重大麻煩，全部都是由美國人引起（第七集、第九集）。所謂文化身份的紐帶，在工作面前顯得脆弱不堪。比較之下，法國人與美國人卻因實務的考量而愈走愈近。

Emily 在法國尋得真命天子（雖然結局未明），並在職場上連連告捷，就算法語毫無進步也沒關係。（《Emily in Paris》劇照）

因此隨著劇情發展，原先諷刺法國人的色彩變得愈來愈少，反過來更像是頌揚和欣賞。例如 Emily 的朋友 Mindy（Ashley Park 飾），便是在這裡找回自己的歌星夢。而 Emily 也是在法國尋得真命天子（雖然結局未明），並在職場上連連告捷，就算法語毫無進步也沒關係。所有典型的「美國價值」，諸如個人主義、戀愛自由、機會平等，甚至性開放等，都能夠在法國更成功地實現。法國觀眾指責本劇侮辱法國文化，似乎是太執著於開首幾集的笑點，而忽略了背後的「苦心」。

因此隨著劇情發展，原先諷刺法國人的色彩變得愈來愈少，反過來更像是頌揚和欣賞。例如 Emily 的朋友 Mindy（Ashley Park 飾），便是在這裡找回自己的歌星夢。（《Emily in Paris》劇照）

何需到法國？

然而，這亦是本劇的致命弱點。它以文化差異掛帥，拋出了種種惹人發笑的現象，但最後則是淺嘗輒止，沒有深化任何討論。整部劇集的基調，亦變成了典型的都市職場劇，卻又無諷刺背後的市場邏輯。反而不住彰顯 Emily 在職場上的屢戰屢勝，甚至達到「主角光環」的程度。

於是乎愈往後看，它的劇情就愈無力，主題也逐漸模糊。觀眾對劇集的討論空間，亦只餘下了男女主角的顏值，以及他們五花八門的時裝服飾。

畢竟這種「職場新秀憑熱血闖天下」的劇情，現今已經大幅泛濫，毋需再用巴黎去襯托。Emily in Paris，其實只是將芝加哥搬到了法國。不過環境更優雅，人們更華麗貴氣。

一如我們在 Snapchat 上看到的法國般。