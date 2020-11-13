中國貴州現巨型明代女英雄雕塑　竟是旅遊公司爛尾廣告模型

▍明代貴州彝族女英雄 深得明太祖朱元璋稱讚

奢香是明朝貴州的一名女性水西土司，為彝族著名的女英雄。奢香在元朝至正十八年（公元1358年）於四川永寧出生，為四川永寧宣撫司、彝族恆部扯勒君亨奢氏之女。她在洪武八年（1375年）嫁給、貴州宣慰使靄翠，婚後常輔佐丈夫處理政事。

1381年（明洪武十四年），藹翠病逝，因兒子年幼，年僅23歲的奢香承擔起重任，攝理了貴州宣慰使一職，治理水西（今貴州西北部）。後人多稱讚她建設龍場九驛、開黔西烏撒道的交通建設貢獻。

在清初谷應泰《明史紀事本末》、清代官修的《明史》，民國官修的《貴州通志》都記述了奢香的事迹，當中更跟明太祖朱元璋有關。（後來經學者考證，《明史》內容真確性成疑。）

在洪武十七年（1384年），貴州都督馬曄圖謀激起彝族民變，以便「改土歸流」（廢除彝族頭目改派中央官員管理），於是藉機裸撻奢香。這激起了奢香部屬的憤怒，準備起兵反叛。水東土司劉淑貞為人多智，得知後急忙制止，並於洪武十五年（1382年）上京，向馬皇后告發馬曄。朱元璋得知後，下令召見奢香。奢香於洪武十七年（1384年）上京覲見，表示願意為朝廷效力。朱元璋召回馬曄，下獄處死，平息了西南地區的民憤。

奢香回到貴州後，組織人力，以偏橋為中心，開通一條到雲南烏蒙鄉、一條到畢節二鋪的兩條驛道，以龍場為首，共建立九座驛站，因而稱為「龍場九驛」。其鑿通的道路連接湘、黔、川、滇四省，對增進地區經濟文化的發展起到積極的作用，並促進貴州建制。

洪武二九年（1396年）奢香死後，朱元璋遣使祭奠，並以開九驛之，特賜「順德夫人」稱號，葬於霧籠坡。 對於奢香夫人的功績，朱元璋曾贊道：「奢香歸附，勝得十萬雄兵」。清道光十八年（1838年），奢香墓重修，置奢香夫人故里碑，保存至今。

▍貴州巨型「奢香夫人」雕塑 竟是旅遊公司爛尾廣告模型

近年，大方縣將「奢香夫人」作為當地特色進行宣傳。例如在畢節大方縣著名景點百里杜鵑景區內，就設立了龍場九驛、古道遺跡、奢香嶺、醉九牛等以紀念奢香夫人為主題的景點，為當地帶來數以億計的旅遊收入。

貴州巨型「奢香夫人」雕塑。（網上圖片）

近日，貴州一尊巨型「奢香夫人」雕塑引發網民關注。該雕像其實也不在百里杜鵑景區內，只是在附近一個礦區，具體位置為大方縣百納鄉。

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雕像已雕刻至腰部，現高度達到20餘米，刻劃著奢香夫人穿着彝族頭飾服裝的形貌。如此巨型的雕像必然所費不菲，為何具然深藏礦山，籍籍無名地建設著呢？

據「新京報我們」報道，百納鄉鄉政府回應稱，該雕塑是旅遊公司獨資修建，未使用財政資金。後來經觀察者網查詢後發現，該項目由百里杜鵑佳鑫旅遊公司負責承建。據資料顯示，該旅遊公司成立於2017年，經營範圍包括旅遊產業開發及經營、旅遊產品開發及經營等。

該公司工作人員表示，公司打造雕像是想將其作爲工藝雕刻的廣告，「奢香夫人是通過礦山本體雕刻的，類似於廣告模型」，並不是爲了吸引遊客。他亦提及雕像的作法及成本：「那個山體剛好適合雕刻一個整體的雕塑，一座山把四邊全部敲空、切落、打掉，用整座山雕刻下來，已經投資差不多上千萬了。」

但據另一份網上資料顯示，雕像是「當地根據民族歷史文化打造古彝時光文化園的主體建築」，並指雕像建成後將高近50米，有17層樓高，是目前世界上最高奢香夫人雕像。

然而，前述工作人員卻透露：「該雕像在2017年開工，由於疫情等原因，已停工將近一年時間。」至於雕像到底會否繼續建造，他則表示目前還不能確定。

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