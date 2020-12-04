對調文化｜融入 PBL 概念　為巴裔香港人設計互動書｜訪問莫家琪

「少數族裔在香港需學習和了解香港文化，香港人反而沒有去認識他們的文化。」說這番話的年輕人，是一名設計師，早前獲得設計大獎，作品主題是香港少數族裔與香港人之間，可以如何交流：「文化民族共融，除了要在認知層面上，還要有所關懷；在行為層面上，要有一定的技巧與不同文化背景的人互動。」說者的名字是莫家琪，作品的名字叫《文化快步》，試著運用設計概念來促進兩類族群的溝通。

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莫家琪在學期間，已到不同國家做義工，從照顧菲律賓人孤兒，到探訪希臘當地難民小朋友，有了文化交流與體會的基礎。在香港，她有為NGO一些項目做設計，例如為WEDO GLOBAL製作動畫，向非穆斯林公眾解釋齋戒月的由來與特色：「在香港的少數族裔，最多的是南亞裔；較多人短暫停留在香港。巴基斯坦人有三四代人在香港，比起一些華裔新移民有更長的歷史。」

《文化快步》分為三個階段。第一階段是文化認可：參加者進入巴基斯坦社區並認識他們的文化和身份。第二階段是文化交流：參加者完成任務來體驗巴基斯坦文化。第三階段是文化整合：參加者整合他們的知識和技能，教育更多文化能力低的人。 ——《文化快步》計劃簡介

《文化快步》有生動有趣的素材，可助公眾了解巴基斯坦文化。莫家琪為這些學習元素，設計了系列造型。這個作品的對象是華裔學生，為年輕一代提供文化認知圖像化的入口：在他們的文化中，父親充當出外打工的角色，與民族文化的規範有關，於是莫家琪設計了三個角色：爸爸、媽媽和小朋友。

莫家琪：《文化快步》主視覺設計 (2020)

「《文化快步》主要的視覺是以三個人物的跑步姿態來構成，三人手上拿著的都是文化符號。媽媽較少去清真寺，因為她們不能與陌生男人共處，多數都不會外出的；就算她們去街市，都不會買肉，（在他們的文化裡）肉是由男人買的。她們會去南亞店買清真肉（以指定方式屠宰）或者較多去買菜。小朋友拿著可蘭經，是因為他們放學後就會去清真寺讀古蘭經。」

在她做義工、採訪與研究的經驗中，曾接觸過一名巴基斯坦裔女生。她有次被問「你係邊度嘅人」（你是哪裡的人），用粵語回答「我係香港人」，那人追問她「咁到底你係邊度嘅人」（那麼到底你來自哪裡），她忍不住給那人看自己的永久居民身份證：「你睇？我有香港身份證。」那人還是不罷休。最後，她唯有回答「巴基斯坦」，那人才沒有追問。

《文化快步》主視覺設計 (2020)：呈現兩種文化的crossover，例如將巴基斯坦特色的設計放置在中式傳統茶樓點心車。巴基斯坦貨車有許多層次和花紋，一般港人會覺得好浮誇。於是莫家琪就將「好浮誇」的特色放在香港點心車上。

回顧她在求學時期受恩師指導與鼓勵，亦從Problem-based learning（PBL）裡學習如何用設計來解決問題，這個作品包含了三方面的內容：身份認同、文化誤解和現行解決方法的局限。

種族融合要從認知及行為兩個層面上進行。《文化快步》旨在增強華裔中學生的文化能力，緩和不被大眾接受的「巴裔香港人」身份的問題，減少華裔人士對巴裔人士的誤解，提供更好的文化共融活動，並鼓勵跨種族互動。 ——《文化快步》計劃簡介

她用了一整年去做這個作品，花了一個學期做研究，一個學期做設計和製作。或者，這就是莫家琪獲得「DFA創意智優青年設計才俊特別獎2020」的主要原因？「身份認同好像有兩種定義，一是自己對自己的身份定義，二是其他社會大眾如何看身份。即使巴基斯坦裔人覺得自己是香港人，但這個身份都未必獲得華裔香港人認可。透過這個計劃，我希望可以確立巴裔香港人的身份，讓社會大眾認識這種身份與文化與歷史，讓巴裔香港人融合香港社會。」

莫家琪（照片由受訪者提供）

受訪者簡介