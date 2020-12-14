John Lennon逝世40周年｜渴求和平卻投身激進　曾被美國勒令驅逐

上星期二（12月8日）是John Lennon的40周年死忌。一曲《Imagine》，讓世人都看到了他對和平的渴求。但在大同世界以外，他亦一度投身激進政治，險些被美國政府遞解出境。直到遇刺前夕，他又好像對這些輕狂歲月莫名後悔、惶恐不安。 或許比起Love and Peace，掙扎與痛苦才是對他的最佳註腳。

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Count me out, or in?

要回溯John Lennon的政治理想，音樂自然是最佳途徑；幾乎每次他的思想爭扎，都可以用一首歌來標記。

1966年，越戰正在進行得如火如荼。不同於後世的想像，當時大部份的美國人都支持美軍出兵越南。而在美國也深受歡迎的Beatles，卻率先步入逆流。他們不顧經紀人的反對，公開譴責越南戰爭。兩年後，他們發布了歌曲《Revolution》，諷刺一切的暴力形式。歌詞寫道，無論改變世界的理想再美好，只要涉及到破壞，就不用算他們一分了（But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out）。

但其實在同年11月發行的《白色專輯》（The White Album）中，John Lennon對這首歌作了一個很輕巧，卻又意味深長的改動：他在「Count me out」的歌詞後面，加了「In」的和音。似乎，他已經對現實政治產生了一絲觸動。

在1971年11月發行的《白色專輯》（The White Album）中，John Lennon對《Revolution》作了一個很輕巧，卻又意味深長的改動：他在「Count me out」的歌詞後面，加了「In」的和音。似乎，他已經對現實政治產生了一絲觸動。（Ultimate Classic Rock）

翌年，他與新婚的第二任太太小野洋子（Yoko Ono），前往阿姆斯特丹度蜜月。他們在當地酒店開展了著名的「為和平臥床」（Bed-in for Peace）活動。兩人躺在酒店房的床上一個星期，聲稱要抵抗世上的一切暴力。

後來他們打算去到美國，再進行一次「臥床」。但因為被拒絕入境的關係，他們改道加拿大的蒙特利爾，並在「臥床」期間寫下新歌《Give Peace a Chance》【註一】。渴求和平的基調不變之餘，還明確諷刺了當時愈趨盛行的新左翼浪潮。歌詞提到，所有人都在談革命，提倡這個主義、那個主義，但他只希望能夠給和平一個機會：

Ev'rybody's talking 'bout Bagism, Shagism, Dragism, Madism, Ragism, Tagism This-ism, that-ism, is-m, is-m, is-m All we are saying is give peace a chance All we are saying is give peace a chance

這個階段的John Lennon，雖然經歷過思想爭扎，但他始終是一名堅定的和平主義者。比起暴力抗爭，他更相信冥想、藥物和創作的力量。

John Lennon與新婚的第二任太太小野洋子（Yoko Ono），在阿姆斯特丹開展了著名的「為和平臥床」（Bed-in for Peace）活動。兩人躺在酒店房的床上一個星期，聲稱要抵抗世上的一切暴力。（Ultimate Classic Rock）

險些被驅逐出境的激進分子

然而，事情很快出現轉變。1969年10月15日，華盛頓舉行了聲勢龐大的反戰遊行，社會運動正式邁入高潮。而《Give Peace a Chance》則成為了街知巷聞的示威歌曲，被無數青年所頌唱。

或許是受到社會氛圍的感染，John Lennon不再深居一隅，而是主動邀請了當時英國新左翼的代表人物、越南團結運動（Vietnam Solidarity Campaign）領袖Tariq Ali，一起商討時事。1971年，Ali帶同著名左翼作家Robin Blackburn，為John Lennon進行了一次訪談。席間他清楚表明，必須要與年青的工人階級團結一致，並為女性帶來解放，才可以成就真正的革命。這次會談後來也被刊登在美國的新左翼雜誌《壁壘》（Ramparts），並題為「轉往赤色的工人階級英雄」（The Working-Class Hero Turns Red）

1971年，著名左翼作家Robin Blackburn，為John Lennon進行了一次訪談。圖中John Lennon手持的《Red Mole》，便是由Robin Blackburn擔任編輯的新左翼雜誌。（The Left-Berlin）

這年John Lennon創作了歌曲《Power to the People》，歌名意思清晰明白。後來他和小野洋子移居到了紐約，並完成了那首驚為天人的《Imagine》。許多樂迷及樂評人都會將歌詞的重點，放在消除國界及宗教差異的內容上。但其實字裡行間還暗示了對私有產權的拋棄，即「Imagine no possessions, I wonder if you can」，而這跟John Lennon當時的左翼理想，絕對是密不可分。

期後，為了阻攔尼克遜（Richard Nixon）連任，John Lennon決定舉行一場全國巡迴演出，藉此呼籲剛滿18歲的年青人，即場登記成為選民。在麥歇根州的首場試演會上，John Lennon公開聲援因藏毒而被捕的白豹黨（White Panther Party）【註二】成員John Sinclair，吸引了近15,000名觀眾到場。另外「芝加哥七人案」（Chicago 7 Trial）中的數名成員，以及黑豹黨創辦人之一Bobby Seale亦有上台發言。

為防止巡迴演唱得以成事，美國中情局以至英國軍情五處（MI5）俱有派員監察John Lennon的一舉一動。最後，共和黨參議員Strom Thurmond向尼克遜建議，將John Lennon遞解出境免除後患。幾個星期後，美國政府以曾在英國藏毒為由，向John Lennon發出了驅逐令，巡迴演唱會無奈作罷。兩年後驅逐令獲得撤銷，John Lennon也在1976年正式取得了美國錄卡。

期後，為了阻攔尼克遜（Richard Nixon）連任，John Lennon決定舉行一場全國巡迴演出，藉此呼籲剛滿18歲的年青人，即場登記成為選民。在麥歇根州的首場試演會上，John Lennon公開聲援因藏毒而被捕的白豹黨（White Panthers）成員John Sinclair，吸引了近15,000名觀眾到場。（Wiki Commons）

真是社會主義者嗎？

1980年12月8日，John Lennon在寓所內接受了人生的最後一次採訪。期間他提到自己在利物浦長大的經歷，令他對工人階級的景況感受甚深，並決定了他的反戰立場，如同社會主義者一般。訪問結束後，他就在門外被槍殺身亡，終年40歲。

反叛形象加上左傾的自白，很容易令部份人深信John Lennon是個徹底的社會主義者。但其實在他身故後出版的自傳《Skywriting by Word of Mouth》（1986）中，John Lennon明確寫道他對自己在70年代初的激進左翼思維頗為懊悔。當時他們兩夫妻都太受那些「陽剛的革命分子」影響，以為透過殺戮就免受共產主義/資本主義的荼毒。實際上，臥床和創作，才是他們的應分之舉。

在他身故後出版的自傳《Skywriting by Word of Mouth》（1986）中，John Lennon明確寫道他對自己在70年代初的激進左翼思維頗為懊悔。當時他們兩夫妻都太受那些「陽剛的革命分子」影響，以為透過殺戮就免受共產主義/資本主義的荼毒。實際上，臥床和創作，才是他們的應分之舉。（Amazon）

而撇開左右的政治傾向，近John Lennon的某些生活行徑，亦被人重新探討。他的管家Dorothy Jartlett便曾寫道【註三】，John Lennon經常毆打他與前妻所生的兒子Julian，他亦會隨便將藥物散落一地。而John Lennon在接受Playboy雜誌訪問時也承認，自己精神狀態最差的那段時間會打女人，並且不分年齡身份。正因為這段經歷，他才決意成為一個堅定的和平主義者。

John Lennon一生放蕩不羈，幾乎他的每個人生階段，都在進行思想掙扎。不論左翼或右翼，和平或激進，都難以在他身上定形。甚至乎連他自己亦無法定義自身。

Give peace a chance，或許不是一個理想，而是他的絕望呼喊。

【註一】《Give Peace a Chance》最初與署名為John Lennon及 Paul McCartney共同創作。其後John Lennon表名，該曲是由他及小野洋子一同創作。 讓McCartney署名純粹是答謝他過去在錄音工作的幫忙。

【註二】白豹黨是美國60至80年代一個反戰及反種族主義團體，其名稱乃延伸至黑豹黨，意指白人也為黑人的解放事業努力。

【註三】該封書信寫於1968年，直至2015年才被公開