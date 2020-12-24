【尚書房旺角店結業】匯率上升網購流行　擠壓簡體書店生存空間

【藝文編按】2000年代因為人民幣對港元匯率較低，網購又未流行，簡體字書店如雨後春筍般在香港開業。時移勢易，加上高昂租金，這批書店紛紛宣布結業，其中重要代表書店之一「尚書房」，早前亦宣布旺角店於12月25日結業，意味著簡體字書店榮景不再，小店規模逐漸收縮。

周五晚上，堂食遭禁，旺角西洋菜南街明顯疏落，寒風驟起，滲入人群空隙。尚書房那張清貨結業的通告顯得單薄。脫離途人行列，拾級而上，又見梯間書店招牌，那是熟悉的藍。

昔日荃灣荃豐中心也有尚書房分店，當年備戰大學預科考試，買書研習企求佳績，時而兼窺課外書籍，整套《明朝那些事兒》、《地球是平的》納入中學書單，似懂非懂，總算讀過。後來，漸識旺角樓上書店，沿街訪書，尚書房卻漸成被遺忘的一站，書價相對高企，書種相對量少。匆忙度過大學時光，投身社會，不知不覺間荃灣分店也就結業，隨過去流走。

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這天終於重訪。門外正巧遇上讀者持書離開，店內卻再無人。單位沒窗，一瞬間從鬧市陷入沉靜。書架略有褪色與破口，不乏空格。書籍雜誌大多包好且貼上特價標籤，部份單本價格約只三折，尚有些許VCD及DVD，在互聯網點播年代有點懷舊，等待讀者認領。

2000年代，人民幣對港元匯率較低，專售簡體書籍的書店如雨後春筍般開業：新華書城、博學軒、國風堂……後來匯率上升，網購興起，加以內地與香港政治社會矛盾日熾，簡體書籍或性價比漸低，或遭排拒，相對少人問津，時勢使然。如今疫情下關燈，也不意外。其實簡體書籍仍有可取之處，如因資源與市場因素，致能斥資出版翻譯作品，然則其紙質以至內容審查等情事，仍有改進空間。

冷氣再次開動，打破書店寂靜。不一會終於有人叩門，接力買書。讀者手持日文語法書上前結帳，方知更多折扣詳情，於是流連一再挑書。我則選了吳明益《浮光》及山田宗樹《一定有人在祈禱著》，合計不過半百。

走後，發訊通知朋友書店結業在即。「我也曾上去一次。」友人JM說。再沒多餘著墨。雖然無言，畢竟回憶。

【本文獲Paco Chiu @ 漫讀香港書店 Read.HK授權轉載，原題「訪旺角尚書房 ：簡體字書店的退場」，標題由藝文編輯團隊整理】

尚書房(旺角)

旺角西洋菜南街48號1樓

營業至2020年12月25日

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