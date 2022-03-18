辛其氏新書《藝情絮語》出版絮語揭當年文青筆名之謎｜開卷樂

「辛其氏」三個字，讀起來自不然會加上一個「橙」字，一讀到作家名字與鮮橙牌子同音異字，便覺好玩。辛其氏原名為簡慕嫻，1950年於香港出生，1969年開始投稿，起初不同的稿件用上不同筆名。後來她選定了「辛其氏」一名，數十年間在香港和台灣的雜誌報章發表了許多文章，也著有長篇及短篇小說。2020年她將多年來的散文結集成《藝情絮語》一書，並榮獲香港電台及香港出版總會合辦的「第十四屆香港書獎」。

文︰朱鳳翎 ｜ 原題：酸甜清爽的前塵——《藝情絮語》辛其氏



清通又扎實的文字

《藝情絮語》的編輯羅國洪說，辛其氏的文字如其名，讀起來感覺清爽，不會拖泥帶水。這個名字的由來原來也有一個小插曲︰「辛其氏」一名，原本是作者在六十年代認識的一位陳姓朋友短暫用過的筆名，後來朋友移民，作者卻對這個名字念念不忘。多年後她向朋友提及筆名一事，朋友欣然答應，自此她便取用這個予人快樂的「生果筆名」。辛其氏形容名字散發陽光味，中性得來，又帶著莫名其妙的一點迷思，讓她捨不得它浸沒在時間洪流之中。

談及《藝情絮語》源起，原來辛其氏早在2012年出版上一本中篇小說集《漂移的崖岸》後，便有結集散文的念頭。然而當時因為太多文章，找不到主題而遲遲未實行。後來好朋友鍾玲玲向她說：「記住啊，你的散文結集，是我的心願。」辛其氏便一鼓作氣將書稿結集起來，終於在2018年尾完成了這個心願。羅國洪在2018年收到辛其氏的電郵，附上的書稿構思佈局編排已大致完成，他回憶打開那封郵件時深刻驚喜，感到很大的榮譽。

老一輩作家的扎實透徹

羅國洪說，如果說現今青年作家的散文感覺比較隨心，年屆七十的辛其氏的文章結構便顯得嚴謹，也很花心思，文章中多有警句，例如「青春像滑不溜手的游魚，捉也捉不住」，讀起來很有味道，滲透著人生歷練。羅國洪說，老一輩的作者很有自己的一套，每個主題也了解得很扎實透徹。例如在第一輯〈退而結網〉，有退休後繼續筆耕，織字成網的含意，文章中提及兒時回憶，細緻描寫老香港的面貌，寫涼茶舖、工展會、過年的熱鬧氣氛，很有風味。

第二輯〈浮蹤泛記——曲話・戲影・紅樓〉寫下她對戲曲作品的看法。辛其氏十分喜歡《紅樓夢》，文章也講到如何閱讀《紅樓夢》。第三輯〈閒情漫筆〉記下作者文藝評賞和文化隨筆，當中有不少辛其氏見證過的名人逸事，例如黃霑。羅國洪談到，關於人物的文章，書中內容更是嚴謹，例如關於沈從文的文章，幾乎已成一個人物傳記。1980年，辛其氏在北京見過沈從文，兩人有過交談，文章內記錄了這些細節，除了資料豐富，也有人情味。

香港電台文教組節目《開卷樂》由鄭政恆、黃怡、馮傑主持，逢週六晚上9時30分至10時，港台第二台播出。節目重溫 : https://podcast.rthk.hk/podcast/item.php?pid=541



此書既是一部文藝散文集，也是作者人生七十的生命小結，《藝情絮語》的封面上寫著「在顧影獨行的人生路上，為了確認自身存在的價值，記憶隨時回帶，情難自禁重拾一路走來的步跡，思往事，尋故地，懷舊物，念良朋」。所記所讀，既是作者未及淡忘的人生，也是一輩老香港人的故事。

（本文原刊於報章專欄《開卷樂》，此為加長版。本文不代表藝文格物立場）