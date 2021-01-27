健力士特許經營博物館結業　藏品網上公開拍賣

撰文： 賴家俊 最後更新日期： 2021-01-27 15:59

「健力士世界紀錄」是聞名的世界認證權威機構，由它特許經營了四十年的「健力士世紀錄博物館」，最近卻宣布關閉，並公開拍賣多個曾刷新世界紀錄的藏品，當中包括曾經是世界上最小的單車、全世界最大的彈珠台等等。

健力士世紀錄博物館位於加拿大尼亞加拉瀑布城，由健力士世紀錄大全特許經營並向其致意。該館自1978年6月16日開放以來，已經有40多年的歷史，是許多有志嚮往打破紀錄者蜂擁而至的聖地。擁有博物館的Ripley公司在網站表示，去年九月已關閉的健力士世紀錄博物館，並將於上周22日起公開拍賣藏品，歡迎任何人士參與競投。

健力士博物館。(圖片來源：@guinnessmuseum/Twitter)

除了曾打破世界紀錄的藏品外，讓館亦有其他別具歷史價值的藏品拍賣，包括加拿大冰球名宿Wayne Gretzky及美式足球員Dan Marino簽名收藏品、 1940年代後期生產的日本製造的Petal微型攝影機、曾經是世界上最小的單車、 Wurlitzer OMT Vinyl 1015點唱機等。

加拿大冰球名宿Wayne Gretzky簽名收藏品(圖片來源：Ripley Auctions)

拍賣於上週五開始，但現場直播拍賣將在2月12日舉行，有興趣參與競投者可在拍賣行的網站上找到完整的物品目錄，其中包括文物、人物雕刻、陳列品、展品以及各種小藏品。

昔日健力士世界紀錄博物館(圖片來源：Ripley Auctions)

拍賣連結：https://www.ripleyauctions.com/auction-catalog/Remarkable-Rarities-feat.-Guinness-World-Records-Museum-Displays_H7JGEMWYA4/

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