蔡瀾搜求中國芫荽原種　在家玩種植種食材｜與爾同銷萬古愁

撰文： 轉載 最後更新日期： 2021-02-10 14:00

當今的香菜一點也不香，而且有種怪味，這都是為了大量生產改變基因的結果。一直尋求以往的味道，但失望了又失望，直到有一回去參觀了豐子愷故居，回程在一家小餐廳吃午飯時才找回來，原來是他們在後花園自己種的芫荽，之後再也未嘗到。

玩種植 ｜ 文：蔡瀾

回到香港也不斷尋求芫荽的種子，發現多數是新品種，還有一些是意大利芫荽呢！本來在日本旅行時鄉下的雜貨店，可種花草蔬菜的種子都有出售，唯缺的是香菜，日本人是不吃芫荽的。

一位很好的朋友有個很稀奇的姓，姓把，叫文翰，他是一個到各深山找尋美食原料，再在網上銷售的人，賣的東西像花椒，也是嚴選出來的，只要咬一小顆，滿口香味，而且即刻麻痹，厲害得很。

我對他極有信心，就向他請求，如果看到中國的原種芫荽的種子，就寄一些給我，經過甚久，日前他到底找到寄來，反正疫情下無事可做，就開始玩種植了。

在網上看到一則廣告，賣室內種植的擺件，叫Smart Garden，即刻買下。寄來的是一個塑膠的長方形箱子，附屬三個小杯子，杯中已下了羅勒種子，只要加了水，插上電，架上的燈就會自動亮十六個小時，其他八小時自動熄掉，製造大自然假象，讓種子生長。盒的下方裝了水，讓所種植物吸收，水一乾有個指示器會叫你加水。

對我這種住在水泥森林公寓中的人，這種室內種植的器具很好用，除了種羅勒之外，我就用把文翰寄來的芫荽種子埋下，之後如何，等下回分解。

現在想起，有花園住宅的人實在幸福，可惜命中注定我沒有享受這種清福的命。

家父就不同，他在中年時買下一座洋房，花園的面積至少有兩萬平方呎，足夠他種所有的花草。

記得剛搬進這個新家，父親第一件事就是把那株巨大的榴槤樹砍下，可惜嗎？

一點也不可惜，因為這株榴槤生長的果實都是硬的，馬來人叫做「囉咕」，長不熟的意思，有時罵人也可以用上。

樹一倒，有很多顆小榴槤，別浪費，我們小孩子當它是手榴彈來扔，把附近來偷其他水果的馬來小孩趕跑。

由鐵門到住宅還有一小段路，上一手屋主種了一棵紅毛丹樹，的確茂盛，所產的紅毛丹集成群，整棵樹被染成紅色。

可惜的又是這棵樹的紅毛丹種不好，非常之酸，又麇集了一群又一群的螞蟻，會咬人的。

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家父又將它砍了。環保人士也許會認為不妥，但南洋地方，樹木生長得快，種下新的，不久又是一大棵。

代之的，家父種了又種別的植物，他特別會玩，接枝後有一棵成為大樹的，生長着大樹菠蘿，生長的水果兩人合抱那麼大，裏面的果實有數百粒之多。同一棵樹也長着紅毛榴槤，這是另一種菠蘿蜜，果子沒那麼大，但又軟又香，也是我們小時最愛吃的。

本來土種高大番石榴樹也被鏟除，本來又酸又多核的品種，變為矮樹隨手可摘的，核變少，只剩下一團，切開了整顆番石榴又香又甜。這還不算，爸爸再接上廣東的緋紅色品種，果肉更顯得漂亮誘人。

接枝時我必在他身旁看，只見他把樹枝削去，再把另一株樹的枝幹剖開插了上去，用繩子綁緊，最後將一堆泥封上，不久便生出根來，可以移植在地上了。過程當時覺得很神奇，想長大了親自動手，但一直沒有機會。

如果我這次種芫荽的試驗成功了，便會跟着種別的，一直想種的還有辣椒，其實也很容易。但來了香港，廣東人說辣椒會惹鬼，雖然我不迷信，但也打消了念頭。

跟着種番茄吧，拿了意大利的種子，種出各種形狀和顏色的來，有的又綠又黃又紅，分隔成圖案，實在很美。

要不然種青瓜吧，也要找到原始的種子才行，當今在市場上買到的都已變了種，連長着疙瘩的那種也不是那麼一回事了。

說到瓜，現在最合時令，可種絲瓜或水瓜。搭個架子種葫蘆最妙了，成熟時可以切絲來炒菜，選個巨大的，曬乾後挖出種子當酒壺，學鐵拐李，喝個大醉。

有了架子我可以種葡萄，遐想金瓶梅那一段，令人發瘋。

我家有個天台，當今只要努力，種甚麼都行，只是少了家父來陪伴，要是能回到過往，和他一起研究怎麼接枝，那是多麼的愉快！

近來常作夢，夢到和父親一起種出一個枕頭般的大冬瓜來，挖掉核，裏面放瑤柱、燒鵝肉、鮮蝦和冬菇來燉，最後撒上夜香花。外層由他寫字，我用篆刻刀來刻，一首首的唐詩，美到極點。

（本文獲出版社授權轉載，標題由編輯撰寫）

蔡瀾新書《與爾同銷萬古愁》

出版資訊——

內容簡介｜瘟疫這段時間，悶在家裏，日子一天天白白度過，雖然沒有染病，也被瘟疫玩死。不行！不行！不行！總得找些事來做，找些事來作樂，與其被瘟疫玩，不如玩瘟疫。

作者簡介——

作者簡介｜蔡瀾，祖籍廣東潮州，出生於新加坡，從小住在戲院樓上，自小受電影熏陶。父蔡文玄先生，戰爭年代移居南洋，以詩人著稱；母洪芳聘女士，小學校長。蔡瀾14歲在《南洋商報》發表第一篇文章，16歲離開新加坡，到日本留學專攻電影，並在日本為邵氏電影工作。之後在紐約、漢城、印度、尼泊爾各地流浪。1963年，22歲的蔡瀾定居香港，任邵氏電影公司製作經理，十多年後任嘉禾電影公司副總裁，曾監製一系列成龍的電影。80年代起至今出版逾六十本著作，種類包括遊記、人物、食經、笑話、人生哲學等。92年在亞洲電視與倪匡和黃霑主持清談節目，轟動一時。97年在無綫電視主持旅遊節目，非常受歡迎。94年開始染指飲食業，包括生產自創的食品及飲評，以及經營食肆。

書名｜與爾同銷萬古愁

作者｜蔡瀾

出版｜天地圖書（2020.11）

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