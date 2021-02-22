慕夏網上展｜虛擬穿梭於脫俗花簇少女間　細看新藝術大師經典名作

撰文： 衛爾良 最後更新日期： 2021-02-22 14:44

阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha）是19世紀新藝術（Art Nouveau）代表人物，他以唯美脫俗的裝飾主義風格，創造出獨樹一格的「慕夏風格」，其作品也早已成為捷克珍貴國寶。 近日，巴西慕夏展覽推出「網上360º虛擬展覽」，無論身處何地都可免費參觀！

▍免費線上虛擬展 一睹捷克國寶藝術家慕夏經典名作

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近日，巴西里約熱內盧文化中心將對慕夏展覽提供「網上360º虛擬展覽」，讓世界各地藝術愛好者都能透過網絡作參觀，一睹捷克國寶藝術家慕夏的經典名作。該展覽將展出至2月28日。

展方詳細記錄畫廊中所有環境的聲音和細節，觀眾將從展覽入口開始，透過360度全景影像參觀7個展廳，裡面包含由慕夏基金會布提供的100多件珍貴作品，還可以通過資訊文字了解畫作背景，認識這位新藝術運動代表人物的黃金年代。

展覽分為四個主題部分。前兩部分重點介紹了慕夏對巴黎新藝術運動的貢獻，其後一部分探討了他返回捷克後如何發展藝術，並以其最後傑作《斯拉夫史詩》達到頂峰。在最後一部分中，展覽還將通過1960年代至今的平面美術師的作品示例，探討「慕夏風格」的傳承。

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【慕夏免費線上虛擬展連結】

在2021年6月，慕夏基金會亦會在台北舉行慕夏展覽《 Timeless Mucha-Mucha to Manga：The Magic of Line 》，大家不妨先參觀虛擬展覽當作「熱身」。

以下回顧一下這位新藝術大師的一生。

▍少年因音樂天份獲資助教育 成年後決心轉營藝術創作

慕夏在1860年出生於奧匈帝國摩拉維亞地區南部的小鎮伊萬契采（今捷克境內）。父親是一名法庭的廷吏，收入並不多，連同慕夏在內共育有六名子女，可謂家景貧寒。

慕夏小時候便已具有過人的繪畫及音樂天賦，從8歲的時候畫下了作品《Crucifixion》，亦見他深受天主教影響。在12歲時，慕夏因為音樂才能而得到資助，獲得接受中學教育的機會。後來，慕夏在教堂在到捷克畫家Jan Umlauf 繪製的巴洛克傳統壁畫後，深深被作品所吸引，，於是決心成為一名專業畫家。

1878年，慕夏向布拉格美術學院提出申請，卻以失敗告終。這次挫折並沒有打擊到慕夏，更促使年僅19歲的他前往文化之都維也納，並找到了一家為維也納劇院製作佈景的公司，擔任風景畫家學徒。可惜好景不常，1881年一場大火燒毀了公司主要客戶的劇場，慕夏因而失去了工作，於是他離開維也納，去到北面的米庫洛夫從事肖像畫、裝飾藝術、墓碑刻字等工作。

怎料慕夏居然因禍得福，在米庫洛夫遇到了他的知音——Khuen Belassi伯爵，他不單僱用慕夏為Hrušovany Emmahof城堡創作壁畫，更資助他到慕尼黑、巴黎等地的美術學院接受正式的藝術教育。 直到1889年伯爵停止贊助，慕夏從事書報插畫創作、藝術教學等工作。

直至1894年，一件工作改變了慕夏的一生。

▍34歲因聖誕一場意外揚名巴黎 成就新藝術大師之名

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在1894年的聖誕夜假期，正當大部份人都回家享受佳節之際，慕夏在出版社收到緊急委託臨危受命，為當時巴黎最紅的明星Sarah Bernhardt主演的新年歌舞劇《Gismonda》設計海報。海報於1895年1月1日出現在巴黎的街道上，並立即引起大眾轟動好評，慕夏終於在藝術界嶄露頭角，為日後的成就踏出重要的一步。

慕夏正創作充滿斯拉夫情懷的《斯拉夫史詩》組畫。（圖片擷取自︰Wikipedia）

其後慕夏不單深得Sarah 重用，為其巡迴演出創作海報、舞台、戲服，更得到許多商業品牌的商品及廣告設計機會，其作品成為現代印刷美術設計的典範。其經典作品包括《Gismonda》海報、《四季》組畫、《黃道十二宮》等，還有晚年充滿斯拉夫情懷的《斯拉夫史詩》組畫。

在慕夏的筆下，端莊優雅的女性形象和唯美的線條融為一體，伴隨相映自然的鮮花，畫中少女唯美脫俗，彷彿永恆不衰。這使慕夏成為十九世紀新藝術運動（Art Nouveau）的代表人物之一，《紐約時報》更曾譽之為「世界上最偉大的裝飾藝術家」。

【一齊回顧以擅長繪畫人性孤獨、美國畫壇大師 Edward Hopper的作品！】