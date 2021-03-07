蒙德里安｜紅黃藍與直橫線　格仔畫成影響上世紀藝壇的普世藝術

撰文： 唐晉濱 最後更新日期： 2021-03-07 15:38

「荷蘭出產了三位偉大的藝術家⋯⋯第一位是林布蘭，第二位是梵高，第三位是蒙德里安。」——藝術家及策展人 Katherine Dreier

相信大家都會看過蒙德里安（Piet Mondrian）的格仔畫，可能覺得不明所以，或是覺得就是一些裝飾畫。然而是什麼力量驅使這位荷蘭畫家畫出這些格仔畫呢？原來在畫作背後，畫家更有思想或哲學上的追尋。

皮特・蒙德里安（Piet Mondrian）（資料圖片）

荷蘭與法國之間的畫壇

皮特・蒙德里安（Piet Mondrian）的父親是一位具美術修養的小學校長，而叔父是職業畫家，他自小就不乏機會接觸到繪畫。早年蒙德里安順理成章讀荷蘭皇家美術學院，接受學院派的寫實風格洗禮。但一如兩世紀相交前後的歐洲藝術家，蒙德里安置身與法國印象派（與點描派）的同時代，亦受荷蘭印象派（Dutch Impressionism）的薰陶。

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身處荷蘭的藝壇，蒙德里安亦受海牙畫派（the Hague School）的暗啞用色傾向影響，他的早期印象派畫作就不如莫內或雷諾瓦用色鮮艷；但到後來他又受到野獸派的啟發，突然作大膽的用色。在摸索與塑造風格的精神歷程之中，我們可以從蒙德里安的畫中看出他繼承了多種當時的藝術思潮。

從立體派轉向抽象化

在一次看過立體派的展覽後，蒙德里安受到極強的衝擊。之後他再來到巴黎這現代藝術之都，結識到畢加索與巴拉克這對立體派共同始創人，決心吸收立體派的教巧，但他卻再加以發展。

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兩幅《有薑汁壺的靜物畫》（Still Life with Gingerpot），是蒙德里安過渡到後來成熟風格的重要作品。兩幅畫所畫的幾乎是一樣的靜物：畫面中心的湖水藍色薑汁壺是主角，桌上擺放着各種水杯等容器，前景是芝士塊與刀。從畫法上來看，第一幅讓人想到塞尚那種「只畫輪廓、不畫細節」的原立體派；第二幅則更接近畢加索的立體派，但蒙德里安將物件畫得更平面化、幾何化，彷彿已經離開了畢加索，走出了自己的路。

蒙德里安的《構成》系列

蒙德里安習慣書寫自己對藝術的想法，例如以下一段：

「藝術高於現實，而與現實沒有直接關係。要想在藝術中接近精神性的層面，就要盡可能少地利用現實，因為現實與精神性相對立。我們在此來到一種抽象的藝術跟前。藝術應該高於現實，否則它對人就沒有價值了。」

後來蒙德里安終於告別了表象／再現式（representational）的畫作。結合平面化的技巧，蒙德里安開始畫他最為人知的一系列作品，當中只用了粗幼不一的直橫線條、矩形色塊，與紅黃藍三原色。

《紅、黃、藍的構成 II》（Composition II in Red, Blue, and Yellow）（Wikimedia Commons）

以《紅、黃、藍的構成 II》（Composition II in Red, Blue, and Yellow）為例，佔畫面大部分的紅色，無疑會最先吸引觀者的視線；左下的藍色格子雖然比例上比紅色小得多，但以冷色的特性制衡着大片的紅色；而右下角的細小黃色格子，再次以暖色的特性微妙地維持整幅畫面的平衡。至於線條的粗幼，蒙德里安認為幼線條能更快被觀者的視線辨識。

蒙德里安畫作的奧妙，在於他佈局上不讓任何一個元素過分突出，從顏色特性、位置到大小粗幼比例，都完美達到構圖上的和諧，讓畫作呈現出悅目的和諧感。我們可以想像畫面上的任何一個元素若有變動，例如將紅、黃或藍換成另一顏色，或是改變三原色色塊的比例，都會破壞整個畫面的構成。

《紐約市 I》（New York City I）（Wikimedia Commons）

二戰期間納粹軍於歐洲肆虐，蒙德里安先是退走倫敦，然後越洋到了紐約。到埗後，他深深被這躍動的城市震撼，從而畫出《紐約市》（New York City）系列。

《紐約市 I》（New York City I）中穿插井字形的矩陣線條，最多的是黃色線，紅色與藍色各有四條；線條之外就只有我們熟悉的白色色塊。線條在各個交匯點互相重叠，織成一個網狀的畫面。具體的畫題賦予了畫作意義，亦主導了觀者對畫面幾何元素的聯想，像俯瞰的紐約的街道或流動的車輛。

1940年的紐約市（資料圖片）

要以藝術表現宇宙真理的理念

蒙德里安稱自己的風格為「新造型主義」（neoplasticism），從他的幾何學畫作來看，我們可能會以為他是個信奉理性的人，可是他其實對精神性的哲學有很深的追求。

以上《構成》等系列的幾何學畫作，乍看似是經蒙德里安精準計算的成品，但他不單從不用尺來畫畫，他本人亦否認他的畫是出於「計算」，而應該是一種憑極致的意識（the utmost awareness）畫出的作品。他曾說：

我在平面上構建線條與色彩的組合，從而以最極致的意識去表達普遍的美。大自然（或者說，我所看到的）激發了我的靈感，讓我跟其他畫家一樣，處於一種情緒化的狀態，從而產生了創作的衝動，但我想盡可能地接近真相，並從中抽取出一切，直到我達到事物的基礎（仍然只是一個外部基礎！）⋯⋯我相信，通過用意識而不是用計算構建的水平和垂直線條，在高度的直覺引導之下，使之和諧和有節奏，這些基本的美的形式，必要時輔以其他直接的線條或曲線，有可能成為一件藝術作品，因為它是真實的。

《Victory Boogie Woogie》是蒙德里安未完成的遺作，他將方形畫布旋轉45度成為菱形畫布，亦成了菱形系列的最後作品（Wikimedia Commons）

康丁斯基的幾何形狀之中，似乎尚有迹可尋，可看出所畫的事物；蒙德里安則完全放棄了對現實事物的指涉。蒙德里安憑藝術所要追求的，是一種不分種族與文化、共通於全人類的普世宇宙之美。

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憑着歷久不衰的線條與格子，蒙德里安成為了二十世紀現代藝術的巨人，向他致敬的有普普藝術大師李奇登斯坦（Roy Lichtenstein），與法國名時裝設計師聖羅蘭（Yves Saint Laurent）。

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