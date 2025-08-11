八月演出｜新班底回歸《大狀王》、陳嫺靜 X 雲端司機夢幻聯乘

【舞台劇/音樂劇/獨立音樂/爵士樂】來到八月，雖然夏日炎炎，但香港的藝文舞台不但沒有放暑假，反而迎來一波格外精彩的演出熱潮。



這次我們精選五個不同風格的演出：從加入新班底的得獎音樂劇《大狀王》、詰問理性邊界的黑色喜劇《天堂隔壁是瘋人院》、挑戰道德底線之深刻劇作《死亡執行者》，到台灣獨立音樂才子陳嫺靜與雲端司機的夢幻聯乘，再到征服全球年輕樂迷的紐約爵士三人組 New Jazz Underground，每個演出都有其獨特魅力，總有一場能打動你的心。

死亡執行者

《死亡執行者》海報（另劇場）

日期：香港文化中心劇場

地點：2025年8月14日至17日



生存是懲罰，還是死亡才是解脫？另劇場將於8月14日起在香港文化中心劇場重演的《死亡執行者》，將觀眾置於一個極端的道德困境中。故事改編自美國真實事件，背景設於一所經歷多次暴亂後全面恢復死刑的監獄，一群死囚在死亡邊緣徘徊，叩問正義、懲罰與自由的真正意義。

此劇在2023年首演時已備受好評，其最引人入勝之處在於創新的「雙版本結局」結構。這意味著觀眾每次入場，都可能看到不一樣的命運走向，大大增加了演出的張力與重看價值。在編劇兼導演陳錦龍（亞細）的帶領下，2025年的重演版本聚集了邱萬城、陳紫萱、管鋈、文傑聰等一眾實力演員，共同演繹這場在絕望與希望之間的人性掙扎。

大狀王

日期：戲曲中心大劇院

地點：2025年8月14至9月10日



若要數近年香港原創音樂劇的最紅劇目，橫掃超過20個本地及內地舞台劇獎項的《大狀王》絕對當之無愧。該劇在2022年首演及2023年重演時均掀起搶票熱潮，今年更成功「走出去」，在內地首演12場演出全數爆滿，被內地媒體譽為「粵語音樂劇的天花板」。

《大狀王》2022年公演劇照（圖片由西九文化區提供）

故事講述助紂為虐的廣東狀王方唐鏡，為求活命被迫與鬼魂阿細踏上為其心上人翻案的旅程，最終在萬難中自我救贖。劇作由高世章作曲、岑偉宗作詞、張飛帆編劇，音樂風格包羅萬有，展現了香港中西合璧的文化精粹。

音樂劇《大狀王》上海站(公演劇照)主演:陳書昕(左)、梁仲恆(右)（圖片由西九文化區提供）

完成內地巡演後，《大狀王》將於8月14日起載譽回歸香港戲曲中心大劇院。這次第三度公演的最大亮點，是加入了實力強勁的新班底。除了劉守正、鄭君熾、丁彤欣等原班實力派演員外，更邀得香港舞台劇獎得主梁仲恆，以及袁浩楊等新成員加盟，他們將與原班演員組成不同組合登場，為這部經典劇作注入全新火花。

天堂隔壁是瘋人院

中英劇團《天堂隔壁是瘋人院》

日期：香港大會堂劇院

地點：2025年8月22日至31日



「到底誰是正常，誰才是瘋狂？」這是法國哲學家傅柯在《瘋癲與文明》中提出的詰問，而中英劇團《天堂隔壁是瘋人院》，正是一部試圖探討此命題的黑色喜劇。

劇作改編自中國著名劇作家喻榮軍的同名經典，故事發生在一所瘋人院，四位「瘋子」A、B、C、D，在他們的幻想世界中扮演著各種影射社會眾生相的角色。從憂鬱的副處長到焦慮的高中生，一幕幕荒誕的場景，猶如一面映照社會現實的哈哈鏡，在笑聲中揭示現代文明的荒誕與人性的孤獨。

這次由中英劇團駐團導演林健峰親自操刀改編成粵語版，演員陣容同樣鼎盛。劇團特別邀請了第三十三屆香港舞台劇獎「最佳劇本」得主許晉邦，由編劇回歸演員身份，聯同尹溥程、文愷霖、劉仲軒及白清瑩等駐團演員，一同打造這個真假交錯的瘋狂世界。

陳嫺靜 X 雲端司機「香港夏日高峰會」

陳嫺靜 Hsien Ching X 雲端司機 CLOUDRIVER：香港夏日高峰會 Summer Summit（Ticketflap）

日期：自由空間大盒西九文化區

地點：2025年8月26日



在眾多劇場演出之外，樂迷們在8月同樣有精彩選擇。「陳嫺靜 Hsien Ching X 雲端司機 CLOUDRIVER：香港夏日高峰會 Summer Summit」將於8月在西九舉行，是一場連在台灣都未曾有過的夢幻聯合公演。

被譽為「非典型嘻哈少女」的饒舌創作歌手陳嫺靜，以其獨特靈氣和充滿韻律感的詞句，在獨立音樂圈迅速崛起，更憑與Leo王合作的歌曲獲得金鐘獎。

而身兼多重身份的雲端司機（李權哲），則以其融合R&B、Soul及Funk的懷舊復古風格，加上迷幻慵懶的唱腔，成為金曲獎及金音獎的常客。這次兩位風格迥異卻同樣才華橫溢的音樂人破天荒合作，加上金曲獎提名唱作人雷擎等音樂人助陣，勢必會碰撞出意想不到的音樂火花。

New Jazz Underground

「飛躍演奏爵士系列：New Jazz Underground」（圖片由西九提供）

日期： 2025年8月26日至27日

地點：戲曲中心茶館劇場



想在炎夏夜晚找個地方chill一下？那麼「飛躍演奏爵士系列：New Jazz Underground」絕對是你的不二之選。

New Jazz Underground的三位成員：色士風手Abdias Armenteros、低音大提琴手Sebastian Rios及鼓手TJ Reddick均畢業於頂尖學府茱莉亞音樂學院，但他們絕非你想像中的「學院派」。他們的音樂打破傳統爵士的框架，巧妙地將搖擺樂（Swing）、Hip-hop、Afro House甚至非裔古巴音樂等元素融合，風格隨性又極具實驗精神。

疫情期間，他們在客廳演奏的影片在網上爆紅，「they can hate but we still swingin'」、「when you're a sad boy but still swingin...」等作品累積數十萬點擊率，組合更接連斬獲DCJazzPrix™大獎及ASCAP Herb Alpert年輕爵士作曲家獎等殊榮。值得一提的是，兩晚的七點及九點場次將演奏不同曲目，爵士樂迷不妨考慮一次過欣賞兩場，完整感受他們的魅力。