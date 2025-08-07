三宗經典案件一場審判　年輕創作人劇場實驗驚喜不斷｜何故專欄

《三案》成功將三個經典名著改編和整合，注入新意和活力，是一次令人喜出望外的實驗演出。



《三案》是愛麗絲劇場實驗室「編作劇場創意工房1.0」培訓課程學員的畢業作品（圖片由作者提供）

《三案》是愛麗絲劇場實驗室「編作劇場創意工房1.0」培訓課程學員的畢業作品，以全新視點進行集體編作，講述三個來自不同行業的年輕陪審員，因為滂沱大雨而被困在一起，為了打發時間，他們討論起《高加索灰闌記》、《美狄亞》和《羅生門》裡的三宗案件，以三種不同角度，道盡七情六慾貪嗔癡，在抒發各自的觀點同時，也作出了對人性和道德的審判。

《三案》裡《高加索灰闌記》、《美狄亞》和《羅生門》三段戲中戲的導演，分別是：蕭景年、黃頌華和李翠珊

《三案》裡《高加索灰闌記》、《美狄亞》和《羅生門》三段戲中戲的導演，分別是：蕭景年、黃頌華和李翠珊，他們同時飾演陪審員1號至3號（蕭景年分飾《高加索灰闌記》的西蒙），其他演員包括：區咏詩、陳奕帆、鄭甜甜、何卓衡、林雅彥、林子洋、梁段、梁明彬、孫鎧瑩、戴莉、尹浩威、黃嘉慧、楊曉嵐和庾春鳳，在總導演陳恆輝和陳瑞如的帶領下，聯同優秀的幕後團隊，讓觀眾見證這班香港劇場新力軍的才華和努力。

《三案》的每段戲中戲，演出時間大約四十分鐘，不夠原著的三分之一，學員們如何將經典劇情精簡濃縮？如何大刀闊斧地剪輯修改？但我更有興趣是他們保留了什麼？以什麼形式保留？然而，最重要是除了「減法」，有沒有加入屬於他們的新元素？結果，不只沒有令我失望，更有種薪火相傳的喜悅。

《三案》第一段《高加索灰闌記》減去了大量有關格魯雪的情節，包括她如何帶著孩子避過追兵到達哥哥家中、然後受到嫂嫂歧視、以及哥哥安排她假結婚等，還有其後老夫婦離婚、以及格魯雪跟西蒙有情人終成眷屬的幸福結局，對於不熟悉原著的觀眾，這些改動是非常聰明，因為重點是案件，高潮所在是生母和養母在法庭上的對質，而飾演法官阿茲達克的黃嘉慧在前半段擔當說書人，亦是一個不錯的安排，黃嘉慧充滿傻氣像烏薩奇（Usagi）的可愛演繹，令人留下深刻印象。

《三案》第二段《美狄亞》的改動非常大膽，竟然將希臘神話的背景改為中世紀的歐洲，本應是英雄的伊阿宋/杰信被塑造成為始亂終棄的渣男，加入了城鎮和鄉交的對立，以及對城中為富不仁者的批判，近乎改寫了整個故事，美狄亞用來報復的「有毒的嫁衣」，有需要作出更詳細的解說，現時不熟悉原著的觀眾也許會看得一頭霧水。飾演美狄亞的庾春鳳，令人眼前一亮，最後美狄亞乘著「龍車」離開的一幕，也很有心思。

《三案》第三段《羅生門》因為時間所限，只有三位證人的證詞，分別是武士、強盜和妻子三位當事人，重點是證詞互相矛盾，難辦真假，很喜歡由不同演員扮演竹林中的「樹木」，以及由何卓衡飾演的「人馬」，為這個耳熟能詳的故事添上新意，也讓每位演員都有不同發揮，更為初次接觸此經典的觀眾提供簡易入門。某程度上，《三案》可以作為年輕觀眾對於《高加索灰闌記》、《美狄亞》和《羅生門》三個經典劇目的導賞。

《三案》的燈光、音效和演員服飾，都具有專業水準，可算是我在牛池灣文娛中心劇場觀看過最具視聽之娛的演出，監製謝文俊、執行監製張馨芳、助理監製李俊瑩和劉建均、佈景及服裝設計周旨穎、音響設計黃樂韻、燈光設計曾梓俊、平面及錄像設計譚皓謙、舞台監督莊曉庭、執行舞台監督吳嘉雯、助理舞台監督蕭蹻、服裝助理設計林海蕎、服裝主管麥艷堃、燈光助理吳駿瑋、以及舞台助理陳志偉，大大提升了學員們畢業作品的質素，應記一功！

《三案》共有三場演出，每場均設有演後談，分享嘉賓先後是金馬金像最佳編劇龍文康先生、香港浸會大學人文及創作系副教授唐睿博士、以及本人，再次感謝陳恆輝的邀請！誠然，這三段戲中戲雖然只是簡約版，卻已具有繼續發展成為中長篇演出的潛質，勉勵這班香港劇場新力軍，要好好珍惜在排練和演出過程中的寶貴經驗，每一個決定，每一次取捨，都有可能成為他們下一個作品的素材。期待這群年輕人往後的不同演出，也期待「編作劇場創意工房2.0」。

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

