攝影｜當年最前衛的蝸居！帶你回到日本傳奇建築中銀膠囊塔

2022 年，當最後一顆膠囊被拿下，佇立於東京銀座超過半世紀的中銀膠囊塔正式走入歷史，亦象徵了一個時代的終結。這座由建築師黑川紀章設計，由一顆顆象徵著未來的白色膠囊組成的奇異塔樓，是戰後最具代表性和影響力的建築奇蹟之一，同時也是日本代謝派建築運動的標竿。

文：moom bookshop｜圖片來源：黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》



黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

中銀膠囊塔於 1972 年竣工，以鋼筋混凝土結構為主，外觀有如積木，強調每個膠囊模組皆可獨立更替。內設 140 顆單人生活艙單元，每間配備獨立衛浴、折疊式書桌、有線電話、開盤磁帶錄音機、 SONY 彩色電視以及一扇可以俯瞰城市的「舷窗」。儘管每間房間約十平方公尺，但當時仍吸引了不少人入住。原本設計給上班族的短居空間，隨著時間更迭，漸漸有了多元化的發展。但隨著建築管線老化、年久失修、結構出現問題、基金不足、原先預計每 25 年更換一次膠囊的概念從未達成等問題浮現檯面， 2007 年基金公司宣布將大樓拆除。 2014 年，住戶發起「中銀膠囊塔保存・再生計畫」行動，透過導賞團和月租住宿體驗等方式，邀請更多人認識、看見這棟昭和時代的代表性建築物。

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

但這一切仍敵不過大樓終將被拆除的命運。現存的部分膠囊室，分別存放在各個藝文基金會和博物館等單位。在《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》中，介紹了中銀膠囊塔的建築理想、概念設計圖、時代背景等文獻，亦有紐約現代藝術博物館 (MoMA) 收藏目前保存最完整的膠囊室。同時，也收有策展人 Evangelos Kotsioris 的文章探討這座傑出建築的突破性設計、建造、演變以及 2022 年拆除的必要性。

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

黑川紀章《Kisho Kurokawa: Nakagin Capsule Tower》(圖片來源：https://www.facebook.com/share/p/19ioyrUWBu/）

2025 年，紐約 MoMA 於七月推出以「中銀膠囊塔的多重生命」（The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower）為題的特展，持續展至 2026 年 7 月 12 日。以收藏的膠囊 A1305 為核心，展出從設計規劃到模擬介紹等內容，讓觀者能體驗到戰後時期，日本復甦與輝煌的時代，以及人類對於未來的想像與反思。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

尋書地圖——

延伸閱讀——

攝影｜另類的名畫朝聖之旅？德國畫家巡遊歐洲只為畫下當日上衣