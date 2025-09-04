《大狀王》加新卡士重演　梁仲恆、袁浩楊、陳書昕驚喜入陣｜何故

2025年8月23日，農曆七月初一，一號戒備訊號生效的下午，剛剛從台灣出差回港的我，在西九文區戲曲中心大劇場，觀賞載譽重演的《大狀王》。



西九文化區 x 香港話劇團 x 滙豐保險承諾呈獻 音樂劇《大狀王》(2025 年巡演香港站公演劇照) （圖片由西九文化區管理局提供）

《大狀王》從2015年開始籌備，雲集香港音樂劇台前幕後的精英，在香港及中國內地囊括超過20個舞台劇奬項，本劇由高世章作曲及擔任音樂總監、岑偉宗作詞、張飛帆編劇、方俊杰導演，2022年首演和2023年重演，皆是由劉守正、鄭君熾和丁彤欣為主角，為配合2025年的巡迴演出，於2024年4月全球公開招募新演員，成功招募了梁仲恆、袁浩楊、陳書昕等19位新成員加入，以全新組合於上海站登場，完成在北京演出後，回到香港第三度公演，由2025年8月14日起，合共演出30場。



《大狀王》第三度公演繼續由林俊浩擔任編排導演及編舞、林薇薇聯合編舞，盧宜均擔任樂隊領班兼鍵琴手，謝瑞琼擔任歌唱指導，黃逸君擔任舞台美學指導，張正和負責佈景設計，孫詠君負責服裝設計，楊子欣負責燈光設計，負責音響設計的除了夏恩蓓，還有余思行，他們連同實力雄厚的製作團隊，經過千錘百煉，讓這部「一時無兩」的華語音樂劇佳作，更上一層樓！



這是我第三次入場觀看《大狀王》，特別選擇了梁仲恆、袁浩楊、陳書昕和邢灝領銜的新版本，他們分別飾演方唐鏡、阿細、楊秀秀和說書人（分飾八爺和不同的主審官），絕不比舊版的四位主演遜色，而且各有驚喜之處！



梁仲恆、袁浩楊和陳書昕都有亮麗表現，既演得，又唱得。梁仲恆以高大俊朗的外型取勝，節奏也掌握得很好，成功演繹出方唐鏡覺悟前後的差別，一再牽動觀眾的情緒。袁浩楊令人刮目相看，他的表現比勇奪第33屆香港舞台劇獎最佳音樂劇男主角的《花樣獠牙》時更精彩，唱功進步了，肢體語言也更豐富，加上他和梁仲恆很有默契，並且善用了彼此的身高差距，不斷擦出花火同時，更造就了有趣的舞台效果。陳書昕是驚喜中的驚喜，令人眼前一亮，對比她的電影演出，簡直是判若兩人，雖然在大舞台上初試啼聲，但她獨唱〈懸崖〉的一幕，足以一鳴驚人。邢灝在前作飾演張千、秦師爺和群眾，今回由他接棒說書人這個舉足輕重的角色，巧妙地以各種獨特的變聲，製造出不同的戲劇效果，是本劇另一大驚喜，但建議飾演八爺時可以更詭異，結局時亦不需要太用力。



方唐鏡的宿敵福全，繼續由馮志佑飾演，作為香港音樂劇界另一耀目新星，他絕對是信心保證，游刃有餘地一再為主角們帶來危機，最後高潮一幕，對方唐鏡以其人之道還治其人之身，令人拍案叫絕，讓觀眾明白什麼是「報應」！兩位資深演員高翰文和吳鳳鳴，分別飾演狀師何淡如和宋世傑的母親宋大媽，以精湛的演出，作為本劇的定海神針。來自專業無伴奏合唱ACappella 劇團「一舖清唱」的劉兆康，飾演大奸角福端康，唱得好亦有台型。他們實而不華，都是功不可沒。



《大狀王》厲害之處，就是一眾配角都有出色表現！繼續飾演馬富和歌女的張學良和鍾宛珊、飾演周素香/小阿細的覃一凡、飾演黎氏/小方唐鏡的陳素妍、飾演鄔玉圓的吳佩恩、飾演阿財/鄔蛟騰的鄧宇廷、飾演張千的翁演陞、飾演秦師爺的文斐揚、以及飾演群眾的鄧栢聰、劉力致、孔君蔚、沈卓瑤和楊麗詩，借用香港話劇團藝術總監潘惠森在場刊裡的說話，他們為華語音樂劇「盡一分光和熱」，成績有目共睹。

如果《大狀王》的其中一個主題是「希望」，這個新版本就讓我們看到香港舞台劇界，特別是香港原著音樂劇的新希望！謝幕時，電子屏幕上，逐一展示了不同演員的姓名，以及他們飾演的角色，讓觀眾可以記住他們，這個安排值得一讚！

如果《大狀王》的其他主題還有「公義」和「真善美」，一再顛倒黑白、捩橫折曲的方唐鏡終於得到報應，這究竟是大快人心？抑或是另一種「浪子回頭」？亂世中，能夠改變現狀的只有可以對付「方唐鏡」的「宋世傑」？我們為何必須等待「宋世傑」？我們也可以成為「宋世傑」？然而，更重要的是，我們如何尋找到傳說中的「金蜻蜓」？抑或是「金蜻蜓」早已出現，但我們卻未能看見？

《大狀王》情理兼備，充滿餘韻。在2025年的農曆七月鬼門關門時觀看此劇，聽見全場掌聲雷動，不禁情緒激動、思潮起伏……

「申冤」並不容易，但既然是「有借有還」，在「一念一宇宙」之間，「撒一場白米」，和「正義朋友」一同「踏上清源」，重點或許正是「傾聽」自己的良心……

P.S.1 先前擔任本劇劇場指導的西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）劉祺豐因為已轉職曼徹斯特國際藝術節而缺席是次公演。

《大狀王》和戲曲中心茶坊合作限定食物和飲料（圖片由作者提供）

P.S.2 《大狀王》和戲曲中心茶坊合作，推出柑蜻蜓發酵茶（柑桔薑綠茶發酵茶）、鄔氏姊弟玉「丸」（金牌迷你QQ牛筋丸）、宋大媽糯米雞翼、狀王補腦合桃（手工琥珀合桃）等限定食物和飲料，呼應劇情，好有心思，值得嘉許！

P.S.3 本劇主角「方唐鏡」查實並非姓方，原名潘鏡泉，人稱潘鏡，廣東南海縣人，清朝末年狀師，因其為人「荒唐」，花名「荒唐鏡」，後被訛傳為「方唐鏡」，據說晚年皈依佛法，法號澄智，與陳夢吉、劉華東、何淡如並稱為「廣東四大狀師」。

P.S.4 本劇另一主角「宋世傑」為虛構人物，藍本是鼓詞（發源於明朝，流行於北方，用鼓和三弦等樂器說唱的曲藝）《紫金釵》中的人物宋士傑，後該作品改編為京劇《四進士》，粵劇《審死官》又改編自京劇《四進士》，宋世傑原本設定為明朝嘉靖年間人物，但清末民初又有一山西大同革命黨人名宋世傑，此後二人在民間被混為一談，從此宋世傑被誤傳為清朝聞名於廣東一帶、擁有「狀王」之稱的狀師。