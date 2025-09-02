林海峰、黃進曦逾30藝術家　邦瀚斯「@N1MALX」展動物視角看世界

【藝術/展覽】近年寵物熱潮席捲全球，貓貓狗狗早已昇華成我們的「主子」和家人，但人類與動物的關係，又豈止於此？最近，香港邦瀚斯拍賣行舉辦的《@N1MALX：非人生活》展覽，就帶我們跳出慣性思維，由「非人」視角看世界。



《@N1MALX：非人生活》展覽現場（Bonhams）

展覽匯聚一眾實力藝術家，邀請了包括石家豪、楊學德、周俊輝、黃進曦、謝炎安、Michael Lau、徐沛之、Eric So、Kenny Wong等超過20位香港藝術家，以動物為靈感進行創作，多角度反思人類與其他物種的共存關係。大部分展出作品更是為此次展覽特別創作，首次亮相。

策展人、邦瀚斯亞洲區現代及當代藝術部主管關尚鵬（Marcello Kwan）表示，這次展覽刻意營造出「動物園」的氣息，將不同主題的作品分區擺放，希望觀眾能透過作品回想起自己與動物的特殊回憶，從而療癒內心。在眾多精彩作品中，就連一向鬼馬的林海峰（Jan Lamb）也帶來了幽默之作。這次我們特別邀請了幾位藝術家，為他們的作品親自解畫。

林海峰《動物友善》

林海峰（Bonhams）

林海峰的作品名為《動物友善》，背後的故事充滿黑色幽默。他這樣解釋：「得知貴寶號舉辦以動物為主題藝術展覽，本人非常興奮並計劃帶同愛犬一同參觀。但在進入前發現有限制攜帶狗隻進入指示，我等閒人與狗唯有不得內進。」

林海峰《動物友善》（Bonhams）

他直言：「動物主題藝術展覽不設動物友善實在令人百思不解。」不過，這並未阻止他對藝術的熱情，他決定「以另外一種合法合情合理嘅方式參與」，希望觀眾在看展前能一同思考這個充滿弔詭之處的問題，作品充滿巧思。

黃進曦《信仰的力量》

黃進曦（Bonhams）

本地風景畫家黃進曦，這次暫時放下壯麗山野，轉而鑽進童年幻想世界。他的作品《信仰的力量》描繪了兩個孩子在野外用手電筒將一個恐龍戰隊的暴龍玩具投影在巨石上，嚇退一頭棕熊的場景。

黃進曦《信仰的力量》（Bonhams）

作品源於他對童年看過的動漫與特攝片的回憶：「我們小時候看的戰隊，或者一些會變身的超人，其實可能是它的力量來自動物，但是最後還是由人去呈現出來。」他想捕捉的是孩子眼中那份純粹的信賴，「長大後會覺得它是假的，但是小朋友不是這樣，小朋友會覺得所有這些角色是真的，而這一份的信任，在這幅畫裡面其實是突顯到。」畫中的孩子並非靠聰明才智脫險，而是全然相信「霸王龍保護了他們」。

有趣的是，畫中場景源於他去日本露營的經驗，而那隻熊，則來自他準備去北海道旅行時對「熊出沒」的恐懼。而畫中兩個小孩很像大雄和技安，他就安排他們在他的畫裡「friend起來」，為作品增添了一份童趣。

周俊輝《沙田龍舟競賽》

周俊輝（Bonhams）

周俊輝的《沙田龍舟競賽》則將視角拉回我們熟悉的城市空間。他的工作室就在城門河附近，在構思時他想：「我們身邊一直都是有很多動物的，所以我一點都不擔心究竟我要描繪什麼才能回應這個主題。我反而是回顧之前畫過的畫裡面，有什麼元素是我想要延續的，所以我就想起城門河。」

周俊輝《沙田龍舟競賽》（Bonhams）

他選擇了城門河端午節龍舟比賽這個「最多人的情景」，呈現人與動物共處的場面。在這個空間裡，不同的動物融合在城市生活中：「空中有白鷺，不時隨鼓聲飛到河面捉魚。河中有魚，但當日的主角當然是威猛的游龍。岸邊聚集群眾，很多人帶著寵物，邊跑步邊遛狗。」

周俊輝的工作室就在火炭，那天他特意帶外國朋友去看龍舟比賽，「他說這麼多年沒有看過這樣的場景，因為這麼近，他就特意開車下去看。」這幅畫不僅是他個人的細膩觀察，也反映了香港這座城市人與動物混雜的獨特生命力。

楊學德《游田邨》

楊學德（Bonhams）

楊學德的作品《游田邨》再次將我們帶回香港人熟悉的公共屋邨，但這次的屋邨卻是安放在一隻巨大陸龜的背上，讓它像《哈爾的移動城堡》般四處遊走。這個奇想源於他的童年記憶：「我小時候是住在公共屋邨的，我就想把小時候美好的記憶保存下來，那龜就代表長壽，可以將我的童年保存下來以及延續。」

楊學德《游田邨》（Bonhams）

作品概念受到《格列佛遊記》、《哈爾的移動城堡》等Fantasy Art啟發。畫中細節豐富，在楊學德的設定中，這個龜背上的社區是一個完整的生態系統：「這個社區有梯田，有發電廠，有水塘，好像是一個自給自足的社區。」有趣的是，昆蟲成為了對外的交通工具，因為「我想這座城市不是遺世獨立，而是跟其他地方有聯繫的」。

【展覽資訊】

名稱：@N1MALX：非人生活

日期： 2025年9月1日至20日

地點： 香港邦瀚斯 ︳金鐘太古廣場六座10樓

