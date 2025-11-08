11月藝文活動｜5屆格林美得主來港、M+菲林修復、西西小說舞台劇

【戲劇/音樂會】來到十一月，藝文節目一環接一環！除了我們早前介紹的西九自由爵士音樂節，其他活動同樣精彩。如果你想換換口味，不如看看我們為你準備的五個精選推介，從音樂會、爆笑舞台劇到電車展覽，保證有驚喜。



爵士歌手 Dianne Reeves 香港演出

爵士歌手 Dianne Reeves (西九）

曾五度獲得格林美獎的美國爵士歌手 Dianne Reeves，將於11月10日在西九文化區的戲曲中心大劇院舉行個人音樂會。這是她相隔二十年後再次來港演出。

Dianne Reeves 以其融合爵士、節奏藍調（R&B）、拉丁及福音音樂的風格而聞名，並擅長即興演唱。根據主辦方西九演藝的資料，她被《紐約時報》評價為「自 Sarah Vaughan、Ella Fitzgerald 和 Billie Holiday 輝煌時期以來最受推崇的爵士女歌手」。

本次音樂會，Dianne Reeves 將與多位樂手合作，包括鋼琴家 John Beasley、結他手 Romero Lubambo、低音結他手 Reuben Rogers 及鼓手 Terreon Gully。

活動名稱： Dianne Reeves 個人音樂會

日期： 2025年11月10日（星期一）

地點： 西九文化區 戲曲中心大劇院



中英劇團《你個戲壞咗呀！》

《你個戲壞咗呀！》劇照（中英劇團 Facebook）

中英劇團將上演喜劇《你個戲壞咗呀！》，該劇改編自英國獲獎作品 The Play That Goes Wrong，這是一部以舞台意外為主題的喜鬧劇。

劇情講述一個業餘劇團在演出一齣1920年代謀殺懸疑劇時，從開場到結束都充滿了各種技術故障和人為錯誤。佈景會倒塌、道具會出錯、演員會忘詞，所有事情都與計劃背道而馳，形成一場「舞台災難」。

活動名稱： 中英劇團《你個戲壞咗呀！》

日期： 2025年11月8日至11月9日

地點： 葵青劇院演藝廳



M+「修復背後」系列活動

「修復背後」講座及「電影菲林知多少？」工作坊

M+博物館將在十一月舉辦一系列與電影修復及菲林（膠卷）相關的講座和工作坊，讓公眾了解電影保育的幕後工作。

1. 「修復背後：重探新浪潮電影」講座（11月15日）： 邀請前紐約電影節總監 Richard Peña 與M+香港電影及媒體外聘策展人李焯桃對談，探討香港電影新浪潮的歷史意義和製作特色。講座以英語進行。

2. 「修復背後：《愛殺》的電影美學」講座（11月30日）： 邀請電影《愛殺》的攝影指導黎萃明，分享他參與數碼修復的經驗，特別是在調色和畫面重構方面，如何還原電影當年的視覺風格。講座以廣東話進行。

3. 「電影菲林知多少？」工作坊（11月9日及12月14日）： 這是一個互動工作坊，將會展示35毫米、8毫米等不同規格的電影菲林，介紹菲林放映的歷史和原理，並設有16毫米菲林短片放映環節。工作坊以廣東話進行，適合對傳統電影媒介有興趣的人士參加。

活動名稱： 「修復背後」講座及「電影菲林知多少？」工作坊

日期： 2025年11月9、15、30日及12月14日

地點： M+ 戲院



浪人劇場《象是笨蛋》

浪人劇場《象是笨蛋》

本地劇團「浪人劇場」將香港作家西西的小說《象是笨蛋》改編成舞台劇。演出將以「當代戲偶文學劇場」的形式呈現，由真人演員與戲偶同台表演。

故事主角阿象是一名在保護動物機構工作的青年，生活簡樸。一天，一名神秘女孩的出現改變了他的生活。原著以寓言形式探討存在主義等哲學命題。本次演出邀請了台灣戲偶師楊輝擔任創作及主演，他以結合傳統布袋戲與現代劇場元素而知名，導演及編劇則由浪人劇場藝術總監譚孔文擔任。

活動名稱： 浪人劇場《象是笨蛋》

日期： 2025年11月28日至30日

地點： 香港文化中心劇場



「Ding Lab」未来電車體驗

「Ding Lab」未来電車體驗

由香港藝術發展局主辦的「藝術．科技」展覽 3.0，將於十一月帶來壓軸項目「Ding Lab」。這個項目由本地藝術家組合 Foreseen Agency 策劃，將一輛電車改裝成流動的藝術裝置「Tram0」。

參加者將由西環屈地街電車廠登上這輛特別改裝的電車，展開一段約45分鐘的旅程，終點設於卑路乍灣海濱長廊。車廂內外都設有藝術裝置：

下層車廂《磁碟重組程式》： 透過AI相機及多個螢幕，實時播放有數秒延遲的街景，探討記憶與預判的關係。

上層車廂《綠蝕》： 播放一段以未來AI電車為主角的短片，探討科技與集體回憶。

互動遊戲《綠仔》： 參加者可體驗類似電子寵物的互動遊戲，培育虛擬電車。

終點裝置《擱淺物質》： 在卑路乍灣海濱長廊設有樹脂雕塑，回應城市海岸線的變遷。

活動名稱： 「藝術．科技」展覽 3.0：「Ding Lab」

日期： 2025年11月7日至28日

地點： 由西環屈地街電車廠至卑路乍灣海濱長廊

