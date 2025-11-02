直擊高雄電影節！捕獲《滾動的玻璃珠》導演宇賀那健一｜何故專欄

10月下旬，快閃台灣，來回高雄，前往台南，展開了一場美食和電影的愉快旅程。



這趟旅程的重點，是19號晚上在台南出席筵開105席的「國華松王宴」，體驗台南的辦桌文化後，也趁機會品嚐了7間台灣米其林（米芝蓮）推薦小店的代表性美味，包括：台南的誠實鍋燒意麵、黃家蝦捲和小公園擔仔麵，高雄的侯記鴨肉飯、鄭家切仔麵、前金肉燥飯和好蟳屋。加深了對台灣飲食文化的認知同時，更重要的是，在回程時趕及參與台灣電影界的年度盛事之一：高雄電影節。

高雄電影節其中一位重點導演，就是來自日本的宇賀那健一。（圖片由作者提供）

今年高雄電影節已來到第25屆，年度主題為「極度免疫 Super Relief」，展期由10月10日至26日，展映超過200部作品、300場放映、100場影迷活動，還有多個展覽，今年的焦點影人，是來自香港的黃秋生，而其中一位重點導演，就是來自日本的宇賀那健一。

宇賀那健一的作品融合了驚悚、搞笑、青春、音樂、B級片的不同元素，2024年高雄電影節邀請了宇賀那健一擔任「導演焦點」，放映了他的6部長片作品，包括：《龐克樂才之道》、《異物完全版》、《我們都是宇宙人》、《我々が魔物と出会った日》、《我們都是宇宙人》、以及《一張未完成的椅子》。今年特設「宇賀那健一3+1」，放映《一張未完成的椅子》、《身為巨星的我，在紐約愛上三流導演怎麼辦？》、《滾動的玻璃珠》、以及今屆高雄電影節的雙閉幕片之一《咒死你》。

與導演宇賀那健一合照（圖片由作者提供）

我以早鳥優惠價180元台幣（正價為230元台幣），購買了10月21日晚上於高雄市電影館放映的《滾動的玻璃珠》，當晚宇賀那健一現身映後座談，跟觀眾們分享攝製《滾動的玻璃珠》背後的趣聞逸事。散場後，我成功爭取宇賀那健一為我在場刊上簽名，並且跟他合照留念，讓這次短暫的高雄電影節旅程，留下了美好回憶。

《滾動的玻璃珠》（転がるビー玉）是宇賀那健一早期以青春題材為路線的階段性收尾作品，亦是日本潮流指標雜誌《NYLON JAPAN》創刊15週年紀念電影，2020年2月7日於日本正式公映，故事以重建中的澀谷為背景，講述三位一同居住在廉價公寓裡的年輕女子：新秀模特兒佐佐木愛（吉川愛 飾）、在《NYLON JAPAN》編輯部工作的熊谷瑞穂（萩原農 飾）、以及街頭歌手伊藤恵梨香（今泉佑唯 飾），如何在變遷中的大都會，掙扎於夢想、工作和愛情，芳華正茂卻迷惘的她們，好比「滾動的玻璃珠」，找不到人生方向，直至公寓拆遷而各自再出發。

《滾動的玻璃珠》（高雄電影節）

宇賀那健一拍攝出清新浪漫的感覺，以及女性的細膩感情，個人最喜歡在鏡頭下的澀谷，無論是QFRONT附近一帶的潮流鬧市、佐佐木愛跑步時經過的國立競技場、伊藤恵梨香在街頭演唱時附近的施工地盤、熊谷瑞穂男友在鐵路旁邊的家等，都拍攝得很有特色，也很有詩意，某程度上，澀谷才是這部電影的主角。

《滾動的玻璃珠》的另一重點，是憑《那個女孩》勇奪影后殊榮的河合優實「以青澀之姿」客串登場。宇賀那健一在映後座談回應主持Ryan有關河合優實的提問：「她來試鏡時交了空白履歷，因為沒有演出經驗。但我從她身上看到特別的氣質，所以決定用她。」河合優實飾演佐佐木愛兼職的同事萌子，從鹿兒島的鄉下地方隻身前往東京，對比佐佐木看不清未來，她有一份簡單工作已心滿意足。河合優實雖然戲份不多，卻令人眼前一亮，果然非池中物。

《滾動的玻璃珠》放映前，我參觀了在高雄市電影館B1的《畫雄影：港都扛棒仔》特展。「扛棒仔」是指在台灣，特別是高雄，為戲院繪製手繪看板的畫師，這個名詞來自台語，意思是「扛著招牌的人」。展品包括《KANO》、《情報員第六號》、《新天字第一號》，《用心棒》、《鐵金剛007》等，一起回顧港都手繪看板的黃金年代，欣賞扛棒仔如何妙筆生花，畫出台灣電影的輝煌故事。與此同時，館內的梯間展示區，設有「國際短片競賽：青少年創作美展」，鳳新高中美術班的同學們，從台灣競賽短片汲取靈感，進行16段「影像 X 繪畫藝術」的創意對話，當中不少已具有專業水準。這兩個跟電影節相關的展覽，都令人大開眼界。

因為行程緊密，今年在高雄電影節像只是蜻蜓點水，雖然未能盡興，卻已是滿載而歸。期待明年初秋，可以預留更多時間在高雄和台南，欣賞更多電影、參與更多活動、品嚐更多美食、體驗更多台灣獨有的文化特色。

P.S.1 2024年在高雄電影節放映的《我們都是宇宙人》，是《NYLON JAPAN》創刊20週年紀念電影，透過外星人的角度，提出對人類存在的觀察與思考，讓觀眾看見宇賀那健一的另一面。

P.S.2 恭喜學生朱凱濙憑《貓與雞》（After the Cat）勇奪2025高雄電節影 國際短片＆XR競賽 臺灣組評審團獎（Special Jury Award）！頒獎嘉賓是評審之一的宇賀那健一，緣份啊！

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。

