英紀實攝影巨匠Martin Parr逝世：我拍的是偽裝成娛樂的嚴肅照片

英國紀實攝影界先驅 Martin Parr，經其基金會證實，於 2025 年 12 月 6 日在布里斯托家中安詳離世。(@martinparrstudio/IG）

從黑白世界出走

英國著名攝影師馬丁．帕爾擅長捕捉世人（包括自己）荒誕的行為特質。（Martin Parr Facebook）

Martin Parr 1952 年出生於英國薩里郡（Surrey），他的祖父 George Parr 是一名業餘攝影發燒友，正是這位老人將第一部相機交到了少年Martin Parr 手中，並教會了他沖洗底片。那時的他大概沒想到，自己日後會顛覆祖父那一輩所推崇的「唯美」攝影傳統。

1970 年代初，Martin Parr 在曼徹斯特理工學院（現曼徹斯特都會大學）修讀攝影。年輕的他深受 Bill Brandt 和 Henri Cartier-Bresson 的影響，以黑白底片創作，風格沉靜而富有人文關懷。

例如，他花費五年時間記錄西約克郡赫布登橋（Hebden Bridge）即將式微的非國教徒社區，集結成 《The Non-Conformists》 系列，展現了他細膩的觀察力。

Martin Parr《Bad Weather》(Martin Parr Studio)

在 1982 年出版的 《Bad Weather》 中，他甚至使用水下相機和閃光燈，在陰雨連綿的英國捕捉日常，初顯其不甘平凡的視覺趣味。

然而，真正的轉捩點發生在 1980 年代初。Martin Parr 搬到了利物浦附近的沃勒西，在那裡遭遇了視覺上的「啟蒙」。當他接觸到 Joel Meyerowitz、Stephen Shore 等美國彩色攝影先驅的作品，以及 John Hinde 所拍攝的那些色彩極度飽和的作品時，他才找到了自己真正的語言。

投身攝影超過四十年的帕爾，有著獨特且大膽的視角，作品聚焦於現代人日常生活中的戲劇性以及消費主義。其作品不但反映了社會現象，更為紀實攝影帶來了新的色彩。意大利蘇連多海灘，2014年。© Martin Parr, Magnum Photos, Rocket Gallery

他曾坦言：「一旦嘗試過彩色攝影，我就再也沒有回頭使用黑白了。」這不僅改變了他個人的創作軌跡，也為整個英國紀實攝影帶來了顛覆性的衝擊。

《The Last Resort》

Martin Parr 《The Last Resort》(Martin Parr / Magnum Photos）

1986 年，Martin Parr 出版了他第一本彩色攝影集 《The Last Resort》，石破天驚。在 1983 至 1985 年間，他將鏡頭對準利物浦附近一個名為新布萊頓（New Brighton）的濱海度假區，記錄戴卓爾夫人時代下工人階級的假日景象。

Martin Parr 《The Last Resort》(Martin Parr / Magnum Photos）

在他的鏡頭下，這裡並非陽光燦爛的「歲月安好」。相反，是曬得通紅脫皮的皮膚、在垃圾堆旁野餐的家庭、破敗的遊樂設施和油膩的炸魚薯條。這些畫面色彩濃烈得近乎惡俗，細節被閃光燈照得一覽無遺。

Martin Parr 《The Last Resort》(Martin Parr / Magnum Photos）

作品一出，立即引發兩極評價。批評者認為他冷酷、殘忍，以一種居高臨下的精英視角窺探並嘲笑工人階級的品味與生活。然而，支持者則視之為攝影史上的里程碑，讚揚他以前所未有的誠實，揭示了英國社會的階級現實與內在矛盾。

面對排山倒海的爭議，Martin Parr 從不道歉，甚至直言：「我很早就意識到爭議對你沒有壞處。」這部作品不僅奠定了他的個人風格，也讓他從此與「諷刺」、「幽默」和「爭議」這些標籤緊緊地綁在一起。他證明了，紀實攝影不一定要是悲天憫人的黑白照，它也可以是鮮豔的、諷刺的，甚至是有點冒犯的。

刺破中產階級的泡沫

如果說 《The Last Resort》 讓 Martin Parr 背上了「嘲笑窮人」的罵名，那麼隨後的 《The Cost of Living》（1989）則證明了他對誰都一視同仁，包括他自己所屬的中產階級。

Martin Parr 《The Cost of Living》(Martin Parr Studio)

在這組作品中，Martin Parr 將鏡頭轉向了布里斯托和巴斯（Bath）的富裕社區。他拍攝那些在花園派對的虛偽寒暄，拍攝學校開放日時家長們焦慮又矜持的臉孔。

Martin Parr曾說過一句名言：「我拍攝的是偽裝成娛樂的嚴肅照片。」（I make serious photographs disguised as entertainment.）他敏銳地捕捉到了中產階級生活中的「空洞感」。物質的豐富並沒有帶來精神的滿足，反而充滿了社交的尷尬和身分的焦慮。在他的鏡頭下，一個精緻的杯子蛋糕和一堆垃圾並沒有本質的區別，它們都是消費社會的符號。

馬格蘭的「外星人」

1994 年，Martin Parr 申請加入殿堂級的馬格蘭攝影通訊社（Magnum Photos）。這在當時引發了社內激烈的內訌。馬格蘭的創始人之一、強調「決定性瞬間」和人道主義關懷的 Henri Cartier-Bresson 極力反對。他曾寫信給 Martin Parr，說：「你是來自另一個星球的人。」

《Small World》（圖片來源：https://moom.cat/l/JTsqD5）

對於老派攝影師來說，Martin Parr 那種充滿諷刺意味、甚至帶有「反攝影」美學的作品，是對馬格蘭傳統的褻瀆。然而，最終 Martin Parr 以一票之差驚險入會。這成為了當代攝影史的一個轉折點。

《Small World》（圖片來源：https://moom.cat/l/JTsqD5）

加入馬格蘭後，Martin Parr 的視野更加開闊。在 《Small World》（1995）中，他探討了全球旅遊業的同質化。無論是在埃及金字塔、比薩斜塔還是泰國海灘，遊客們穿著相似的衣服，做著相似的動作，透過相機螢幕觀看世界。

《Hong Kong Parr》

Martin Parr 與香港的緣分，或許比許多人想像的要深。作為一個對「消費主義」和「高密度生活」極度迷戀的攝影師，香港是他的天然攝影棚。

Martin Parr 《Hong Kong Parr》(Martin Parr Studio)

2013 年，Martin Parr 曾受邀來港拍攝，並出版了攝影集 《Hong Kong Parr》。他鑽進中環的名店街，拍下自由行旅客在 Chanel 門口排隊的焦灼眼神；他走進街市，用閃光燈把肉檔上血淋淋的豬肉照得像藝術；他甚至跑到馬場，記錄下馬迷們緊盯著大螢幕時那種混雜著貪婪與希冀的表情。

Martin Parr 《Hong Kong Parr》(Martin Parr Studio)

Martin Parr 眼中的香港，是一個極致的消費社會樣本。這裡的擁擠、這裡對品牌的崇拜、這裡快節奏下的疲憊，都完美契合他的美學。他曾說過，香港人的面孔特別有意思，因為在那種高壓和忙碌下，人們往往會流露出一種毫無防備的真實，可能是極度的冷漠，或者是極度的專注。值得一提的是，西九 M+ 博物館亦有收藏他的作品。

晚年的 Martin Parr 並沒有因為名聲大噪而變得圓滑。他在布里斯托成立了「Martin Parr 基金會」，致力於推廣英國紀實攝影。即便在 2021 年確診癌症後，他依然活躍。在 2024 年的紀錄片 《I Am Martin Parr》 中，我們看到了一個依然對世界充滿好奇的老人。

在今天這個社交媒體泛濫、人人都在用濾鏡美化生活的時代，Martin Parr 的離去顯得尤為可惜。他敢於揭開濾鏡、讓我們看到生活粗糲真相，也讓我們明白，審美不只有「美」，「醜」和「俗」同樣具有強大的力量。