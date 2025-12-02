Wes Anderson電影道具大公開！從香水、書刊到販賣機一窺美術狂潮

夢幻的色調、復古的氛圍、細緻的設計⋯⋯一旦看過鬼才導演魏斯·安德森（Wes Anderson）的電影，你很難忘記那狂熱的美術設計。《歡迎來到布達佩斯大飯店》的蛋糕禮盒、《大吉嶺有限公司》的手提箱、《月昇冒險王國》的冒險地圖，香水、唱片、書刊、瑞士刀、販賣機、屍檢報告，每一個微小細節，都是專門為了電影世界打造。



《Wes Anderson: The Archives Exhibition Catalogue》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/KAjGAj）

伴隨倫敦設計博物館的同名展覽出版，本書《Wes Anderson: The Archives Exhibition Catalogue》從「檔案」的角度，全面回顧魏斯·安德森過去 30 年的電影創作歷程。從草稿、筆記本、拍立得，再到道具、模型、戲服，這個由電影物件組成的資料庫，是關於如何用精雕細琢的細節，打造出近代電影史最具美學張力的影像世界之一。

除了展示電影檔案與拍攝道具，書中也收錄多篇長期合作夥伴的訪談，包括著名演員 Tilda Swinton、Owen Wilson、Jason Schwartzman、Scarlett Johansson 等，以及一篇導演本人的長篇對談，全書透過圖像與文字，全面梳理魏斯·安德森的電影工作哲學，以及 1990 年代他拍電影至今的創作演變。

