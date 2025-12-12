《香港電話》（上）：電話在戰後黑市竟然是搶手交易品？｜開卷樂

電話早已是現代人不可或缺的工具，不過對於電話，我們又有多少認識？



《香港電話——早期電話史與原理》作者羅肇忠曾任職香港電話公司從事維修工作，收藏約二百部充滿歷史故事的電話機，並將二十五年間對電話的研究、見聞與歷史資料收錄其中。

《香港電話——早期電話史與原理》（書封）

第一台電話機面世

一八七五年，第一部電話首先誕生於美國，從理論的圖紙躍至能夠應用的現實世界。蘇格蘭裔的加拿大發明家亞歷山大．格拉漢姆．貝爾（Alexander Graham Bell）申請了一項名為「電報發送器和接收器」（Transmitters and Receivers for Electric Telegraphs）的專利，這一組由兩個主要部件構成的機器，從此留名史冊。

亞歷山大．格拉漢姆．貝爾的「電報發送器和接收器」

送話器的核心結構包括：錐形麥克風、緊繃的羊皮紙薄膜、針狀銅桿、薄銅片和導電液體。當直流電源接通時，電流會經由銅桿與導電液體，流向銅杯正極。聲波透過麥克風使羊皮紙薄膜振動，改變銅桿與銅片的接觸壓力，進而造成電阻變化。當有聲音傳入話筒，便會經由以上程序使薄膜震動，電阻產生強弱變化，將聲音轉換成電流。

由漆皮線圈、鐵柱、鋼片與羊皮紙薄膜組裝的受話器，工作原理則基於「電生磁，磁生電」：電流透過線圈使鐵柱磁化，吸引鋼片振動。電流變化使磁力強弱改變，帶動羊皮紙薄膜產生聲音。其原理類似以繩子相繫的紙杯傳聲，透過電磁振動還原聲音訊號。

香港電話發跡史

撥輪電話（陳宇軒攝）

這個備受矚目的發明新星，不久以後便遠渡重洋，在一八七八年二月十五日來到香港。而首位將電話機從外國帶到香港的，是一名葡籍的政府工作文員莎菲亞（Jose Marin de Sliva），她同時是英國皇家電機工程學會會員。後來莎菲亞被聘請作為警署購置電話計劃的顧問，兼任地政總署的電機技術員。

一八八二年，香港第一間電話公司「東方電話及電力有限公司」（Oriental Telephone and Electric Co. Ltd.）成立，然而它的發展路途並不順遂。「東方電話」服務的地域集中在港島，礙於設備不普及（所需電力為直流電，非一般家用或企業用的交流電）、收費高昂，以及服務欠佳，正式開辦營業後，只得僅僅十五戶客戶，全由船運、保險、銀行、商行此等富裕商務包羅，普通市民對這項舶來機器所知甚少。值得一提的是，最初聘請的接線生由庇理羅士女子中學（Belilios Public School）推薦，雖然她們通曉英語、葡語等流行語言，但難以應付中國內地各省方言（如潮州話、上海話、客家話等），容易出現溝通失誤，公司業務難免在華人市場失利。諸項弊端束合，結果固然是入不敷支，東方電話只能停辦止損。

構思緊急電話號碼時盛行撥輪電話，「9」是較難誤撥的號碼，於是選用「999」這組簡單數字。（Getty Images）

一八八八年，「東方電話」返場，改名為「中國日本電話及電力有限公司」（The China and Japan Telephone and Electric Co. Ltd.）——雖名為「中日」，實際上與中國或是日本毫無關係。復辦的「中日電話」決定補絀，聘請和培訓熟悉中國各地方言的接線生，打入華人市場，業務蒸蒸日上，與大北電報合作鋪設海底電纜後，服務範圍亦開始擴展至九龍。直到一九二二年，全港電話用戶已然增長至七千戶，電話的使用漸漸走進民眾的生活。

電話荒，電話慌

香港電話的普及進程非一帆風順，更一度遭逢「電話荒」。第二次世界大戰爆發，香港亦無法在戰火間倖免於難，大量基建損壞，經濟市場遍體鱗傷，戰前一萬五千多戶電話用戶，戰後大幅縮減至六千。

周星馳主演電影《行運一條龍》的取景地「鴻運冰廳餅店」的撥輪電話。（梁偉權攝）

若要組成一個完善的電話網絡，電話機（Telephone apparatus）、機樓（Automatic switching system）及導線（Conductors），三者皆不可或缺。重建電話系統的一大窘境，便是零件的主要輸入來源——英國在二戰中被德軍轟炸重創，導致戰後的電話服務供不應求，黑市成為急需電話的人士的交易渠道，有人不惜花費重金以求將成功申請的電話轉到自己名下，反映了當時通訊的重要性。

