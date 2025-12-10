十二月藝文活動｜Black Country, New Road香港站、林家棟舞台劇

踏入 2025 年的最後一個月，節日氣氛漸濃，也是回顧與沉澱的最佳時機。今個月的藝文活動相當精彩，由人氣偶像的跨界演出、國際級獨立樂隊巡演，到結合歷史與古典樂的音樂會，編輯部精選以下七大亮點節目，陪你度過一個充滿文藝氣息的十二月。



Black Country, New Road 香港巡演 2025

Black Country, New Road 香港巡演 2025海報（ticketflap）

來自英國的 Black Country, New Road (BC,NR) 無疑是近年獨立樂壇最耀眼、最具話題性的名字之一。這支被譽為「英國後龐克新浪潮」代表的樂隊，在經歷了靈魂主唱 Isaac Wood 離隊的重大變故後，並未因此停下腳步。

相反，他們以六人編制重新出發，並於今年 4 月推出第三張錄音室專輯《Forever Howlong》，展現出驚人的韌性與創造力。現時的 BC,NR 風格更趨向多元，融合了 Post-Rock、Post-Punk、Klezmer 與 Chamber Pop 的元素，音樂層次更加豐富細膩。

他們的現場演出向來以強烈的情感張力著稱，時而如暴風雨般混沌澎湃，時而又如Chamber Music般優雅哀愁。樂隊成員間的默契與即興火花，往往能將現場氣氛推向高潮，讓觀眾陷入一種集體的情緒宣洩之中。這次 2025 巡演香港站，樂迷將有機會親身見證這支樂隊在蛻變後的全新面貌，Indie Music愛好者不容錯過。

【活動詳情】

名稱： Black Country, New Road Tour 2025 - Hong Kong

地點： 自由空間大盒西九文化區

日期： 2025年12月15日



舞台劇《等待果陀》

《等待果陀》宣傳海報（鄧樹榮戲劇工作室）

在一年將盡、新一年未至的交界點，觀看薩繆爾·貝克特（Samuel Beckett）的傳世經典《等待果陀》(Waiting for Godot)，或許別有一番滋味。這部諾貝爾文學獎得主的代表作，被公認為荒誕派戲劇的巔峰。故事講述兩個流浪漢在荒野的一棵樹下，無止境地等待一位名叫「果陀」的人。果陀是誰？他會帶來什麼？他為什麼還不來？這些問題始終沒有答案。

劇中那句著名的「Nothing to be done」（無事可做），道盡了人類存在的某種本質，已及時在虛無中尋找意義，在絕望中打發時間。

是次演出的製作團隊將重新詮釋這部經典，邀請到首次演出正劇的影帝林家棟、演唱導實力俱備的朱栢謙、人氣主持兼影視多棲演員BabyJohn蔡瀚億，以及資深唱片騎師兼演員倪秉郎，透過精煉的台詞與演員的肢體語言，引領觀眾進入那個既荒謬又真實的世界。

【活動詳情】

名稱： 悲喜‧荒誕‧兩幕劇《等待果陀》

地點： 香港藝術中心壽臣劇院灣仔港灣道2號

日期： 2025年12月12日至28日



香港芭蕾舞團《胡桃夾子》

香港芭蕾舞團《胡桃夾子》宣傳圖（HK Ballet）

聖誕節的儀式感，往往少不了《胡桃夾子》。這部由香港芭蕾舞團（港芭）呈獻的年度鉅獻，早已成為無數香港家庭歡度佳節的傳統節目。今年的製作繼續由藝術總監衛承天（Septime Webre）精心打造，將這部百年經典注入獨特的香港情懷。故事發生在一個充滿魔法的平安夜，小女孩克拉拉收到了一個胡桃夾子玩偶，隨之展開了一場驚心動魄的奇幻冒險。

港芭的版本以二十世紀初香港為背景改編故事，將本土文化與冒險奇想共冶一爐，炮製連連驚喜。化身王子的胡桃夾子與主角嘉麗遊歷奇幻世界，碰上多姿多彩的香港野生動植物，更與老鼠王軍團激戰連場，讓這部西方經典更具親切感。無論是大人還是小朋友，都能在這個夢幻世界中找到冬日的溫暖與童真。

【活動詳情】

名稱： 香港芭蕾舞團《胡桃夾子》(The Nutcracker)

地點： 香港文化中心大劇院

日期： 2025年12月14日至26日



西九夜延場：胡子彤 x 張蔓莎 x 陳苡臻《難以說的話》

西九文化區的「西九夜延場」（Cabaret Nights）系列向來擅長打破常規，將戲曲中心茶館劇場變身成為充滿可能性的實驗場域。今次帶來的《難以說的話》更是一個令人驚喜的跨界實驗，集結了影視界實力派胡子彤、唱作才女張蔓莎（Sabrina）以及網絡人氣極高的陳苡臻（Jessica）。

三位主角將褪去平日在鏡頭前的光環與人設，透過精心編排的劇本與歌曲，演繹那些藏在心底、平日難以啟齒的情感秘密與生活掙扎。對於習慣在螢幕上看到他們的觀眾來說，這是一次極為難得的機會，能近距離感受他們真實而脆弱的一面，在微醺的氛圍中，共鳴那些「難以說的話」。

【活動詳情】

名稱： 西九夜延場：胡子彤 x 張蔓莎 x 陳苡臻《難以說的話》

地點：戲曲中心茶館劇場

日期：2025年12月18日



樂・憶古蹟人情事 —《逝影餘韻》

如果想在年末遠離繁囂，來一場結合歷史深度與音樂美學的洗滌心靈之旅，由誼樂社主辦的「樂・憶古蹟人情事」—《逝影餘韻》絕對是不二之選 。今年適逢二戰結束八十週年，活動特別選址港島東區兩個充滿戰時記憶的歷史地標舉行 。音樂會由著名大提琴家李垂誼擔任藝術總監，他將聯同希臘小提琴家 Jonian Ilias Kadesha 及多位香港年輕音樂精英，在古蹟中奏響歷史的迴聲 。

首場演出將於鰂魚涌柏架山道的「林邊生物多樣性自然教育中心」（俗稱紅屋）舉行，這座紅磚建築曾是太古糖廠的高級職員宿舍，見證了戰前的工業輝煌 。次場則移師至「鯉魚門公園」的舊英軍軍營，該處更是當年保衛香港的重要防禦工事 。

曲目方面極具心思，選演了蕭斯達高維契的《第三弦樂四重奏》，此曲深刻烙印了作曲家對戰後世界的透徹體悟，同場亦有亞美尼亞作曲家高美達斯及英國作曲家柯勒律治—泰勒的作品 。除了約 45 分鐘至 1 小時的音樂會，同場更設有由「考城學社」策劃的專題展覽及粵語導賞團，讓觀眾全方位沉浸在歷史與藝術的對話中 。

【活動詳情】

名稱： 樂・憶古蹟人情事 —《逝影餘韻》

地點及日期：

2025年12月14日（日）：林邊生物多樣性自然教育中心

2025年12月15日（一）：鯉魚門公園第10座



Me and My Sandcastle《希望別下雨》亞洲巡演

Me and My Sandcastle《希望別下雨》香港站海報

Me and My Sandcastle以其溫柔內斂的風格著稱，曲風遊走於獨立民謠與不插電音樂之間。

是次《希望別下雨》亞洲巡演香港專場，延續了他們一貫的療癒系路線，用最純粹的樂器聲響與真摯的人聲，構築一個讓人安心的音樂空間。這是樂隊第一次在中國大陸以外地區巡演，以「希望別下雨」主題，一語雙關，希望讓觀眾繃緊的神經得到徹底的放鬆。

【活動詳情】

名稱： Me and My Sandcastle Asia Tour 2025《希望別下雨》香港專場

地點： MOM LIVEHOUSE

日期： 2025年12月21日



CHAT 六廠「手作半個鐘」工作坊及聖誕勾織派對

CHAT 六廠「手作半個鐘」工作坊

南豐紗廠 CHAT 六廠在這個聖誕節不再只讓你「看」展覽，更要讓你「動手」創造。其推出的「節日驚喜：30分鐘手作體驗」系列，主打低門檻、高創意的工藝活動，讓忙碌的都市人只需半小時便能完成一份心意。你可以選擇製作色彩繽紛的「點點珠相框及鎖匙扣 相架及鎖匙扣」（平日$20起），或嘗試結合繪畫與編織的「熱縮鎖匙扣」（$10），亦可體驗「織光機」將自創圖案熱轉印到布料上，盡情發揮創意。

更令人期待的是，CHAT 六廠將舉辦首個「CHAT六廠鉤織派對」。這不僅是一個工作坊，更是一個凝聚社區的溫馨聚會。現場將免費提供各種毛冷及繞線機，並有導師從旁指導。主辦方更設有一個窩心的交換機制：只要參加者捐出一個 10x10 cm 的織片（Granny Square），即可換領一份神秘聖誕禮物！無論你是編織高手還是零基礎新手，都能在這裡找到手作的樂趣。

【活動詳情】

名稱： CHAT 六廠 節日驚喜工作坊 及 聖誕勾織派對

地點： 荃灣南豐紗廠 CHAT 六廠

日期：

點點珠相框及鎖匙扣/熱縮鎖匙扣： 12月指定平日及週末（詳見官網）

《織光機》熱轉印紙： 12月1-31日（逢週二休館除外）

CHAT六廠鉤織派對： 2025年12月13日

