建築｜粗獷主義裡的理想生活：揭開倫敦巴比肯社區的居家風貌

如果戰後綻放的樂觀精神凝鍊成磚瓦，一塊塊堆砌起來落成後，大概就是位於倫敦的 Barbican（巴比肯）聚落。作為粗獷主義的巨型典範之一，這片建築群也象徵著近乎烏托邦的市中心理想生活；混凝土外牆內延伸出 40 英畝的城市綠洲，內設園林、湖泊、教堂，甚至還有專屬的學校、音樂廳和複合式藝術中心。



Anton Rodriguez《Barbican Residents: Inside the Iconic Brutalist Estate》（圖片來源：https://moom.com.tw/l/MDGLk0）

如今，巴比肯居民大約四千人，相當於倫敦金融城的一半人口分布在兩千間公寓內，光是格局類型就多達 140 種。於是，現居倫敦的攝影師 Anton Rodriguez 心血來潮，想出一個有趣的個人創作計畫，決定記錄 Barbican 住戶的居家面貌：那扇朝北開的窗怎麼把光引進來關照客廳？大家都用什麼畫妝點各自的方正白盒子？鄰居家陽台是種滿花花草草，還是擺三兩張椅子乘涼用？

過去，Barbican 憑塔樓和蜿蜒廊橋盛名遠播，外人卻鮮少有機會一探內部風光，遑論深入 30 幾位居民的私密空間體會在此生活的臨場感。既然起居環境如同生活與靈魂推展出去的輪廓，《Barbican Residents》正好以一張張鮮活的空間肖像，滿足了我們想更瞭解彼此一點的渴望。

除了實現攫住粗獷主義建築精髓的願望，隨著公共空間私有化，城市景觀遭仕紳化力量劃下凜然難犯的結界，色澤外冷內熱的《Barbican Residents》也體現出漸行漸遠的時代殘影。或許正因如此，英國小說家兼文化評論家 Olivia Laing 也在序言中喟嘆「巴比肯體現著一種公共的寬容性，而這種願景正逐漸消失。」

