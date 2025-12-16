十二月展覽｜THE MONSTERS十週年展、關公大戰石家豪、藝脈新生

【展覽/藝術】踏入2025年的尾聲，香港的藝術氛圍依然熾熱。12 月的展覽選擇不少，以下為大家精選6個12月必看展覽，無論你是嚴肅的藝術愛好者，還是尋找週末好去處的打卡一族，本月都有不容錯過的精彩選擇。



1. 《精靈天團：此刻與未來》 — THE MONSTERS 十週年巡展香港站

為慶祝風靡亞洲的「THE MONSTERS」精靈天團邁入十週年，由HOW2WORK與POP MART聯手策劃的巡展在繼上海、台北站後，終於登陸香港。展覽以「此刻與未來」為主題，全面回顧這群由藝術家龍家昇創作的奇幻精靈們十年來的演變與成長，為粉絲們打造一場盛大的藝術派對。

《精靈天團：此刻與未來》 — THE MONSTERS 十週年巡展香港站展覽現場（ HOW2WORK）

藝術家龍家昇（Kasing Lung）出生於香港，在荷蘭長大，深受北歐神話與精靈傳說啟發，他的畫筆下誕生了LABUBU、ZIMOMO等一系列古靈精怪卻又充滿情感的角色。本次展覽將帶領觀眾走進現實與幻想交織的魔法森林，與LABUBU及其夥伴們近距離互動。最不容錯過的是藝術家龍家昇珍貴的創作手稿，讓你一窺精靈們誕生之初的靈感火花。

現場更會以鏡面無限空間展示自2015年至今最齊全的THE MONSTERS公仔珍藏，從初代原色LABUBU到各式跨界合作，絕對是粉絲們的朝聖地。

【展覽詳情】

名稱：《精靈天團：此刻與未來》 — THE MONSTERS 十週年巡展香港站

日期： 即日至2026年1月4日

地點： 亞洲協會香港中心



2. 關公大戰石家豪

香港著名藝術家石家豪在JPS畫廊舉辦本年度壓軸個展，上演一場跨越時空的奇想對決。展覽主角是中國歷史上最具代表性的武神關羽，石家豪將這位英雄從歷史符號中解放出來，與他筆下標誌性的「建築人」系列角色展開一場驚心動魄的戰鬥，探討傳統與當代、神話與現實的碰撞。

「關公大戰石家豪」展品（JPS）

石家豪是香港當代水墨藝術領域的代表人物，以其精湛的傳統工筆技法描繪當代流行文化及香港本土元素而聞名。他擅長以幽默詼諧的視角，將摩天大樓、城市景觀與人體結合，創作出既典雅又充滿玩味的獨特風格。

本次展覽最大的亮點是將畫廊空間改造成八十年代的香港懷舊戲院。觀眾不僅能欣賞到石家豪以細膩筆觸描繪的關公及建築女武神系列畫作，更能在展場盡頭的「戲院」中，觀賞一部藝術家運用AI技術製作的同名短片，讓畫中角色「活起來」，上演一場充滿復古膠片風格的激烈對決。

【展覽詳情】

名稱： 關公大戰石家豪

日期： 即日至2026年1月17日

地點： JPS畫廊（香港中環士丹頓街88-90號地下）



3. 不斷不捨不離

「不斷不捨不離」展覽現場（PMQ）

這個在PMQ味道圖書館舉行的展覽，源於資深跨媒體創作人歐陽應霽（阿齋）對「斷捨離」的再審視，從而體悟出「不斷、不捨、不離」的生活哲學：在丟棄之前，我們是否能重新端詳、嘗試修復、妥善記錄，從而理解人與器物間更深層的連結？

歐陽應霽 青花茶具三件套（PMQ）

策展人歐陽應霽是香港文化界的標誌性人物，身兼作家、美食家、設計師等多重身份。這次他不僅分享自己的珍藏，更邀請了劉天蘭、文念中、素黑等17位來自不同領域的創作人好友，共同展出他們「無法斷捨離」的物件，分享背後私密的動人故事。

這次展覽滿是充滿溫度與故事的日常器物：文念中父親留下的小鐵鎚、素黑用來紀念愛貓的小盤子、劉天蘭珍藏的童年波子棋……每一件展品都附有物主親筆寫下的故事，讓觀眾在觀看中反思自身與物件的關係。展覽分為「身上衣」、「食為天」、「玩痛快」和「必有用」四部分，提醒我們在快節奏的時代，「萬物有所值」，認真生活，才是思念的真正意義。

【展覽詳情】

名稱： 不斷不捨不離 Let It Be – Threads of Memory

日期： 即日至2025年12月21日

地點： PMQ元創方 H501–H504 味道圖書館



4. 藝脈新生

由非牟利慈善基金會「飄雅活藝」呈獻，「藝脈新生」以「創意跨界融合」為核心，邀請五組來自本地及國際的傳統工藝師與新生代設計師、藝術家進行破格合作。展覽旨在探索傳統工藝在當代語境下的無限可能性，讓刺繡、竹編、貼金、白鐵、水墨等技藝，在跨世代、跨媒介的對話中煥發出全新的生命力。

「藝脈新生」展品（飄雅活藝）

展覽匯聚了多位重量級工藝師與藝術家，例如國家級非遺廣繡傳承人王新元老師與當代紡織設計師吳燕玲、日本竹細工工藝師西本有與本地紮作師謝旻蒑、傳統白鐵工藝師俞國強與當代產品設計師余兆枬等。

展覽中能看到以精細廣繡工藝織成的銅線雕塑《文人石系列》、融合竹編與紮作講述日本傳說的雕塑卷軸畫《輝夜》、將傳統水墨與走馬燈轉化為沉浸式光影裝置的《影雲窟》。這些作品不僅展示了精湛的技藝，更體現了工藝傳承中「守正創新」的精神，見證傳統如何與當代美學完美融合。

【展覽詳情】

名稱： 藝脈新生

日期： 即日至2026年4月8日

地點： 飄雅活藝（香港中環卑利街11號）



5. 勞森伯格與亞洲

為紀念二十世紀藝術巨擘羅伯特・勞森伯格（Robert Rauschenberg）百歲誕辰，M+博物館隆重推出「勞森伯格與亞洲」特展。這是全球首個聚焦這位美國藝術大師與亞洲深厚淵源的展覽，深入探討他在上世紀七、八十年代遊歷中國、日本、印度等地的經歷，以及這些跨文化交流如何深刻地影響其創作生涯。

「勞森伯格與亞洲」特展展品（M+）

羅伯特・勞森伯格是二十世紀最具影響力的藝術家之一，是連接抽象表現主義與普普藝術的關鍵人物。他以打破繪畫與雕塑界線的「集合藝術」（Combines）聞名，將日常物件、廢棄物與大眾媒體圖像融入作品，徹底改變了藝術的定義。

「勞森伯格與亞洲」特展展品（M+）

展覽將展出超過四十件勞森伯格的珍貴作品，包括他在亞洲與當地工匠合作的實驗性創作，例如在日本信樂町的陶瓷作品、在印度造紙廠的《聯合》系列等。展覽的另一大焦點是回顧其極具開創性的「勞森伯格海外文化交流組織」（ROCI）計劃，該計劃在冷戰時期致力於透過藝術促進世界和平，其中「ROCI中國」（1985）更是中國首個西方當代藝術大展，影響深遠。這是一次理解現代藝術全球化視野的絕佳機會。

【展覽詳情】

名稱： 勞森伯格與亞洲

日期：即日至2026年4月26日

地點： M+博物館 包陪麗、渡伸一郎展廳



6. 斯賓塞・斯威尼：「顏料」

國際頂級畫廊高古軒為美國藝術家斯賓塞・斯威尼（Spencer Sweeney）舉辦個展「顏料」，展出其在泰國駐留期間創作的全新油畫。這批作品充滿了藝術家標誌性的即興與活力，用豐富的色彩和大膽的筆觸，探索在當今這個即時影像時代中，關於繪畫、時間與感知的深刻命題。

斯賓塞・斯威尼是一位跨領域的藝術家，他的創作深受爵士樂的即興精神影響，同時也是紐約噪音藝術團體Actress的創始人之一。他的繪畫風格充滿新表現主義的能量，將流行文化、藝術史與個人情感融為一體，畫面極具視覺衝擊力。

Spencer Sweeney Woman in Valley, 2025 Oil on linen 40 x 30 1/2 x 1 3/8 inches (101.6 x 77.5 x 3.5 cm)© Spencer Sweeney Photo: Ringo Cheung Courtesy Gagosian

展覽分為人物坐姿肖像和頭肩肖像兩大系列：前者用色鮮亮卻帶有沉思的氛圍，後者則在寫實與抽象心理探索之間遊走。這批作品誕生於藝術家在泰國戶外的創作經歷，伴隨著鳥鳴、蛙叫與各種自然之聲，為畫作注入了獨特的生命力。觀看斯威尼的畫作，不僅能感受到顏料在畫布上的奔放流動，更能體會到藝術家對繪畫本質的思考與挑戰。

【展覽詳情】

名稱： 斯賓塞・斯威尼：「顏料」

日期：即日至2025年12月28日

地點： 香港高古軒畫廊（中環畢打街12號畢打行7樓）

