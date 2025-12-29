冰島藝術家Sruli Recht亞洲首展 沉浸式體驗探索未來世界人類生存

【深圳/展覽】提起「沉浸式藝術」，大多數人想到的是LED屏幕和數碼投影，但《墟構:未來遺跡》展覽，卻用了完全不同的方式詮釋這個概念。這不只是一個讓人觀看的展覽，更像是一場需要全身投入的體驗。策劃這場展覽的，是冰島藝術家Sruli Recht。



Sruli Recht出生於耶路撒冷，曾在倫敦為Alexander McQueen工作，其後定居冰島。他以大膽使用各種物料和探討設計倫理而聞名。他的作品包括用鯨魚包皮做的靴、海豚皮製的皮帶，甚至把自己腹部11公分長的皮膚剝下來，鞣製後鑲在24K金戒指上的作品《Forget Me Knot》。Recht的創作從不追求傳統美學，他把設計當作「法醫科學」，通過研究物質來探索身份、生存和人性。

Sruli Recht作品

這次展覽是Recht在亞洲的首個大型個展，展出接近70件作品。整個展覽佔地1000平方米，參考了中國園林「移步換景」的概念，在黑暗中營造出一條充滿轉折的參觀路線。

氣味、聲音引導觀眾情緒

進入展場，首先感受到的不是視覺衝擊，而是特別調配的氣味和聲音。空氣中的香味由國際香精公司IFF調製，背景音樂則由曾與Björk合作的冰島音樂製作人Valgeir Sigurðsson創作。整個空間分為11個區域，觀眾在其中移動時會感受到壓迫、轉折和釋放等不同情緒。

Sruli Recht作品《水諭|珊瑚》

Recht的創作理念是放棄工業化生產方式，轉而利用地球本身的自然過程，例如礦物沉積、地質變化和生物演變。展覽重點作品《水諭|珊瑚》就展示了這個概念。藝術家用銅絲編織成容器，通電後浸入深圳海水中。

海水中的礦物質經電解作用，慢慢在銅絲上結晶生長，形成像珊瑚的白色外殼。這件作品由時間和深圳海洋共同完成。展覽結束後，它會沿中國海岸線巡迴，在不同港口繼續生長，記錄不同地方的海洋特徵。

Sruli Recht作品《天穹》

作品《天穹》用高壓電擊穿沙礫，模擬閃電擊中地面的瞬間，將沙子熔成玻璃。《核瀑》則展示氫氣和氧氣在催化作用下生成水滴的過程，將「無中生有」變成可見的化學反應。

作品《羽裘》則用候鳥皮毛製成，但把羽毛反轉向外，將原本柔軟保暖的內層變成粗糙的外殼。展覽說明指出，所有皮毛都來自經國家林業和草原局認證的自然死亡標本。這件作品不只挑戰審美，也探討物質循環和生命倫理。

《蜂孕|重組的秩序》

《蜂孕|重組的秩序》則更加震撼，藝術家將因蜂群崩潰症而死亡的蜜蜂遺骸密密麻麻地包裹在黑色銀框上，塑造成祈求豐收的造像。在生態系統已經崩壞的情況下，用殘骸進行祈禱，這種荒誕感讓人反思人類行為與自然失衡的關係。

想像未來人類生存

Sruli Recht作品《甲冑》

展覽也探討未來人類的生存狀態，《甲冑》系列用半透明皮革製成，呈現假想中的未來人類軀體。皮膚演化成精緻的殼狀結構，防護和裝飾合二為一。這些像蟬蛻般的形態，質疑當地球成為過去時，人類會發展出怎樣的身體形態。

Sruli Recht作品《幻驅》

展覽的壓軸作品是《幻驅》，這件雕塑外形像彩蛋，又像手雷，表面鑲有超過3281顆鑽石，在燈光下閃閃發亮。但在璀璨外表下，藏著一個模擬手雷保險銷的裝置。作品名稱來自法國精神分析學家拉康的概念「小客體a」（objet a），指驅動慾望但永遠無法真正得到的東西。這件作品探討人類慾望的矛盾：對美的追求、對擁有的渴望，以及其核心是否包含著毀滅的衝動。它回應了整個展覽的主題，同時把問題留給每位觀眾思考。

【展覽資訊】

名稱:《墟構:未來遺跡》(LAIR: Relics for the Future)

展期:即日起至2026年3月3日

地點:深圳南山區海上世界文化藝術中心L1濱海展館

