冰島爵士女神Laufey的年度書單 從怪奇物語致敬小說到療癒經典！

【書籍】冰島華裔女歌手Laufey憑藉〈From The Start〉掀起熱潮，不只將爵士樂重新帶回Z世代視野，私底下更是不折不扣的「書蟲」。她成立了「Laufey Book Club」，每月精選一本書與全球粉絲線上討論，不如來看看她的讀書品味如何？



1999年出生的Laufey（林冰），父親是冰島人，母親則是來自廣州的知名小提琴家。自小深受古典音樂薰陶的她，15歲便以大提琴獨奏家身分與冰島交響樂團合作演出，其後更負笈著名的柏克萊音樂學院深造。她的音樂融合爵士、Bossa Nova與傳統流行樂元素，被媒體譽為「Z世代的Norah Jones」。

圖為中冰混血兒歌手Laufey 2024年12月在倫敦演出（IG@laufey）

2024年，Laufey憑專輯《Bewitched》奪得格林美「最佳傳統流行聲樂專輯獎」，翌年8月推出的新作《A Matter of Time》同樣獲得好評。除了音樂才華，她那融合蕾絲與復古剪裁的標誌性「Coquette」穿搭，也讓她成為時尚界寵兒。

但在舞台上閃耀的光芒背後，她其實是重度閱讀愛好者。她創辦的讀書會「Laufey Book Club」，每月親自挑選書籍，透過Discord社群與粉絲進行線上討論。以下整理了今年度探討過的9本精選書目，不妨戴上耳機聽著她的歌，一同走進Laufey的閱讀世界。

1.《A Wrinkle in Time》（時間的皺紋）

《A Wrinkle in Time》

作者：Madeleine L’Engle



這本曾獲紐伯瑞文學獎的經典科幻小說，最近因為新一季《Stranger Things》劇情內多次被提及，而再度回到大眾視野中。事實上這本書既是許多人童年的回憶，也是Laufey心中關於愛與勇氣的啟蒙之作。故事講述主角Meg Murry的科學家父親在研究「時空挪移」（Tesseract）時離奇失蹤。為了尋找父親，Meg與弟弟Charles Wallace以及朋友Calvin，在三位神祕女士的引導下，踏上了一場跨越時空的星際冒險。

主角Meg並非典型的完美英雄，她有脾氣、會自我懷疑，但正是這些特質讓她真實而強大。書中探討了善與惡的永恆鬥爭，以及愛如何作為一種超越物理維度的力量，連結起破碎的家庭。

2.《Bonjour Tristesse》（日安憂鬱）

《日安憂鬱》

作者：Françoise Sagan



《日安憂鬱》是法國傳奇才女莎岡在18歲時寫下的處女作，那種混合著夏日慵懶與青春殘酷的氛圍，與Laufey音樂中那種淡淡的憂傷不謀而合。故事發生在南法的蔚藍海岸，17歲的少女Cécile與風流倜儻的父親過著無拘無束的生活。然而，當父親的舊情人、嚴謹且崇尚道德的Anne出現並打算與父親結婚時，Cécile感到原本自由的生活受到威脅。

出於嫉妒與對失去自由的恐懼，Cécile精心策劃了一場詭計來破壞這段關係，卻沒想到引發了無法挽回的悲劇。這本書精準地捕捉了青春期那種既天真又殘忍的特質，以及當我們意識到自己的行為會造成他人毀滅性後果時，那一刻的「成年禮」。

3.《Blue Sisters》

《Blue Sisters》

作者：Coco Mellors



繼暢銷書《Cleopatra and Frankenstein》後，Coco Mellors帶來的這部新作深刻描繪了手足之間複雜的羈絆。Laufey自己有一位雙胞胎姊妹Junia，可能因此對於書中關於「姊妹情誼」的描寫格外有感觸。故事圍繞著Blue家的三姊妹Avery、Bonnie和Lucky展開。她們原本是四姊妹，但在備受寵愛的第四位姊妹Nicky意外去世後，留下的三人分崩離析，各自在紐約、巴黎和洛杉磯過著混亂的生活。

為了阻止家族公寓被出售，三位姊妹被迫重新聚首。書中細膩地刻畫了她們如何面對共同的創傷，以及每個人在悲傷中不同的應對機制、悲傷」如何改變一個人的身分認同，以及在破碎之後，家人如何重新學習去愛彼此。

4.《Open Water》

《Open Water》

作者：Caleb Azumah Nelson



《Open Water》故事發生在倫敦，講述兩位年輕的英國黑人藝術家，一位是攝影師，一位是舞者，相遇並墜入愛河的過程。作者大膽地使用第二人稱「你」來敘事，讓讀者直接進入主角的內心世界。書中探討了在充滿偏見的社會凝視下，兩個人如何試圖在彼此身上找到歸屬感與安全感。然而，外在世界的恐懼與創傷，逐漸滲透進他們親密的關係中。

5.《Bunny》

《Bunny》

作者：Mona Awad



準備好進入一場怪誕、超現實的校園噩夢了嗎？這本被歸類為「暗黑學院」風格的小說，絕對會讓你大開眼界。故事發生在新英格蘭一所精英大學的創意寫作碩士班，主角Samantha原本是個局外人，卻意外被一群互稱「Bunny」、穿著甜美卻行為怪異的富家女小團體吸納。

這本書被形容為《Mean Girls》遇上《Fight Club》。隨著Samantha越陷越深，她發現這群「Bunny」不僅僅是喝香檳、聊八卦，她們還舉行著某種將虛構化為現實的恐怖儀式。Laufey選這本書正好呼應了近年流行的「Dark Academia」（暗黑學院）風格，而書目不僅討論了女性友誼中的排他性、學術圈的虛偽，還有孤獨如何讓人走火入魔。

6.《Katabasis》（地獄修業旅行）

《Katabasis》（地獄修業旅行）

作者：R.F. Kuang（匡靈秀）



憑藉《巴別塔學院》和《黃色臉孔》橫掃文壇的匡靈秀，新作《Katabasis》（中譯：《地獄修業旅行》）再次展現了她對體制的犀利批判與腦洞大開的奇幻想像。《Katabasis》在希臘文中意為「下降」，通常指英雄進入冥界的旅程。

故事講述劍橋大學「分析魔法」研究所的博士生愛麗絲，為了讓慘死於實驗意外、炸成肉醬的指導教授回來主持她的論文口試並寫完推薦信，不惜與死對頭彼得聯手，踏入地獄八殿，展開一場只有14天期限的「修業旅行」。書中描繪的魔法學者為了爭取時間複習，竟使用「笛卡兒分離咒」來無視上廁所的需求，精準捕捉了當代菁英在高壓環境下的焦慮、自我異化與所謂的「學術創傷」。

7.《Practical Magic》（超異能快感）

《Practical Magic》（超異能快感）

作者：Alice Hoffman



而這本書則是走魔幻寫實路線，故事講述Owens家族的女人們世世代代都擁有魔法天賦，但也背負著一個詛咒：任何愛上她們的男人都會死於非命。Sally和Gillian這對性格迥異的姊妹，從小在兩位阿姨的撫養下長大，她們既渴望正常人的生活，又無法擺脫家族的宿命。無論是姊妹間的相愛相殺，還是阿姨們的守護，都展現了女性在面對命運與創傷時的韌性。書中對於愛情的探討，認為愛既是詛咒也是救贖，也引發了讀者共鳴。

8.《The Hounding》

《The Hounding》

作者：Xenobe Purvis



這是一部融合了哥德式驚悚與民間恐怖的緊張小說。主角Liv跟隨她的學者父親搬到一個偏遠的英國鄉村，卻發現這個看似寧靜的地方隱藏著黑暗的秘密。村裡的男人們似乎都在遵循一個古老的、針對女性的圍獵儀式，而Liv不幸成為了他們的新目標。隨著迷信與現實的界線逐漸模糊，她必須在孤立無援的環境中為生存而戰。

《The Hounding》生動地描繪了「暴民心態」（Mob Mentality）是如何形成的，以及恐懼如何轉化為暴力。書中的女性角色因為獨立、擁有知識或僅僅是「不同」，便遭到社會的獵巫與迫害。這是一本讀來令人心寒，卻又充滿警世意味的作品。

9.《The Alchemist》（牧羊少年奇幻之旅）

《The Alchemist》（牧羊少年奇幻之旅）

作者：Paulo Coelho



作為年度書單的壓軸，Laufey選擇了這本風靡全球的心靈經典。故事講述一位西班牙牧羊少年Santiago，為了追尋夢中見到的寶藏，毅然決然離開家鄉，跨越海峽前往埃及金字塔的旅程。在旅途中，他遇見了吉普賽婦人、老國王與煉金術士，學會了聆聽「心的聲音」與辨識「預兆」。書中的名言「當你真心渴望某樣東西時，整個宇宙都會聯合起來幫助你完成」，多年來激勵了無數追夢者。