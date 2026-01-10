《尋秦記》導演編劇專訪｜雙重結局設計：給觀眾一場What If美夢

【以下內容含有劇透，請讀者自行斟酌閱讀。】

如果說香港有什麼真正的「都市傳說」，電影版《尋秦記》絕對是其一。



2001年電視劇大結局之後，關於續集的傳聞就沒停過。這場等待橫跨了四分之一個世紀，久到當年的小學生變成了職場中層，久到連趙盤都變成經典Meme圖「寡人笑X咗」。直到2025年最後一天，傳說終於落地。



林峯這張圖，大家都只記得後來被Key上去的「寡人笑X咗」，沒有人記得原本的劇情。（劇照）

這幾週的香港彷彿集體穿越了：便利店裡的「甘大滋」被搶購，全城瘋狂儲卡；Threads上全是李斯「潮文」、宣萱為何總是「御用人質」，以及項少龍與趙盤那段剪不斷理還亂的關係。隨著港澳票房在短短四天內衝破4000萬，這股熱潮證明了：有一種情懷，叫《尋秦記》。

在電影上映後的週末，我們在西九辦公室見到了《尋秦記》的幕後推手：兩位導演吳炫輝、黎震龍，以及編劇賀鑫。七年馬拉松終於跑完，項少龍回家了。

左起：導演吳炫輝、編劇賀鑫、導演黎震龍（攝：梁嘉欣）

我們與角色一同老去

訪問一開始，話題自然落在「時間」上。電影海報上的古天樂鬢角微白，林峯也不再是當年的衝動少年，編劇賀鑫這樣表示：「我們很早就決定，這不是把40集電視劇濃縮重拍，而是25年後的延續。」賀鑫說道，「所以觀眾很自然會看到角色的白頭髮，大家沒有刻意去『美顏』，女角們都是自然地老去。雖然她們保養得很好，但呈現歲月痕跡是我們的共識。」

（《尋秦記》電影劇照）

這種設定，某程度上是對觀眾的一種尊重。「觀眾是和劇中人物一同成長的。當年煲劇時，有人在讀書，有人剛出來工作，轉眼間過了這麼久。所以電影版設定在20多年後，這個時間差剛剛好。」

導演吳炫輝補充，這也是為什麼古天樂（古老闆）堅持要原班人馬。「如果沒有這班人，這套就不是《尋秦記》。這班演員經歷過40集電視劇的洗禮，一穿起戲服就自動『上身』。我不說其他角色，只說古老闆，我們在座幾位導演、編劇，絕對不會比他更熟識項少龍。」

陳國邦在電影版再以李斯身份出場，樣貌與形象已成熟不少。（《尋秦記》劇照）

對於這班「老戰友」，另一位導演黎震龍則表示，工作不再是指導演技，而是調整節奏。「我們反而會幫他平衡，看完Playback會討論是不是『過』了？還是要再爆一點？」黎震龍笑說。至於電影出現的新角色，導演就會有更多指導。

2026年科技碾壓 項少龍還是現代人嗎？

電影版最大膽的嘗試，莫過於引入了由苗僑偉（飾演Ken）和白百何（飾演Galie）帶領的新一批現代人。當全息投影手機、懸浮滑板突兀地出現在戰國，有一種違和感。

《尋秦記》劇照

導演吳炫輝（吳炫輝）解釋，這並非單純為了「曬特效」，而是為了營造一種對比。「項少龍始終在古代留了二十年，某程度上他已經變成了古代人。他一直以為自己掌握著現代知識，比任何人都先進。但當新一批現代人帶著2026年的科技出現，他才發現自己引以為傲的優勢蕩然無存。」

吳炫輝形容那一幕：「項少龍看著窗外的煙花，喝著凍檸茶，感嘆自己出生的地方變得如此先進，卻也深感自己已經不屬於那裡。」

那麼，何處是家？片中烏廷芳（宣萱 飾）說：「我們一家人在哪裡，家就在哪裡。」這句話看似是答案，卻掩蓋不了項少龍內心的掙扎。「項少龍的掙扎在於，他在秦朝有妻兒、有歸隱的山寨，那是他的責任所在；但他的根在21世紀的香港。」吳炫輝分析道，「所以最後Ken等人的出現，其實是迫使項少龍面對這個現實：即使科技再進步，那個『家』已經脫離了他。」

給觀眾一場「What If」的美夢

（《尋秦記》劇照）

電影最讓觀眾驚喜（或驚訝）的，莫過於片尾的雙重結局設計。在隱藏結局中，項少龍一家與秦王等人一同穿越回現代，吃點心、看煙花。這個帶有超現實色彩的結尾，在網絡上引發了關於「平行時空」的熱烈討論。

「其實我們更願意稱之為一個『What if』的想像。」賀鑫解釋道，「這不是平行宇宙，而是一種美好的願景。假如大家能短暫地去現代看看，吃頓飯，會不會比單純的分別更圓滿？」

黎震龍則從「離場感」的角度作了解讀。「電視劇版的結局雖然經典，但也帶有遺憾。電影只有不到兩小時，如果最後又要經歷一次生離死別，我們覺得太沉重了。我們很在意觀眾離開戲院時的心情，希望大家是帶著歡欣、溫暖的感覺離場的。」

師徒相愛相殺 項羽身世留白

（《尋秦記》電影版劇照）

除了穿越元素，項少龍與趙盤（林峯 飾）這對複雜的師徒關係，依然是電影的靈魂。二十年過去，當年的趙盤已是權謀深沉的秦始皇，但他對師父的執念卻從未消失。

「他們之間有一種精神分裂式的矛盾。」吳炫輝形容，「趙盤在理性上知道項少龍是威脅，揚言要殺光所有人；但感性上，當他真的面對師父時，那種對父親般的依戀又會浮現，讓他下不了手。」

這種張力在電影中被林峯演繹得淋漓盡致。而項少龍的態度同樣複雜。「項少龍不單當趙盤是徒弟，更當他是兒子。但他同時也知道歷史的走向。邏輯上，秦王殺的人，項少龍也有份。」吳炫輝點出，「這二十年，他們都深陷在各自的矛盾中。」

（《尋秦記》電影版劇照）

至於那個讓無數劇迷牽掛的懸念：項少龍的兒子到底是不是項羽？

電影處理得相當巧妙且留白。「我們不想太過落實歷史，因為這是項少龍穿越後的時空。」賀鑫說，「我們更想表達的是項少龍作為父親的擔憂。」戲中項少龍刻意不讓兒子學武、不想他練得「大隻」，正是為了對抗歷史，「但天命難違，那種無力感才是戲劇張力所在。」

宣萱再次成為「御用人質」？

（《尋秦記》電影版劇照）

而對於網上熱議宣萱再次成為「御用人質」，導演黎震龍在受訪時坦言，劇組其實對這個網絡熱話相當敏感，甚至在創作過程中就已經有意識到這一點。「其實我們有這個意識，會很敏感，擔心（觀眾）會罵我們又要讓她被綁架，畢竟她的角色（烏廷芳）其實是很能打的。」

然而，黎震龍解釋，這並非刻意為了製造話題而強行加入的情節，而是劇情發展順其自然的結果。「我們不是故意把劇情扭成這樣，一定要她被抓。但在某些時刻，當需要有人身陷險境時，她往往就是那個最適合的人選。」

（《尋秦記》電影版劇照）

他形容這種安排在劇本中發生得非常自然，雖然沒有刻意去「做」，但當情節推進到那些位置時，「那一定就是她了，這就像是一條既定的線索。」因此，宣萱再次成為人質，既是劇組對網絡梗的回應，也是角色命運在劇情邏輯下的必然選擇。

七年磨一劍 「能做這件事本身就是幸福」

從2019年開機到2026年上映，這部電影的製作週期長得驚人。期間經歷了疫情、補拍、剪輯修改，甚至一度被外界質疑是否會「爛尾」。

「最大的挑戰是如何保持熱度。」黎震龍坦言，「對著同一個素材太久，很容易會麻木。我們要不斷提醒自己，不要被時間沖淡了最初的熱情。」吳炫輝則分享了另一種焦慮：「電影一天未上映，就有無限的修改空間。有時候想法太多，反而會走偏。我們必須時刻抓緊初心，不要讓過多的創意掩蓋了故事的本質。」

尋秦記主創團隊（攝：梁嘉欣）

儘管過程煎熬，但回望這段歷程，編劇賀鑫用「幸福」來形容。「現在市道這麼艱難，能有資源集結這麼多優秀的演員，去做一件大家都有情懷的事，本身就是一種奢侈的幸福。」她笑著說：「雖然那時候覺得很煩，想快點結束。但現在電影上映了，我們變相『失業』了，反而又開始懷念那種大家一起磨合的日子。」

「我們希望投資者能回本，這樣遊戲才能繼續玩下去。」賀鑫說得很實在。而導演黎震龍則有一個更感性的願望：「希望大家能帶著父母進戲院。因為這不只是年輕人的回憶，也是上一輩人的記憶。」

二十五年過去，項少龍老了，我們也老了。但在這個快速變遷、充滿不確定性的時代，《尋秦記》電影版的回歸，提醒我們：無論身處何方，只要有掛念的人，家就在那裡。