Ye妻子Bianca Censori首個行為藝術展　人體變家具探討物化與權力

【行為藝術/展覽】過去幾年，Bianca Censori這個名字總與其丈夫Ye（原名Kanye West）的爭議性街拍、以及近乎全裸的前衛造型緊密相連。近日，她在首爾揭幕其首個大型行為藝術展《BIO POP》，將「家」這個私密空間，轉化為一場關於禁錮、物化與權力的表演，並試圖透過藝術創作回應外界對她的種種凝視。



在成為 Ye 的妻子前，Bianca Censori其實擁有一份扎實的履歷。Bianca 來自澳洲墨爾本，持有墨爾本大學的建築學碩士學位。畢業後，她並未止步於傳統建築業，而是在2020 年，加入 Ye 旗下的創意品牌 Yeezy，擔任建築設計師主管。

有指Bianca Censori受Kanye West操控才作如此打扮。（視覺中國）

自 2023 年與 Ye 舉行非公開婚禮後，她頻繁以極具實驗性的造型出現，外界對此評價兩極。有人視其為被控制的結果，也有人認為這是兩人共同創作的行為藝術。

女性表演者變成家具

《BIO POP》展覽現場被佈置成一個極簡、充滿未來感的全金屬廚房。身穿鮮紅乳膠連身衣的Bianca Censori在長達十三分鐘的表演中，以近乎靜默的姿態機械化地「烘焙」一個蛋糕。其後Censori將蛋糕置於推車，緩緩推向另一空間。幕布拉開後，一幅衝擊視覺神經的「餐廳」景象就呈現眼前，而這裡的家具全由活生生的人體構成。

BIanca Censori《BIO POP》(@biancacensori/ Noah Dillon)

多位戴著與Bianca相同髮型面具、身穿肉色緊身衣的女性表演者被嵌入特製框架中。這些框架由Bianca親自設計、藝術家Ted Lawson製作，金屬結構刻意模仿醫療拐杖形態，暗示著支撐與傷殘。

BIanca Censori《BIO POP》(@biancacensori/ Noah Dillon)

女性的身體被扭曲、折疊，成為椅子的靠背、茶几的底座，甚至是吊燈的裝飾。桌面與坐墊預留精確的孔洞，剛好能「容納」表演者的肢體。她們靜止不動，既是人，也是物。Bianca將紅色蛋糕像供品般放在「人體茶几」上，最後自己緩緩坐在由人體支撐的椅子上，完成她稱為「限制中的自畫像」（a self-portrait in constraint）的構圖。

引發藝術界熱議

BIanca Censori《BIO POP》(@biancacensori/ Noah Dillon)

展覽名稱《BIO POP》意指生物學（BIO）與流行文化（POP）的相遇。Bianca 在自述中提到：「家庭是所有革命的母親，因為所有其他革命都追溯於此。」（Domesticity is the mother of all revolutions.）

她選擇廚房作為藝術計劃七部曲的「原點」（The Origin），那些被扭曲成家具的人體，象徵女性為適應家庭結構與社會期待所做出的痛苦調整與自我消解。她表示，表演者穿戴由日本設計師Shigenari Kido打造的面具與肉色乳膠衣，是為了「移除特殊性」，讓身體成為一面鏡子，映照觀眾的內心投射。「這件作品揭示了在他人心理中產生共鳴的東西。」

Censori極具挑釁的視覺語言，無可避免地引發藝術界討論與比較。其「人體家具」在視覺上與瑞典藝術家Anna Uddenberg探索消費文化與身體異化的雕塑有驚人相似性，而將女性身體轉化為家具的手法，也讓人聯想到英國波普藝術家Allen Jones於1960年代引發巨大爭議的雕塑作品《Hatstand, Table and Chair》。

Bianca Censori表示這場展演只是其大型創作計畫七部曲的序章，其後將持續透過藝術挑戰大眾既定對她的印象。她透露，未來的章節將繼續圍繞流行文化、物件與家庭空間，形成一個關於「聖物、懺悔、犧牲與重生」的完整循環。