一月藝文活動｜Men I Trust、港樂攜手傳奇巨星、林日曦新舞台劇

Men I Trust「Equus Tour」

曾於 2019 年及 2023 年 Clockenflap 音樂節令無數樂迷如痴如醉的加拿大三人組 Men I Trust，終於在 2026 年 1 月帶著專場演出「Equus Tour」重返香港！

由 Emma Proulx、Jessy Caron 和 Dragos Chiriac 組成的樂隊，自 2014 年起便以 Dream Pop 與 Indie-Funk 融合的獨特聲線，在獨立音樂圈佔據重要席位。主唱 Emma 標誌性的迷離唱腔，配上低調而極具感染力的旋律，總能營造出一種優雅、真實而親密的氛圍。

是次巡演名為「Equus Tour」，呼應了他們 2025 年推出的兩部曲專輯《Equus Asinus》（驢）同《Equus Caballus》（馬）。樂迷將首次在現場親身感受這兩種截然不同的能量：《Equus Asinus》帶來的親密民謠暖意，與《Equus Caballus》的宏大富氛圍感，將在舞台上交織出獨一無二的化學作用，各位Indie樂迷絕對不能錯過！

【活動詳情】

名稱： Men I Trust - Equus Tour 2026 - Hong Kong

地點： TIDES

日期： 2026年1月29日（星期四）20:00



Lea Salonga x HK Phil《音樂劇的奇幻旅程》

對於音樂劇迷來說，這絕對是 2026 年初最震撼的消息！首屆「香港音樂劇節」隆重揭幕，頭炮節目《音樂劇的奇幻旅程》就請來了傳奇巨星 Lea Salonga。

作為百老匯《西貢小姐》、《孤星淚》的靈魂人物，更是迪士尼電影《阿拉丁》及《花木蘭》的主唱，Lea Salonga 的歌聲陪伴了無數人成長。今次她將與香港管弦樂團（HK Phil）攜手，在指揮謝拉特．莎朗嘉的帶領下，將西方音樂劇的經典帶到西九戲曲中心大劇院。

同場還有知名音樂劇藝術家姬素孔尚治（Crisel Consunji）及盧洛達（Roy Rolloda）鼎力演出。在管弦樂團宏大的伴奏下，觀眾將能現場聆聽那些歷久不衰的名曲。

【活動詳情】

名稱： 香港音樂劇節 -《音樂劇的奇幻旅程: 香港管弦樂團 x 莉亞·莎隆嘉》

地點： 西九文化區 戲曲中心大劇院

日期： 2026年1月11日 至 1月12日（7:45 PM）



林日曦 x 梁祖堯《大反枱日》

「腦細」林日曦繼《大辭職日》、《大MK日》等系列後，今年決定搞搞新意思，聯同舞台劇界「劇帝」梁祖堯，合力炮製年度喪喪喜劇《大反枱日》。

創作靈感相當無厘頭，其實是源於林日曦前年親赴日本參加「世界反枱大賽」，雖然飲恨只得第四名（輸給了三個日本人），但他卻因此頓悟：隨街都見到人鬧交反面的香港人，才是全世界最適合「反枱」的民族！劇作將直擊現代人身心受壓抑的痛點，在現實中我們不能說反就反，但在這部劇裡，兩位主角將化身「反枱專家」，將那種想爆發的慾望推至極致。

【活動詳情】

名稱： 林日曦 x 梁祖堯 舞台劇《大反枱日》

地點： 香港演藝學院歌劇院

日期： 2026年1月23日起（共36場）



西九單人表演藝術節：蘇品文《剩女經濟》

西九文化區於 1 月推出「西九單人表演藝術節」，雲集全球獨角戲精英，其中台灣女性主義藝術家蘇品文的《剩女經濟》尤為引人注目。

華人社會中年過 27 歲仍未婚的女性，常被視為市場上的「剩食」。蘇品文將以自己的肉身作為媒介，結合個人經驗與社會觀察，在自由空間細盒這個私密場域中，重新審視父權社會及經濟體系下強加於女性身上的各種標籤。

蘇品文將融合普通話及英語流行音樂，透過與物件及觀眾的互動，以幽默卻銳利的方式探討性別及身體政治。究竟誰有權決定何者有價值？何者應被丟棄？在標籤以外、毛髮之下，觀眾將被引領去思考我們的肉身盛載著甚麼，又剩下了甚麼。對於關注性別議題或喜愛前衛劇場的觀眾，這是一場充滿力量的演出。

【活動詳情】

名稱： 西九單人表演藝術節：蘇品文《剩女經濟》

地點： 西九文化區 自由空間細盒

日期： 2026年1月10日 至 1月11日（7:30 PM）



中英劇團《異曲同夢》

中英劇團 1 月呈獻由音樂劇大師 Stephen Sondheim 譜曲及填詞的經典之作《異曲同夢》（Merrily We Roll Along）。這部作品曾於 Olivier Awards 與東尼獎奪得佳績，其最大特色在於「倒敘」的敘事手法。故事以一場慶功派對為起點，講述三位昔日好友 Franklin、Mary 和 Charley 在名利場中漸行漸遠，有人沉迷名利、有人借酒消愁。

劇作將帶領觀眾時光回溯 20 年，回到他們還是空有夢想、家徒四壁的年輕時代。觀眾將在倒敘中，看著主角如何為了主流價值一步步放棄天資與友誼，由成功與幻滅回顧理想與激情。劇中名曲《Not a Day Goes By》和《Old Friends》將以粵語歌詞重新演繹，配上中英劇團一眾實力派演員，細膩刻畫出唏噓與感動。

【活動詳情】

名稱： 中英劇團《異曲同夢》 (Merrily We Roll Along)

地點： 葵青劇院 (演藝廳)

日期： 2026年1月24日 至 2月1日



【藝穗節26】《帝國音樂咖啡館》

如果你偏好小眾、異國情調的音樂體驗，「藝穗節26」系列節目的《帝國音樂咖啡館》就適合你。這個演出將帶領觀眾穿越時空，回到 17 世紀的鄂圖曼帝國咖啡館。當時的咖啡館不僅是品嚐咖啡的地方，更是文人雅士、音樂家交流思想與藝術的文化沙龍。本地樂團 The Saffron 將擔任嚮導，演奏那個時代的傳統音樂。你可以聽到獨特的中東樂器聲響，感受那種神秘、慵懶而又充滿歷史厚度的氛圍。

【活動詳情】

名稱： 帝國音樂咖啡館【藝穗節26】

地點： 藝穗會奶庫

日期： 2026年1月15日（7:45 PM）



夜廠搖擺

想過一個不一樣的 Friday Night？JCCAC 賽馬會創意藝術中心將於 1 月底化身巨型舞池，舉辦「夜廠搖擺」。JCCAC 前身是石硤尾工廠大廈，今次活動特意以此為主題，邀請大家穿上「工廠仔／工廠妹」的復古裝束，在充滿歷史感的建築中隨爵士樂起舞。

活動最大賣點是「零門檻」，即使你是舞蹈新手也不用擔心。當晚首 40 分鐘會有專業導師帶領搖擺舞（Swing Dance）體驗班，隨後緊接由樂隊 Industrial Jazz Collective 帶來的 2 小時現場爵士樂演奏。在全新木地板舞池上，你可以盡情搖擺，或是在旁拿著飲品享受音樂。這是一個極佳的社交場合，適合單人報名認識新朋友，或與三五知己一同感受那份隨性快樂的「夜廠」氛圍。

【活動詳情】

名稱： 夜廠搖擺

地點： JCCAC 賽馬會創意藝術中心 1樓中庭

日期： 2026年1月30日（星期五）

