一月電影｜《再見UFO》回憶殺、三宅唱新作、奉俊昊力推韓國電影

【電影】最近全城都在討論「都市傳說」《尋秦記》歸來，在項少龍與趙盤的糾葛以外，還有什麼好戲值得一看？今個月的選擇其實非常有深度：有班尼迪甘巴貝治令人心碎的父愛演繹，到徐天佑、黃又南與蔡卓妍重聚帶你重回 80 年代華富邨的《再見UFO》，還有連奉俊昊都點名力讚的韓國新銳導演作品。以下精選七部一月必看電影，為你的新年揭開序幕。



1. 《讓悲傷長出翅膀》

《讓悲傷長出翅膀》海報

由「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的《讓悲傷長出翅膀》，絕對是本月最令人期待的演技派代表作。電影改編自英國作家Max Porter的得獎小說，故事講述一位父親（班尼迪 飾）在妻子驟逝後，獨自面對兩位年幼兒子及排山倒海的悲傷，此時家中竟憑空出現一隻巨大、怪誕的烏鴉。這隻既愛說教又充滿哲理的烏鴉，究竟是心魔的化身，還是另類的療癒使者？

班尼迪在片中展現了近年最為突出的演出，將一位喪偶父親的崩潰、脆弱與在絕望中尋求重生的心理轉折演繹得淋漓盡致，備受影評讚譽。值得一提的是，此作的舞台劇版曾由奧斯卡影帝施利安梅菲（Cillian Murphy）主演，更被他列為「人生必看書單」。

2. 《旅行的意義》

《旅行的意義》海報

日本近年炙手可熱的導演三宅唱，繼《惠子的凝視》、《長夜盡頭的微光》後再獻新作，並一舉奪得羅迦諾電影節最高榮譽金豹獎。電影改編自日本另類漫畫大師柘植義春的兩則短篇，由曾獲日本電影學院獎影后的韓國演員沈恩敬主演。

故事以夏、冬兩季，兩段看似無關的邂逅構成「戲中戲」的獨特敘事：夏日海邊，初來小鎮的少年遇到同樣來自都市的女生；冬日，陷入創作瓶頸的編劇來到雪山，遇見性格乖張的民宿老闆。導演以其溫柔細膩的鏡頭，捕捉旅途中的偶然與人際間流動的氣息，反思旅途的意義。百老匯電影中心的特典場隨票更附送A4電影掛曆，是影迷不容錯過的收藏品。

3. 《再見UFO》

《再見UFO》海報

對於生於80、90年代的香港觀眾來說，Shine（徐天佑、黃又南）與蔡卓妍這個組合本身就是一種集體回憶。由梁栢堅執導、錢小蕙監製及編劇的《再見UFO》，以1985年香港仔華富邨著名的UFO低空飛過都市傳說為引子，講述三位當年的目擊少年，如何隨著香港的變遷而成長。當三位兒時玩伴人到中年再聚首，發現自己早已被生活磨蝕得面目全非，正如這座城市一樣。電影上映日期待定，但目前已推出數場優先場，有興趣的讀者就不要錯過。

4. 《無視險峰大步走》

《無視險峰大步走》海報

如果世界只剩下黑暗，你還有勇氣向上爬嗎？這部紀錄片講述了攀石運動員小林幸一郎的傳奇故事。他在28歲時確診患上罕見眼疾，視力逐漸喪失，但他拒絕向命運低頭。在長達十年的時間裡，他與攀岩嚮導鈴木直也組成金牌搭檔，憑藉著聲音導航與絕對信任，四度勇奪世界攀登錦標賽冠軍。電影不僅記錄了他們遠征美國猶他州挑戰「亡命尖峰」漁夫塔的驚險過程，更深入探討了人類如何克服恐懼。

5. 《歌聲魅影：25周年現場版》

《歌聲魅影：25周年現場版》海報

史上最賣座的經典音樂劇《歌聲魅影》25周年紀念演出，將以現場拍攝的方式重返大銀幕。這次放映讓觀眾彷彿置身於宏偉的倫敦皇家阿爾伯特音樂廳，近距離欣賞這部視聽盛宴。

故事發生在19世紀的巴黎歌劇院，講述了戴著面具的音樂天才「魅影」與他傾慕的女高音姬絲汀之間淒美的愛情悲劇。這個25周年版本陣容強大，由實力派演員華曼卡廉盧（Ramin Karimloo）和史雅華波格絲（Sierra Boggess）領銜主演，演出結尾更有歷代「魅影」演員同台的經典畫面，場面震撼人心。

6. 《若問世界誰無傷》

能讓《上流寄生族》金像導演奉俊昊自稱「頭號粉絲」並點名力讚是「傑作」的電影，絕對不容忽視。由韓國新銳導演尹佳恩執導的《若問世界誰無傷》，是一部撼動韓國社會的話題之作。電影講述17歲的主仁（徐粹彬 飾）原本過著充滿活力的校園生活，直到一紙反對性暴力罪犯重返社區的聯署聲明出現，打破了平靜，也讓她潛藏內心的傷疤再次湧現。

這部電影不僅獲得奉俊昊推薦，更得到《屍殺列車》金義聖、《下女誘罪》金泰梨等影壇重量級人物的一致推崇。導演以溫柔鏡頭，探討倖存者的創傷、成長的痛楚以及社會的目光。面對悄然無聲的創傷，我們應刻意淡忘，還是勇敢擁抱？

7. 《今天應該很高興》

由加拿大華裔導演楊永光執導，集結黃秋生、譚耀文、楊詩敏（蝦頭）、李綺虹及鮑起靜等好戲之人的《今天應該很高興》，是一部獻給所有離散港人的心靈之作。電影背景設定在多倫多華人社區的十字路口Finch and Midland，透過四個九十年代移民的故事，拼貼出一幅跨越時代的流徙群像。

黃秋生飾演失業的工廠高管，面對中年危機與身分失落；譚耀文演繹過氣歌星，在自尊與親情間掙扎；蝦頭則飾演渴望愛情的照顧者。電影入選多個國際影展，導演以細膩的鏡頭語言，道出了異鄉人「飄泊半生，何處是家」的無奈與期盼，相信能觸動不少觀眾的心弦。