一月展覽｜可占卜易經攝影展、滑板文化展、讓觀眾拿糖果的藝術展

【展覽】踏入2026年，最近有多個不同主題的藝術展覽都值得一看，從國際大師的觀念藝術、本地年輕畫家的畫作，到關於本土滑板文化的設計展都有。無論你是想探索中國的古老智慧，還是在畫廊中尋找城市角落的風景，以下五個展覽都不容錯過。



易經：鮑皓昕攝影藝術

地點： 大館 01 座警察總部大樓 LG1 及 LG2 複式展室

展期： 即日起至 2026 年 2 月 20 日



鮑皓昕的攝影生涯傳奇色彩濃厚，早年旅居美國曾擔任華納兄弟唱片及大西洋唱片的美術總監，回流後更成為知名旅遊攝影師。他曾為貝托魯奇的經典電影《末代皇帝》及《小活佛》拍攝劇照，並與Michael Palin合作出版多本 BBC 旅遊圖冊，足跡遍布全球。鮮為人知的是，他的人生與藝術深受中國古籍《易經》影響。這次在大館的展覽，正是他對這部古老經典的回應。

展覽焦點在於兩個系列：《中國牆城》與《觀靜錄》。前者以歷經歲月侵蝕的斑駁城牆作為變化的隱喻，鮑皓昕將這些影像與六十四卦結合，既是與《易經》的對話，也是向西方抽象表現主義致敬之作；後者則以無垠的壯闊景致，引導觀眾思考人在浩瀚宇宙中的定位。

展場設計亦別出心裁，由建築師鄧漢添操刀，利用大館複式展室的空間特性，打造出由六十四根立柱構成的平台，呈現壯觀的卦象全景，光影交錯間充滿儀式感。

「易經占卜」互動環節（大館）

最令人驚喜的是現場設有「易經占卜」互動環節，觀眾不僅能體驗古老的問事儀式，探索未來啟示，還有機會帶走印有鮑皓昕《中國牆城》系列作品的限量版明信片，將這份哲學啟示帶回家中細味。

冰逸：太行賦

地點： 亞洲協會香港中心 麥禮賢夫人藝術館

展期： 2026 年 1 月 14 日至 3 月 7 日



身兼藝術史學者與藝術家的冰逸，擁有耶魯大學藝術史博士學位，她以深厚的學術背景為基礎，構建了一個令人著迷的「偽考古」現場。展覽圍繞一位虛構的北宋女性繪畫宗師「嫿」展開，冰逸聲稱在太行山古寺遺址中「發掘」了這位失落大師的作品。這種將史實線索與個人想像交織的手法，挑戰了傳統歷史敘事，也為觀眾提供了一種全新的觀看路徑。

《冰逸：太行賦》展覽現場（Asia Society）

展覽將麥禮賢夫人藝術館劃分為五個空間，模擬「嫿」在太行山寺廟的五大殿堂。冰逸以充滿爆發力與流動性的筆觸，重構了這位宋代女性先驅的創作。在她的設定中，「嫿」不僅是畫家，更是哲學家與政治思想家，她獨立於宋代山水畫大師及後續男性主導的文人畫傳統之外，建立了一套以水、道家思想、自然及女性創造經驗為核心的去中心化美學體系。

樂板—躍進滑板文化節奏

地點： 香港設計中心 DX 設計館

展期： 即日起至 2026 年 4 月 13 日



自從滑板成為奧運項目後，這項運動已從街頭次文化躍升為大眾焦點。由香港設計中心呈獻的《樂板》展覽，選址深水埗 DX 設計館，深入剖析滑板如何跨越體育、設計與城市生活，激發創意與社群連結。展覽由「樂板」一詞出發，取自滑板基礎動作「落斜板」的諧音，象徵著從基礎出發、層層躍進的過程，同時體現滑板帶來的快樂與自由精神。

展覽內容極為豐富，從滑板的國際及本地發展歷程，延伸至物料再生與跨界創作。亮點包括「陶轆展區」，邀請滑板手與陶藝家合作，將滑板轆轉化為 20 件獨一無二的陶瓷藝術品，呼應滑板「從失敗中學習」的精神；以及「滑板再生創造」，展示設計師如何將承載歲月痕跡的退役滑板，改造成家具與配飾，賦予舊物新生命。

《樂板》展覽現場（Hong Kong Design Centre）

現場更設有手指滑板體驗區，讓大小朋友都能親手操控手指滑板，模擬真實的滑行與花式特技。

Felix Gonzalez-Torres：別處勝此處/無處勝此處

地點： 卓納畫廊

展期： 即日起至 2026 年 2 月 14 日



已故古巴裔美國藝術家 Felix Gonzalez-Torres 是當代藝術史上最重要的人物之一，這是他在香港的首個個展，意義非凡。他的作品以簡約的形式語言、精準的觀念以及對日常物料的詩意運用著稱。這些作品往往隱喻著愛人的離去、生命的消耗與再生的可能，在極簡的外表下包裹著深沉的情感與政治隱喻。

展覽的核心亮點，在於藝術家標誌性的糖果裝置《「無題」（歡迎英雄歸來）》。這堆鋪陳於地的紅、白、藍三色糖果，源自藝術家對戰爭與政治的冷戰隱喻，但在當下全球化語境中又衍生出多重解讀。觀眾被邀請隨意拿走並享用糖果，這種「拿取」的動作打破了藝術品不可觸碰的禁忌。隨著糖果被取走，作品體積逐漸縮小，象徵著生命的消耗與身體的脆弱；而展方不斷的補充，則隱喻了再生的可能與愛的延續。

同場展出的還有雙重紙堆作品《「無題」》，紙上印著「別處勝此處」與「無處勝此處」的矛盾語句，引發對理想與現實的哲學思辨；以及懸掛的燈串雕塑《「無題」（情侶）》，燈泡在熄滅與更換的循環中，如同愛侶間的聚散，這是一場需要觀眾參與才能完成的藝術展。

周紫羚：蔓延

周紫羚作品 (Gallery EXIT)

地點： 安全口畫廊 (Gallery EXIT)

展期： 2026 年 1 月 17 日至 3 月 7 日



在繁忙急促的香港，你是否曾留意過候車處旁頑強生長的野草，或是屋邨走廊灑落的午後陽光？香港年輕藝術家周紫羚（Elpis Chow）的最新個展「蔓延」，正是將這些被都市人忽略的日常角落，轉化為畫布上的獨特風景。

周紫羚作品 (Gallery EXIT)

周紫羚畢業於香港兆基創意書院，主修插畫及繪畫，她擅長捕捉城市建築與自然生態之間的張力，其作品往往帶有一種靜謐而獨特的秩序感，彷彿在喧囂中按下了暫停鍵。

是次展出的油畫作品風格更趨寫實，色彩層次豐富，持續探索景深與空間感。焦點作品包括大型三屏油畫《啟業邨》，藝術家並非單純如照片般紀錄現實，而是像拼貼般刻意重組景物，調整構圖，在畫面上構建出一種視覺的和諧與「工整」。展覽邀請觀眾放慢腳步，像在公園散步般輕鬆觀看，找一片可以深呼吸的心理空間。