細看非遺：香港非物質文化遺產《西貢坑口客家舞麒麟》｜開卷樂

麒麟是是中國神話中的祥瑞靈獸。客家舞麒麟，寓意保民間國泰民安，是中國國家級非物質文化遺產及香港非物質文化遺產之一。文化人類學者廖迪生博士早前出版《香港非物質文化遺產系列》三部作品，率先登場作介紹的是與表演藝術相關的《西貢坑口客家舞麒麟》。廖博士在西貢清水灣半島研究客家村時，應村民請求拯救瀕臨失傳的舞麒麟，自此投身非物質文化遺產的保育與研究。

文：香港電台開卷樂｜原題：細看非遺：客家舞麒麟──香港非物質文化遺產系列《西貢坑口客家舞麒麟》



清中葉時期，農民祖先從廣東中部來港，在選擇不多的情況下定居山多平地少的清水灣。經過二百多年的開墾，他們在河谷與沿岸建立村落，並發展出專屬的一套社會組織形態與麒麟文化。

西貢坑口客家舞麒麟。（香港非物質文化遺產資料庫圖片)

除了清水灣，舞麒麟亦見於元朗、深圳及廣東各地，其形式與目的因地勢而異。元朗、大埔等平原地帶因人力需求大，傾向建立大型社會組織來保護財產；而西貢地區因村落規模較小、人力有限，村民更強調自我保護，壯丁多藉由習武與舞麒麟來強身自衛。各地的舞麒麟傳統反映了當地民居的社會結構與豐富的民俗生活特色。

麒麟是古老中原文化的標誌，但不少香港人只知舞龍舞獅，不太認識舞麒麟。（資料圖片／鍾偉德攝）

麒麟早載於秦漢時期的《詩經》，是中華傳統中的神話動物。村民發揮想像力，向麒麟投射其理想模樣。牠識字、茹素且有禮，融合儒釋道三教精神，反映了民間對學問追求與崇高品德的嚮往。

要演活一隻麒麟很考功夫根底及耐力。紮馬要夠穩和持久，才能做出麒麟尋青、採青、舔身、舔尾、舔腳等動作，拜神時還要三拜九叩，少點功力也做不來。

舞麒麟更擔負起辟邪除厄、祈求平安的職能。無論是新屋落成、祠堂入伙，村民皆以此儀式消災解難，象徵「新開始」；迎親時則保護新娘，並透過敲打「添丁鑼」祈求早生貴子。對村民而言，舞麒麟不僅是一種運動、儀式，更是凝聚社區、增添熱鬧氣氛的重要娛樂活動。

用手肘撐着身子，舞麒麟「鬥低」。(潘思穎攝)

舞麒麟具備着社會功能，紀錄歷史、哲理、思想、文化等價值，但在保育路上曾遇上不少危機。麒麟講究「有禮」，表演者須長時間維持低重心姿勢，對體能要求極高，年長者難以負擔；加上鄉村人口外流，導致新血加入困難，傳統面臨失傳危機。有幸舞麒麟近年獲列入國家級非物質文化遺產，成功提升了公眾的關注度。然而要讓這項珍貴文化延續，除了村民的堅持，更需要大眾攜手推廣與參與。