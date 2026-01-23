細看非遺二：香港非物質文化遺產《大澳端午龍舟遊涌》｜開卷樂

位於香港大嶼山西部的大澳，大家可能會想起這裏的美味沙翁、濃郁蝦醬，還有可愛小貓療癒旅程。大家曾否見過大澳人撐龍舟的熱血模樣呢？由文化人類學者廖迪生博士出版的「香港非物質文化遺產系列」第二站，深度認識大澳端午節龍舟遊涌的活動。

文：香港電台開卷樂｜原題：細看非遺（二）：端午龍舟遊涌──香港非物質文化遺產系列《大澳端午龍舟遊涌》



《大澳端午龍舟遊涌》

既熟悉又陌生的大澳

「大澳的水上和岸上生活，可謂兩個世界。」於大澳出生長大逾二十年的廖教授，和大澳雖有緣份，但長期留在岸上的他，對漁民的生活了解並不多。直到一次在大學的研究工作才知道，原來大澳端午節有龍舟遊涌。因此經歷，他對人類學研究深感興趣，開始思考各地社會組織和社會認同，從而開啟其地方社會研究之路。加上早前，政府邀請廖博士協助研究非物質文化遺產。正因如此，廖博士通過研究，對大澳龍舟有了更全面的認知，更令他反思自己在了解異地文化時的成長。

大澳端午節舉行「龍舟遊涌」活動。（大澳居民盧先生提供）

大澳龍舟遊涌有百多年歷史，起初只是漁民的傳統。隨社會變化，大澳漁業衰落，漁民難以維持漁業經濟，年青一代陸續離開大澳往城市發展，遊涌也不再是漁民專屬，而是所有大澳人都能參與的節慶活動。

端午節與漁民出海的生活習慣息息相關

大澳端午節舉行「龍舟遊涌」活動。（大澳居民盧先生提供）

端午節是紀念楚國詩人屈原的日子，然而，端午節還有送離幽魂的意義。對大澳漁民來說，更是一個保佑地方太平的節日。傳說海中不時會出沒孤魂水鬼搗亂，當漁民出海遇上風急浪高，人和帆船也有機會石沉大海。所以，漁民出海捕魚本就是一次冒險。

為了保佑平安，漁民每年都會在端午節舉辦一次儀式，滿足水鬼的要求，給孤魂燒些金銀衣紙，讓祂們有錢花、有食物吃；又會請菩薩「遊神」，巡視大澳水道，讓祂們驅逐幽魂、消除野鬼，藉此祈求航程平安、漁穫豐收。

大澳端午龍舟遊涌（圖片來源：港文化18區）

有趣的是，端午節除了是傳統文化節日，其背後也配合着大自然科學的奇妙規律。因為端午正值雨季，珠江一帶的淡水在端午時期會沖到大澳，導致海水混濁，所以，夏季的海魚數量不多，冬天出海的漁穫才會較豐富。夏天的端午節就很適合辦龍舟遊涌等水上活動了。

康文署「非遺精華遊蹤」將帶領公眾探索社區內與非遺有關的傳統手工技藝，以及其他項目。圖為離島區的大澳端午龍舟遊涌，參加者可觀賞龍舟遊涌盛況，感受傳統節日的氣氛。（政府新聞處圖片）

此外，海水會受太陽和月球的引力形成變化，每天分別會有兩次「滿潮」（漲潮）及「乾潮」（退潮）。如果潮水太高，則需要增加開橋的人手；如果潮水太低導致潮差增加，又會加快退潮時的流水速度，健兒們要使出不同的划法才能順利拐彎。因此，潮水高低也是影響遊涌的重要因素。大澳龍舟遊涌無疑是個天時、地利、人和結合的節日，同時也反映着古人對天文理解的智慧。

大澳「遊神」獨有的神艇

大澳端午龍舟遊涌（圖片來源：港文化18區）

大眾所認知的遊涌，大多是把神像放在龍船上巡視；而大澳遊涌的傳統有別於此，神像會安坐在由龍舟拖行的「神艇」上遊神。「神艇」由一艘舢舨小漁船改裝而成，中央設有神枱，頂上也有帳篷保護神像。大澳龍舟遊涌共分成接神、遊涌、送神三個部份，由三個傳統漁業的獨立行會（扒艇行、鮮魚行、合心堂）共同負責，一同肩起保育大澳遊涌傳統的使命。

