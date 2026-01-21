LV秀場上華麗豪宅的幕後推手 盤點NOT A HOTEL4座建築的獨特美學

【建築設計】在昨夜的Louis Vuitton 2026秋冬男裝大秀上，當燈光徐徐亮起，只見模特走進一座極具科幻感的微型「玻璃豪宅」。全景玻璃幕墻內通屋使用溫潤木材，模特或是在衣櫃前徘徊、在客廳整理餐桌、或是走到音樂室挑選唱片，其後再走出玻璃屋開始走秀。



與其說是傳統的時裝秀，更不如說是LV男裝創意總監Pharrell Williams為我們模擬了一次他眼中理想的生活狀態。



這座坐落秀場中央的透明玻璃屋，名為「Drophaus」，是 Pharrell 與日本頂級旅宿品牌 NOT A HOTEL的共同創作作品，其設計靈感源自「水滴」的自然形態。建築外立面採用全景玻璃幕牆，讓人想起現代主義建築大師Mies van der Rohe的經典作品「Farnsworth House」，亦讓室內木材與秀場內鋪設的草地相互滲透，營造出一種寧靜氛圍。

與建築相輔相成的，是 Pharrell 特別設計的「HOMEWORK」家具系列。這一系列貫徹了其「10% 的不完美」哲學，透過微妙的有機曲線與保留手工痕跡的觸感，強調真實生活痕跡。全屋亦配備 Devon Ojas 發燒級音響以及 Paulin Paulin 家具，盡見 Pharrell生活品味。

NOT A HOTEL 究竟是何方神聖？

那麼， 獲得Pharrel青睞的這個日本旅宿品牌是什麼來頭？ NOT A HOTEL由曾創立電子商務公司Aratana的濵渦伸次（ Hamauzu Shinji），於 2020 年創立，其品牌名稱「NOT A HOTEL」就已經表明了品牌的核心概念——他們的建築，不是酒店。

NOT A HOTEL的創立是為了解決傳統度假屋的兩大痛點：一來由於維護成本高昂，導致不少資產都遭閒置；二來是傳統酒店又無法為居住者提供個性化設計，也沒有歸屬感。

可以如何購買NOT A HOTEL？

品牌採用「份額」模式銷售，居住者無需斥資數億日元買下整棟建築，而是購買它的「使用權份額」。例如，你可以購買每年 10 晚或 30 晚的權益。這極大降低了擁有由世界級建築大師設計的房產的門檻。

NOT A HOTEL 倡導的是一種「全球流動居住」的生活方式，最吸引人的是其「互通性」。譬如是購買了那須別墅份額的屋主，並不被局限於那須。透過專屬 App，屋主可以使用手中的天數，預訂 NOT A HOTEL 網絡中位於宮崎、石垣島、甚至未來東京或北海道的任何一處房產。而當屋主不使用房產時，系統會自動將其轉為飯店模式對外出租，產生的收益回饋給屋主，更讓度假屋從「負債」變成了潛在的「資產」。

NOT A HOTEL TOKYO「THE NIGO HOUSE」

其中一個討論度最高的NOT A HOTEL建築，當屬由 Pharrell 的長期夥伴 NIGO 監修的「THE NIGO HOUSE」。建築坐落於東京灣的懸崖之上，俯瞰著壯麗的富士山 ，而屋頂上更安置了一尊巨大的 KAWS 「COMPANION」雕塑，標誌著潮流藝術與建築的深度融合 。

「THE NIGO HOUSE」室內陳列著NIGO珍藏的 Jean Prouvé 復古家具，與其說這座房子是度假屋，不如說是一間可居住的畫廊。同時NIGO在其中設計了一個傳統的日本茶室，展現出新舊文化的衝擊與共融。而他在臥室就採用了獨特的睡眠艙形式，帶有一種 60 年代「懷舊未來主義」色彩。

NOT A HOTEL「EARTH」

而位於沖繩石垣島的 「EARTH」 ，就可能是 NOT A HOTEL眾多企劃中最具實驗性的作品之一。這座建築由日本建築大師藤本壯介（Sou Fujimoto）操刀，他嘗試模糊人造物與大地的界限，讓建築如同從地面自然生長出來一般。

從空中俯瞰，建築呈現一個巨大的圓盤狀，屋頂完全被綠色植被覆蓋，與周圍的亞熱帶景觀融為一體，幾乎不留人工斧鑿的痕跡。進入室內，視線會被巨大的庭院花園所吸引，室內起居空間圍繞這個庭院展開，透過全景玻璃幕牆，海洋、天空與室內的邊界被徹底消解。

NOT A HOTEL「EARTH」（ NOT A HOTEL官網）

而在一樓的桑拿房的設計同樣精彩：光線透過上層泳池的水盤折射而入，在室內營造出夢幻的水下光影效果。雖然「EARTH」佔地近萬平方米，建築面積卻僅約一千五百平方米，這種極低的容積率確保了極致的私密性，讓居住者能獨享石垣島的海天一色。

NOT A HOTEL 「RUSUTSU」

而在北海道留壽都，由挪威知名建築事務所 Snøhetta 操刀的 NOT A HOTEL RUSUTSU，就展現了截然不同的美學。設計概念受星圖術語「天頂」（Zenith）啟發，意指在特定位置上空最高點的天球座標。

建築結構由兩座細長體交錯堆疊而成，極簡形態與周圍綿延山脈，以及積雪相呼應。這座別墅位於西山的頂端，持有人擁有的不僅是空間，更是對世界頂級粉雪的專屬進入權。建築內部的公共空間設計概念是要激發認知的活躍，而臥室與休息區則專注於精神的修復。

最令人神往的是地下的冥想浴室與岩石雕刻感的桑拿房，創造出一種如同置身於原始洞穴中的浸沒感。這裡的每一扇窗都經過精確計算，讓主人在浸泡天然溫泉的同時，能看見雲海在腳下翻騰，真正實現了與自然環境的統一。

NOT A HOTEL 「MASTERPIECE」& 「CAVE」

而在栃木縣的那須高原，NOT A HOTEL則邀請了著名的 SUPPOSE DESIGN OFFICE 打造了一個風格迥異的別墅群落，其中最引人注目的是 「MASTERPIECE」 與「CAVE」 兩棟作品 。

「MASTERPIECE」棟最引人注目的特徵是其向外延伸並「懸浮」在空中的無邊際游泳池，給居住者一種在十六萬平方米的高原之上飛行的視覺錯覺 。巨大的露台配備了嵌入式火爐，視線被引向遙遠的山脈，強調了個體與大自然之間的對話。

與此形成強烈對比的是 「CAVE」棟，這座建築強調的是一種「穴居」式的內省體驗 。外牆與內牆均使用了Moltex礦物材料，這種手工塗抹的材質賦予了表面不均勻的顆粒感與沈穩的色調，讓建築看起來像是一塊天然形成的巨石 。浴室的設計如同洞穴，僅有微弱的光線從縫隙滲入，營造出如同冥想般的沐浴體驗 。