餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》　看香港飲食文化傳承｜何故

「專業推介，茶客投票！」

「今天我們用一人一票，選出我們最喜愛的點心！」

2026年1月18日，《回憶中的香港味道》第八個餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》，在位於銅鑼灣的香馥樓進行首演。



餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》現場

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》由香港飲食文學《回憶中的香港味道》系列卷二裡的短篇故事【From London with Love】所衍生，由本人身兼編劇及導演，游莨維（一蚊Joe）和Yoyo潘瑤，分別擔任是次「頒獎典禮」的男女主持，Joseph Wong擔任餐飲顧問，楚城文化協助活動推廣，以香港美食代表「點心」為主角，探討香港飲食文化的變遷和傳承。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》以「頒獎典禮」的嶄新模式，在熱鬧的氣氛下，不斷跟觀眾進行互動。一蚊Joe風趣幽默，節奏掌握得恰到好處，令這個「頒獎典禮」生色不少；Yoyo可愛動人，淡定自然，正是這個「頒獎典禮」的亮點之一。作為餐飲劇場，每位觀眾化身「茶客」，可以一邊飲茶品嚐精選美味點心，一邊認識飲茶文化和點心典故，並且即場投票選出「十大我最喜愛的點心」，見證香港飲食界的重要時刻！

餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》現場

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》的演出分為三幕，第一幕是男女主持跟觀眾分享點心的歷史，以及飲茶的有趣小知識，包括「點心」這個名稱的由來，「燒賣」明明是蒸的點心，為什麼卻會命名為「燒賣」？傳統的「蝦餃」有多少摺？如何在熱鬧茶樓以身體語言表達你揀選什麼茶葉等等，然後由香港旅遊發展局官方網站的一篇文章《點心中的四大天王》開始討論，這「四大天王」分別是「蝦餃」、「燒賣」、「叉燒包」和「蛋撻」，藉此拋磚引玉，繼以進入第二幕的投票環節，而第三幕就是高潮所在，同時公佈「十大我最喜愛的點心」投票結果，以及跟觀眾玩有獎BINGO遊戲。

餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》現場

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》由現場每位「茶客」以一人一票，從「專業推介」的20款點心中，投選出「我最喜愛的點心」，這天「十大我最喜愛的點心」投票結果如下：

第一位：蝦餃

第二位：灌湯餃

第三位：鹹水角

第四位：鳳爪

第五位：腐皮卷

第六位：燒賣

第七位：春卷

第八位：蘿蔔糕

第九位：粉果

第十位：芝麻卷



餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》現場

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》以「選擇」與「傳承」為主題，由各位觀眾的不同選擇，決定故事流程和結局，以上的「十大我最喜愛的點心」，可以作為大家往後上茶樓時的參考。這個故事以「點心」為主角，部分觀眾也參與演出，分別飾演「頒獎嘉賓」，以及支持不同「點心」的「領獎代表」，透過這一場熱鬧開心、台上台下打成一片的「頒獎典禮」，一同守護香港點心文化，成就香港點心傳承。

餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》現場

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》由「十大我最喜愛的點心」的第十位開始頒獎，「頒獎嘉賓」順序如下：著名香港電影評論YouTuber 鬼哥、「Cohere Learning 仍可書社」創辦人 Grace Ng、清酒達人 Ben Li、香港著名作家及藝術家 黃獎、香港著名作家 深雪、香港小說學會現屆會長 暨 香港大學碩士課程講師 賴慶芳博士、餐飲顧問 Joseph Wong、資深演員 邱萬城、香馥樓總廚 謝志昌、以及本人，一同為獲獎的「十大我最喜愛的點心」嘉勉。

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》包含了「吃喝玩樂」，每位「茶客」除了飲茶食點心，還有獎品豐富的BINGO遊戲，禮物是由「抱抱犬」贊助的可愛鎖匙扣，大家都愛不釋手！即使BINGO遊戲未能中獎，每位「茶客」也可以得到一張「抱抱犬」可愛揮春，大家都滿載而歸。

餐飲劇場《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》現場

《熱鬧茶樓流行榜頒獎典禮》香港首演，圓滿結束，2月開始亞洲巡迴演出，第一站在台北，預計下半年會在東京及其他城市，與此同時，希望可以在香港定期舉行，除了「點心篇」，已開始籌備「小菜篇」，期待跟各地喜愛香港飲食文化的朋友，一起保留和傳承香港味道。

P.S. 感謝每位購買《回憶中的香港味道》和《打邊爐》小說的朋友！您們的鼓勵和支持，是我繼續創作的最大動力！

（專欄「何故火鍋館」每星期刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



更多藝文評論文章，可參看作者Facebook