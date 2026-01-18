今天應該很高興｜講沒落加拿大華人社區故事　見證時代變遷｜何故

《今天應該很高興》見證時代變遷，演員出色，憑歌寄意，非常感動，讓觀眾在寂寞裡重拾溫暖，在困局中找到出口。



《今天應該很高興》（海報）

《今天應該很高興》由加拿大籍華裔導演楊永光編劇及執導，徐寶華、李麗琪和余秀芳監製，黃秋生、譚耀文、楊詩敏、李綺虹、鮑起靜、關家悅主演。《今天應該很高興》是楊永光首部編導的長片，全片在加拿大拍攝，入選2025年溫哥華影展，黃秋生也憑本片入圍第62屆金馬獎「最佳男配角」。

《今天應該很高興》簡單一句，是「香港人在加拿大」的故事，借用台灣金馬影展的劇情簡介：「在日漸沒落的加拿大華人社區，四個被遺忘的中年香港移民還在奮力謀生────過氣歌星Dan在驕傲與父愛間拉扯，獨自照護母親的Eva從沒放棄被愛的可能，夢想成為房地產經紀的Fan只願許女兒一個更好的未來，看似風光的工廠高管Tony只在墜落時不再偽裝。加拿大華裔導演楊永光取材真實故事，細膩拼貼四個迷惘靈魂的異鄉群像，邀來黃秋生、譚耀文、李綺虹、鮑起靜、楊詩敏等，看見離散港人的脆弱與堅強。」當中「離散港人」四字，不只是有血有淚，在今時今日更令人特別有共鳴。

（《今天應該很高興》劇照）

《今天應該很高興》以「家」為主題，反思「何以為家」同時，也回顧了上世紀的移民潮，當中四位「離散港人」的家庭，各自面對不同的問題：過氣香港樂壇新星Dan（譚耀文 飾）風光不再，跟妻子離異後，女兒跟繼父的關係比他更密切；Eva（楊詩敏 飾）為了照顧母親（鮑起靜 飾）而失去戀愛的機會，開始變得歇斯底里；Tony（黃秋生 飾）喪偶多年，跟兒子關係惡劣，更因為公司裁員令他這個夾心中層陷於人生低潮；單親母親Fan（李綺虹 飾）即使努力考取專業資格，竟然遭遇一直憧憬的偶像的性騷擾。《今天應該很高興》可以解讀為移民外國難以融入不會有好結果，然而，卻也見證了香港人在逆境中的生命力。

（《今天應該很高興》劇照）

《今天應該很高興》雖然在拍攝上有瑕疵，四條故事也未有好好發揮，慶幸有幾位好演員，足以彌補不完美。入圍金馬獎「最佳男配角」的黃秋生，固然是本片一大亮點！為藝術犧牲的楊詩敏亦令人留下深刻印象，是我心目中的「最佳女主角」！譚耀文飾演的過氣歌手令人動容，這個角色或許有點離地，卻讓我們明白為了移民放棄事業重新開始的各種難處。李綺虹有種洗盡鉛華的撲實感覺，有可能是她從影以來的代表作。鮑起靜的演技毋庸置疑，演活了在異鄉老去的不安。年輕演員關家悅飾演偷偷潛入Tony家中的Young Man，令人不禁聯想起《重慶森林》的王菲，雖然目的有異，卻同樣製造有趣的戲劇效果，而且，重點是他面對影帝竟然毫不怯場，值得一讚！

（《今天應該很高興》劇照）

《今天應該很高興》選用了譚耀文的舊歌《歡天喜地留給你》作為插曲，可算是神來之筆！此曲收錄於譚耀文在1996年推出的專輯《欠甚麼》，一轉眼已過了30年，無論是香港樂壇，甚至是整個香港，都出現了巨大變遷，此曲作為「一首被人遺忘的歌」，不只讓Dan這位「被人遺忘的歌手」得以昇華，也代表了電影裡各位被人遺忘的「異鄉人」的心聲，當中兩句歌詞「歡天喜地留給你 傷心苦惱留給我」，在2026年重溫，彷彿另有一番感受。

（《今天應該很高興》劇照）

《今天應該很高興》作為「離散港人」的故事，即使你仍然身在香港，沒有移民的打算，也會對本片的劇情有共鳴，並且會有不同角色身上，找到你和親友的影子，以及「今天應該很高興」的理由。

