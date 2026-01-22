ART SG 26｜新加坡週末快閃好去處！焦點畫廊、大師作品全攻略

對於香港人來說，新加坡是再熟悉不過的週末旅行目的地。但在吃海南雞飯和逛濱海灣花園（Gardens by the Bay）之外，今年的 ART SG 可能會是你專程買機票飛一趟的理由。



作為東南亞規模最大的國際藝術博覽會，今年ART SG 不僅匯聚了全球頂尖畫廊，更首次與聚焦東南亞當代藝術的平台 S.E.A. Focus 聯手。一張門票便可通行兩大展會，可說是 Art Basel 香港站之前的「熱身賽」。筆者為大家整理了今屆 ART SG 的必看亮點、焦點畫廊及不可錯過的裝置藝術，有興趣前往的讀者不要錯過這個攻略。

White Cube（展位 BC05）

作為國際頂級畫廊的代表，White Cube 此次回歸誠意十足，帶來了一系列跨越東西方美學的重量級作品，絕對是入場後必須首先「打卡」的展位。

邵帆《Paired Rabbits 0725》（2025）

邵帆《Paired Rabbits 0725》（White Cube）

邵帆的作品向來以當代水墨與解構傳統傢具聞名。這幅新作展示了兩隻兔子溫柔地融合為一個形態，巧妙地融合了東西方繪畫傳統。對於喜愛當代水墨意境的藏家來說，這是一次近距離觀察邵帆筆觸的機會。

朴棲甫《Ecriture No.090711》（2009）

朴棲甫《Ecriture No.090711》（White Cube）

作為韓國單色畫的泰斗，朴棲甫的《描法》（Ecriture）系列早已是藝術市場的硬通貨。此次展出的作品屬於他 2000 年代開始的「彩色描法」系列，靈感源自福島磐梯山周圍絢爛的秋色。這幅作品跳脫了早期單色畫的中性色調，運用了極為鮮豔的色彩，展現藝術家極致的控制力。

Thaddaeus Ropac（展位 1B01）

Thaddaeus Ropac 此次延續其「美術館級別」的策展風格，將波普藝術與當代最具實驗性的物質探索並置，同樣有不少大師作品。

Roy Lichtenstein《睡蓮與雲睡蓮系列（C. 263）》（1992）

Roy Lichtenstein《睡蓮與雲睡蓮系列（C. 263）》（Thaddaeus Ropac）

作為波普藝術的教父級人物，Roy Lichtenstein這幅作品屬於其睡蓮主題絲網版畫系列，以莫內《睡蓮》系列的標誌性題材為藍本。Lichtenstein沉迷於倒影，將商業印刷的機械感轉化為高雅藝術的語言。

畫中綿延的點狀條紋彷若水波紋理，裸露的金屬板面經鑽床壓印後形成迷人的漩渦紋樣，作品表面如池塘般泛起漣漪，在空間中折射變幻的光影。Roy Lichtenstein於 1960 年代末期創作了首批受莫內啟發的波普系列作品，重新詮釋了這位法國印象派大師的《魯昂大教堂》與《乾草堆》系列。

Tom Sachs《骷髏與水罐靜物》（2023）

Tom Sachs《骷髏與水罐靜物》（Thaddaeus Ropac）

這幅作品屬於Tom Sachs的「繪畫」系列，重現了畢加索在「戰爭歲月」（1937-1945）期間創作的畫作，這段時期畢加索深受第二次世界大戰的恐怖影響。Tom Sachs透過復刻畢加索的原始筆觸與造型，在作品中反覆出現粗獷黑色線條，部分源自美國街頭藝術與塗鴉。

Tom Sachs刻意保留創作痕跡，先擦除測量線與尺寸標記，再重新上色覆蓋。他保留原作的畢加索署名、創作日期、地點及標題，同時添加了新繪製的畫框與自己的草書簽名。

Intersections Art Gallery：鐘聲為誰而鳴？（For Whom The Bell Tolls）

來到Art SG，當然少不了關注新加坡本地畫廊。這次Intersections 畫廊帶來的展覽極具人文氣息，標題取自約翰·多恩（John Donne）的詩句，提醒我們「沒有人是一座孤島」。展覽聚焦於來自緬甸的 Aung Ko 和 Zoncy，以及新加坡藝術家 Jason Lim三位藝術家。

自 2021 年緬甸政變以來，Aung Ko 和 Zoncy 一直過著流亡生活。他們的作品雖然源於失去與動盪，卻拒絕沉溺於受害者的敘事，反而充滿了韌性與對和平的渴望。而 Jason Lim 則帶來陶瓷鐘。在佛教傳統中，鐘聲象徵著無常。在這個展位中，鐘聲不再是為某個抽象的「他者」而鳴，而是為我們每一個人而鳴。

2GIL29 GALLERY（展位 FC34）

如果你對新媒體藝術感興趣，韓國畫廊 2GIL29 帶來的 Jongbum Choi 個展不容錯過。Jongbum Choi 是韓國第一代媒體藝術的先驅。早在 90 年代，當 VJ（Video Jockey）這個概念還很陌生時，他就開始嘗試將影像與聲音實時結合的「Visual Performance」。

Jongbum Choi作品（2GIL29 GALLERY）

在 ART SG 的展位上，他將呈現一場關於「光」的沉浸式體驗。對他來說，技術不是冷冰冰的工具，而是一種「光的語言」。他擅長打破傳統屏幕的限制，利用投影映射將空間重組。觀眾不再是站在畫作前的旁觀者，而是走進了光影流動的內部，體驗時間的收縮與擴張。

PLATFORM 展區大型裝置

如果你喜歡在 Instagram 上分享震撼的藝術現場，那麼「PLATFORM」展區絕對是你的主戰場。這個單元專門展示大型裝置和場域特定作品，今年有兩位女性藝術家的作品尤為引人注目。

冰逸:《Lightning Series》

冰逸的作品往往帶有一種「吞吐天地」的氣魄，此次展出的《Lightning Series》是她「土地與氣象」藝術實踐的延伸。故事要追溯到 2013 年夏天，冰逸前往中國道教聖地龍虎山，創作了她的巨幅作品《萬物》。她將巨大的特製宣紙鋪在山間，讓風、雨、陽光等自然力量直接參與創作。此次在 ART SG 展出的《閃電系列》，試圖捕捉宇宙與地球萬物之間那種「電光火石」般的連結。這些巨大的水墨作品不僅是繪畫，更像是她與自然對話的記錄。

Citra Sasmita:《Bedtime Stories》

來自印尼峇里的藝術家 Citra Sasmita，將她在悉尼雙年展、夏威夷三年展及 Frieze New York 的重要作品匯聚於此。最吸睛的是她那懸掛式的裝置作品《Timur Merah Project X: Bedtime Story》。觀眾被邀請坐在懸掛的軟墊下，抬頭仰望，周圍環繞著大型紡織作品。畫布上反覆出現的「張開的雙手」圖案，象徵著歡迎與能量的傳遞。

Sasmita 的創作核心在於挑戰傳統峇里文化中對女性的刻板印象。她運用傳統的 Kamasan 繪畫技法，但主角不再是男性英雄，而是充滿力量的女性形象。作品中還運用了牛皮繪畫，靈感來自環太平洋火山帶的「火」元素，探討毀滅與重生的循環。

Melati Suryodarmo《I Love You》

而由瑞銀集團（UBS）呈獻的 UBS Art Collection 展區（一樓），將帶來印尼行為藝術家 Melati Suryodarmo 的經典作品《I Love You》（2007）。在長達數小時的表演中，藝術家抱著一塊沉重的玻璃，在一個紅色的空間內不斷移動，並反覆說著「I love you」。玻璃的易碎與沉重，象徵著愛情的脆弱與負擔；而不斷重複的告白，則將一句甜蜜的話語轉化為一場關於渴望、身體極限與心理韌性的儀式。Suryodarmo 曾是行為藝術教母 Marina Abramović 的學生，她的作品同樣具有直擊人心的力量。

【活動詳情】

名稱：ART SG 2026

日期: 2026年1月23日至25日

地點: 新加坡濱海灣金沙會展中心

