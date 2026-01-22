ART SG 26｜新加坡週末快閃好去處！焦點畫廊、大師作品全攻略
對於香港人來說，新加坡是再熟悉不過的週末旅行目的地。但在吃海南雞飯和逛濱海灣花園（Gardens by the Bay）之外，今年的 ART SG 可能會是你專程買機票飛一趟的理由。
作為東南亞規模最大的國際藝術博覽會，今年ART SG 不僅匯聚了全球頂尖畫廊，更首次與聚焦東南亞當代藝術的平台 S.E.A. Focus 聯手。一張門票便可通行兩大展會，可說是 Art Basel 香港站之前的「熱身賽」。筆者為大家整理了今屆 ART SG 的必看亮點、焦點畫廊及不可錯過的裝置藝術，有興趣前往的讀者不要錯過這個攻略。
White Cube（展位 BC05）
作為國際頂級畫廊的代表，White Cube 此次回歸誠意十足，帶來了一系列跨越東西方美學的重量級作品，絕對是入場後必須首先「打卡」的展位。
邵帆《Paired Rabbits 0725》（2025）
邵帆的作品向來以當代水墨與解構傳統傢具聞名。這幅新作展示了兩隻兔子溫柔地融合為一個形態，巧妙地融合了東西方繪畫傳統。對於喜愛當代水墨意境的藏家來說，這是一次近距離觀察邵帆筆觸的機會。
朴棲甫《Ecriture No.090711》（2009）
作為韓國單色畫的泰斗，朴棲甫的《描法》（Ecriture）系列早已是藝術市場的硬通貨。此次展出的作品屬於他 2000 年代開始的「彩色描法」系列，靈感源自福島磐梯山周圍絢爛的秋色。這幅作品跳脫了早期單色畫的中性色調，運用了極為鮮豔的色彩，展現藝術家極致的控制力。
Thaddaeus Ropac（展位 1B01）
Thaddaeus Ropac 此次延續其「美術館級別」的策展風格，將波普藝術與當代最具實驗性的物質探索並置，同樣有不少大師作品。
Roy Lichtenstein《睡蓮與雲睡蓮系列（C. 263）》（1992）
作為波普藝術的教父級人物，Roy Lichtenstein這幅作品屬於其睡蓮主題絲網版畫系列，以莫內《睡蓮》系列的標誌性題材為藍本。Lichtenstein沉迷於倒影，將商業印刷的機械感轉化為高雅藝術的語言。
畫中綿延的點狀條紋彷若水波紋理，裸露的金屬板面經鑽床壓印後形成迷人的漩渦紋樣，作品表面如池塘般泛起漣漪，在空間中折射變幻的光影。Roy Lichtenstein於 1960 年代末期創作了首批受莫內啟發的波普系列作品，重新詮釋了這位法國印象派大師的《魯昂大教堂》與《乾草堆》系列。
Tom Sachs《骷髏與水罐靜物》（2023）
這幅作品屬於Tom Sachs的「繪畫」系列，重現了畢加索在「戰爭歲月」（1937-1945）期間創作的畫作，這段時期畢加索深受第二次世界大戰的恐怖影響。Tom Sachs透過復刻畢加索的原始筆觸與造型，在作品中反覆出現粗獷黑色線條，部分源自美國街頭藝術與塗鴉。
Tom Sachs刻意保留創作痕跡，先擦除測量線與尺寸標記，再重新上色覆蓋。他保留原作的畢加索署名、創作日期、地點及標題，同時添加了新繪製的畫框與自己的草書簽名。
Intersections Art Gallery：鐘聲為誰而鳴？（For Whom The Bell Tolls）
來到Art SG，當然少不了關注新加坡本地畫廊。這次Intersections 畫廊帶來的展覽極具人文氣息，標題取自約翰·多恩（John Donne）的詩句，提醒我們「沒有人是一座孤島」。展覽聚焦於來自緬甸的 Aung Ko 和 Zoncy，以及新加坡藝術家 Jason Lim三位藝術家。
自 2021 年緬甸政變以來，Aung Ko 和 Zoncy 一直過著流亡生活。他們的作品雖然源於失去與動盪，卻拒絕沉溺於受害者的敘事，反而充滿了韌性與對和平的渴望。而 Jason Lim 則帶來陶瓷鐘。在佛教傳統中，鐘聲象徵著無常。在這個展位中，鐘聲不再是為某個抽象的「他者」而鳴，而是為我們每一個人而鳴。
2GIL29 GALLERY（展位 FC34）
如果你對新媒體藝術感興趣，韓國畫廊 2GIL29 帶來的 Jongbum Choi 個展不容錯過。Jongbum Choi 是韓國第一代媒體藝術的先驅。早在 90 年代，當 VJ（Video Jockey）這個概念還很陌生時，他就開始嘗試將影像與聲音實時結合的「Visual Performance」。
在 ART SG 的展位上，他將呈現一場關於「光」的沉浸式體驗。對他來說，技術不是冷冰冰的工具，而是一種「光的語言」。他擅長打破傳統屏幕的限制，利用投影映射將空間重組。觀眾不再是站在畫作前的旁觀者，而是走進了光影流動的內部，體驗時間的收縮與擴張。
PLATFORM 展區大型裝置
如果你喜歡在 Instagram 上分享震撼的藝術現場，那麼「PLATFORM」展區絕對是你的主戰場。這個單元專門展示大型裝置和場域特定作品，今年有兩位女性藝術家的作品尤為引人注目。
冰逸:《Lightning Series》
冰逸的作品往往帶有一種「吞吐天地」的氣魄，此次展出的《Lightning Series》是她「土地與氣象」藝術實踐的延伸。故事要追溯到 2013 年夏天，冰逸前往中國道教聖地龍虎山，創作了她的巨幅作品《萬物》。她將巨大的特製宣紙鋪在山間，讓風、雨、陽光等自然力量直接參與創作。此次在 ART SG 展出的《閃電系列》，試圖捕捉宇宙與地球萬物之間那種「電光火石」般的連結。這些巨大的水墨作品不僅是繪畫，更像是她與自然對話的記錄。
Citra Sasmita:《Bedtime Stories》
來自印尼峇里的藝術家 Citra Sasmita，將她在悉尼雙年展、夏威夷三年展及 Frieze New York 的重要作品匯聚於此。最吸睛的是她那懸掛式的裝置作品《Timur Merah Project X: Bedtime Story》。觀眾被邀請坐在懸掛的軟墊下，抬頭仰望，周圍環繞著大型紡織作品。畫布上反覆出現的「張開的雙手」圖案，象徵著歡迎與能量的傳遞。
Sasmita 的創作核心在於挑戰傳統峇里文化中對女性的刻板印象。她運用傳統的 Kamasan 繪畫技法，但主角不再是男性英雄，而是充滿力量的女性形象。作品中還運用了牛皮繪畫，靈感來自環太平洋火山帶的「火」元素，探討毀滅與重生的循環。
Melati Suryodarmo《I Love You》
而由瑞銀集團（UBS）呈獻的 UBS Art Collection 展區（一樓），將帶來印尼行為藝術家 Melati Suryodarmo 的經典作品《I Love You》（2007）。在長達數小時的表演中，藝術家抱著一塊沉重的玻璃，在一個紅色的空間內不斷移動，並反覆說著「I love you」。玻璃的易碎與沉重，象徵著愛情的脆弱與負擔；而不斷重複的告白，則將一句甜蜜的話語轉化為一場關於渴望、身體極限與心理韌性的儀式。Suryodarmo 曾是行為藝術教母 Marina Abramović 的學生，她的作品同樣具有直擊人心的力量。
【活動詳情】
名稱：ART SG 2026
日期: 2026年1月23日至25日
地點: 新加坡濱海灣金沙會展中心