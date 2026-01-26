日本有個Pokémon化石展？1:1還原怪顎龍、菊石獸化石 5月進軍美國

【展覽】提起去日本參觀Pokémon 寶可夢相關景點，不少人會想到東京日本橋的Pokémon Center DX，或Pokémon Center SHIBUYA的超夢裝置，但你又知不知道，日本還有一個「寶可夢化石展」？



寶可夢化石展海報

遊戲中將「化石」復活成寶可夢的機制，相信大家並不陌生。但「菊石獸」與「化石盔」，到後來各種霸氣的古代種，在現實世界中的原型究竟長什麼樣？牠們的骨骼構造又是如何？

「寶可夢化石博物館」現場圖（官網）

今年5月衝出亞洲

「寶可夢化石博物館（Pokémon Fossil Museum）」自2021年起在日本各地巡迴，這個展覽將遊戲裡的「化石寶可夢」變成了博物館級的骨骼標本，目前正在三重縣綜合博物館展出。今年5月，展覽更會衝出亞洲，首站選定美國芝加哥Field Museum。

「寶可夢化石博物館」現場圖（官網）

「寶可夢化石博物館」的核心概念相當有趣，這是由日本國立科學博物館與The Pokémon Company官方聯手策劃的正規科學展覽。策展團隊根據遊戲中的設定資料，結合現實古生物學的骨骼結構，製作出1:1實物大的「骨骼想像模型」。

展覽並非單純展示寶可夢公仔或周邊，而是將遊戲中的「化石寶可夢」骨骼模型，與現實世界中啟發它們靈感的古生物化石並列展示，主題為「古生物與寶可夢的比較」。參觀者將由「化石博士」以及頭戴探險帽、手持挖掘工具的特別版「發掘者比卡超」帶領，進行一場跨越次元的觀察遊戲。

1:1巨型骨骼模型

展覽最吸睛的，絕對是那些1:1的巨型骨骼模型。在遊戲畫面中，我們很難感受到寶可夢的實際大小，但在這裡，一切都能具象化。

這些骨骼模型並非隨意拼湊，而是經過精密的生物學考量。例如以霸王龍為原型的「怪顎龍（Tyrantrum）」，巨大的頭骨、強壯的下顎，以及那標誌性的頸部裝飾骨骼，都被完美還原。「護城龍（Bastiodon）」面部的盾牌狀骨骼結構清晰可見，讓你明白它為何擁有極高的防禦力。

初代就登場的經典「化石翼龍（Aerodactyl）」，其骨骼模型懸掛在空中，展現它作為「天空王者」的姿態。你可以清晰看到翼指的骨骼結構，以及那滿口鋸齒狀的獠牙。官方希望透過這些模型，讓孩子對骨骼結構產生興趣，進而引導他們觀察現實中的恐龍化石。

拆解「菊石獸」身世之謎

寶可夢化石博物館Virtual tour截圖

這個展覽的核心概念是「觀察與比較」。策展方巧妙地將「寶可夢模型」與「真實古生物化石」並排展示，讓觀眾「找不同」。例如，展覽會將「菊石獸（Omanyte）」的模型與現實中的「菊石（Ammonite）」化石放在一起。雖然兩者都有螺旋狀的外殼，但你會發現，現實中的菊石其實更接近魷魚或章魚，而寶可夢的設計則加入了獨特的想像。

又例如展覽會解釋，為何遊戲中的始祖大鳥設定為「飛行能力不佳」?原來這對應了古生物學界對於始祖鳥是否具備完全飛行能力的長期爭論。透過對比，觀眾能秒懂生物演化的特徵，以及遊戲設計師如何從自然界汲取靈感，並進行「二次創作」。

美國站同場加映霸王龍SUE

全球最大、保存最完整的霸王龍化石之一SUE(Field Museum)

這次展覽選擇芝加哥Field Museum作為北美首站，其中一個原因，是該館擁有全球最大、保存最完整的霸王龍化石之一SUE。在芝加哥展覽中，觀眾將有機會看到SUE的相關展示(包括複製品或相關解說)，與寶可夢世的岩石系霸主「怪顎龍」同場展出。屆時，觀眾可以更直觀地對比這兩位「龍」的異同，這是日本巡迴站難以複製的體驗。

此外，Field Museum著名的「芝加哥始祖鳥（Chicago Archaeopteryx）」標本複製品也將登場，與「始祖大鳥」隔空對話。

體驗真實挖掘過程

在遊戲裡，復活化石只需一秒鐘。但在現實中，從發現化石到將其展示在博物館，往往需要數年甚至數十年的時間。Field Museum的科學家團隊將參與展覽內容，分享真實的挖掘故事。

寶可夢化石博物館Virtual tour截圖

展覽中會有專門的區域，展示真實的古生物學家如何工作。你會看到他們使用的錘子、鑿子、刷子等工具(當然，還有比卡超同款的探險裝備)。展覽會透過插畫和影片，深入淺出地解釋化石形成的過程：生物死亡、被泥沙掩埋、經過億萬年的礦物質置換等。這部分將解釋「化石是如何形成的」，以及現實中古生物學家如何透過一塊骨頭，推敲出億萬年前的生態環境。

「寶可夢化石博物館」美國站宣傳圖（Field Museum）

「寶可夢化石博物館」展覽的日本巡迴最終站正在三重縣綜合博物館（MieMu）舉行，展期至2026年4月5日。隨著日本展期結束，這些珍貴的展品將正式打包，跨海運往美國，展開新的旅程。

國立科學館寶可夢化石博物館Virtual tour截圖

對於身在香港的我們，雖然去芝加哥比去東京遠得多，但這也是一個難得的機會。如果你剛好計劃在2026年至2027年間前往美國旅遊，芝加哥Field Museum絕對值得列入你的行程表。若實在無法親身前往，大家也可以透過東京國立科學博物館的虛擬導覽來體驗展覽。