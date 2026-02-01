深圳蛇口K11海景書店　讀書看海嘆咖啡超療癒！還有美味冬日甜點

「海風吹拂，思緒蔓延，誤入一個都市劇場樂園。」



深圳蛇口這家能看海的書店，已成為我的私人情緒放空地。

白天，温柔的光線透過落地窗，把整個沉浸式空間染成暖色，靠在窗邊看書時，海水彷彿就在書頁盡頭緩緩起伏。

入夜後的書店又是另一種浪漫，霓虹微光與遠處海面相映，像是走進了一場藍調電影。黑膠唱片低聲旋轉，咖啡香氣混着紙頁的味道，就算睡着小憩也不顯得突兀。

最近冬日上新一系列精緻可口的甜品來啦：

可可紅茶甜甜圈

春野抹茶撻

士多啤梨小撻



光聽名字就自帶冬日浪漫氣息。

除了閲讀打卡，書店還有很多區域值得探索：

汐風自習室：7個單間自習室，心流學習狀態ing

聽見濤聲：小眾冷門的中古唱片CD，復古感撲面而來

海幕劇場：紅絲絨幕布氛圍場地，適合交流談心

主題零售區：裏面藝術品和文創都很有意思，速來淘點好物



幻樂園（K11海邊序幕店）

地址：深圳市南山區招商街道K11COAST北館4樓NL415-417

交通：12號線太子灣站B1口直達商場內部

營業時間：10:00-22:00



