近距離觀賞外交國禮！中國非遺銅藝大師朱炳仁澳門首展看駿馬奔馳

【澳門/展覽/非遺】農曆新年在即，除了拜年逗利是，過大海去澳門到訪一場國家級非物質文化遺產展覽，也許亦是度過假期的好方式。



《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》宣傳圖（澳門銀河）

澳門銀河藝萃（GalaxyArt）近期邀請了國家級非物質文化遺產「銅雕技藝」代表性傳承人朱炳仁，舉辦《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》。這是朱炳仁首次在澳門舉辦個展，現場展出 68 套精選作品，當中大部分更是首度對外公開。展品涵蓋傳統與當代風格，既有曾作為外交贈禮的重器，也有配合馬年主題的新作。

《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》現場（澳門銀河）

誰是朱炳仁？

中國非遺銅藝大師朱炳仁（澳門銀河）

在中國工藝美術界，朱炳仁是具代表性的人物。他是中華老字號「朱府銅藝」的第四代傳人，家族銅藝歷史可追溯至清同治年間（1875年），當時紹興石灰橋畔的「朱府義大銅鋪」便以工藝精湛聞名。

承襲家族百年技藝的朱炳仁，進一步將現代工程學融入傳統工藝，改變了銅在當代建築中的應用。著名的杭州雷峰塔彩色銅衣、桂林銅塔等建築項目皆出自他手，因此他亦被稱為「中國當代銅建築之父」。

他是如何從銅建築，進軍「熔銅藝術」？

朱炳仁從建築轉向藝術創作的契機，源於一次意外。2006年，由他主持修建的常州天寧寶塔在竣工前失火。事後他在廢墟中發現，高溫熔化的銅瓦在冷卻後形成了形態自然、充滿張力的結晶體。這種「無模可控」的狀態啟發了他，自此開啟了「熔銅」創作之路。

他嘗試讓銅液在攝氏1200度高溫下自由流動，如同水墨畫的潑墨技法，賦予堅硬金屬流動的形態。是次澳門展覽中，「濠江熔光」單元便展出了多件熔銅作品，如《雨歸漁歌》與《風帆》，以抽象肌理呈現波濤與風帆的意象，呼應澳門這座海濱城市的特色。

展覽有什麼亮點？

《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》宣傳圖（澳門銀河）

2026年是農曆馬年，本次展覽特別策劃了「馬到功成」單元，展出多達 38 匹以「馬」為主題的銅藝作品，寓意龍馬精神、萬馬奔騰，絕對是新春行大運的最佳打卡點。

《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》宣傳圖（澳門銀河）

其中最令人矚目的，莫過於長達 6 米的巨型銅壁畫《八駿圖》。這件作品致敬了清代宮廷畫家郎世寧的經典名作，但朱炳仁並非簡單的臨摹。他運用獨創的「庚彩」技藝，結合琺瑯、油畫與水墨技法的銅表面著色工藝，讓銅畫呈現出寶石般絢麗的色彩。畫中八匹駿馬神采飛揚，在燈光照射下熠熠生輝，極具視覺衝擊力。

《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》宣傳圖（澳門銀河）

此外，展覽還展出了《乾隆八駿之超影》等立體雕塑，這些作品以高溫釉彩塑形，馬身色澤溫潤如玉，金鞍映日，赤鬃生風，完美融合了唐馬的雄渾氣韻與現代審美，為觀眾送上「馬年鴻運」的美好祝福。

什麼作品會作為外交國禮送出？

朱炳仁的作品不僅是藝術品，更常作為「國禮」贈予外國元首和國際組織，。本次展覽的「大國禮贈」單元，讓觀眾有機會近距離欣賞這些平日難得一見的國家級禮器。

《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》宣傳圖（澳門銀河）

重點展品包括《蓮年如意瓶》，這件作品巧妙結合了花絲鑲嵌、琺瑯彩繪等多種非遺工藝，瓶身線條流暢，寓意連年有餘、吉祥如意。銅的厚重與琺瑯的華彩相得益彰，展現了中國傳統工藝的極致精細與大氣磅礴。

《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》宣傳圖（澳門銀河）

而在「歲末清供」單元中，觀眾將看到朱炳仁與朱軍岷父子的聯手演繹，將展出多件精緻的銅藝盆景與生活器物。朱軍岷汲取了各大博物館珍藏的「清供圖」精髓，將原本易枯萎的花草，化作永不凋零的銅花。展區中央，朱炳仁大師的大型孔雀雕塑傲然挺立，周圍環繞著朱軍岷設計的銅藝盆景，相映成趣。

這個農曆新年，如果你計劃前往澳門，不妨預留時間到「銀河藝萃」走一走，為新的一年注入能量。

【展覽詳情】

名稱： 《銅上金彩——朱炳仁澳門藝術首展》

日期： 即日起至 2026 年 4 月 12 日

地點： 澳門銀河「銀河時尚匯」一樓，銀河藝萃 (GalaxyArt)

入場費用： 免費入場

開放時間：上午 11 時至晚上9時

