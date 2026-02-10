2月藝文活動｜合家歡新年音樂劇、彭秀慧Talk Show、張棟樑演唱會

【音樂劇/演唱會/脫口秀/舞蹈】農曆新年將至，除了拜年逗利是，二月的藝文活動同樣精彩。這次我們精選6個藝文活動，讓你的二月過得更加充實！



原創合家歡音樂劇《大吉？利是！拜年奇遇記》

農曆新年，小朋友最期待的環節莫過於「逗利是」。但除了紅封包裡的錢，孩子們是否懂得背後的祝福意義？由創意劇場教育呈獻的原創音樂劇《大吉？利是！拜年奇遇記》，即將登陸牛池灣文娛中心，非常適合一家大細入場觀看。

故事講述主角阿吉、姐姐阿柑與從外國回流的表姐美美，在拜年期間發生的奇幻故事。平時「講金唔講心」的阿吉，意外被吸入了「利是王國」，在那裡他遇見了打扮時尚的潮流財神爺、活潑可愛的利是精靈小利，甚至還有外表兇惡但內心可能有反差的年獸。為了抵抗「貪婪國」的攻打，阿吉與這些角色展開了一場冒險。

這部劇作的最大亮點在於「寓教於樂」，透過朗朗上口的歌曲、色彩繽紛的舞台設計及互動元素，讓孩子在笑聲中重新思考傳統習俗的價值。現時透過「01空間」購票更可享獨家二人或家庭套票優惠，低至85折。

日期： 2026年2月21日（晚上7：30）及 2月22日（下午3：00）

地點： 牛池灣文娛中心劇院



張棟樑《第二十一個故事》巡迴演唱會

張棟樑《第二十一個故事》巡迴演唱會澳門站海報

對於80、90後來說，張棟樑的名字代表了一段青春歲月。出道滿21年的張棟樑，將於2月28日在澳門倫敦人綜藝館舉行《第二十一個故事》巡迴演唱會最後一站。歌單預計包含無數經典金曲，當《當你孤單你會想起誰》、《北極星的眼淚》、《王子》的前奏響起，相信全場觀眾都會忍不住大合唱。

目前「01空間」亦提供獨家9折購票優惠，想與張棟樑一起寫下這段音樂旅程句點的樂迷記得把握機會啦。

日期： 2026年2月28日（晚上8：00）

地點： 澳門倫敦人綜藝館



茶館劇場「粵・樂・茶韻」

想帶長輩出門，又怕一般活動太勞累？西九文化區戲曲中心的茶館劇場「粵・樂・茶韻」是絕佳選擇。這個節目由粵劇名伶羅家英擔任藝術策劃及導演，專為推廣粵劇文化而設，將傳統戲曲精華濃縮在90分鐘內，並結合了「睇戲」與「嘆茶」的傳統體驗。

新一季節目內容豐富，觀眾可欣賞茶館新星劇團演繹的經典折子戲。除了羅家英的首本戲外，本季更加入了唐滌生名作《帝女花》之〈庵遇〉及《紫釵記》之〈劍合釵圓〉等膾炙人口的片段，還有講述女中豪傑樊梨花的《烽火結奇緣》。

活動環境仿照傳統中式茶館，觀眾在欣賞精湛演出的同時，還能品嚐香茶與精美點心。現場設有深入淺出的導賞解說，即使是從未接觸過粵劇的年輕人或外國朋友也能輕鬆投入，是三代同堂感受文化氣息的好節目。

日期： 即日起至2026年3月27日（逢周五至周日）

地點： 西九文化區 戲曲中心茶館劇場



彭秀慧《THE WAY KP ONE MIC STAND》快閃場

2月14日情人節，除了行街食飯送花，還有什麼好節目？彭秀慧（Kearen Pang）今年搞搞新意思，於情人節正日及翌日突發舉行「一口氣情人節快閃場」《THE WAY KP ONE MIC STAND》。

有別於以往大製作的劇場演出，這次 Kearen 回歸最純粹的表演形式，主打「One Mic Stand」棟篤笑風格。單憑一支麥克風、一張嘴，與觀眾近距離交流。

一向擅長細膩剖析現代都市男女心態的她，這次將話題聚焦在「情人節」這個令人又愛又恨的日子，誓要與觀眾探討在這個充滿粉紅泡泡的日子裡，單身人士如何自處，情侶又如何在「送禮與求生」之間取得平衡。與其在街上同人逼，不如入劇場聽彭秀慧「數臭」或歌頌愛情，度過一個笑中有淚的特別週末。

日期： 2026年2月14日（晚上）及 2月15日

地點：TIDES



交響爵士樂奇航

聽交響樂一定要正襟危坐？聽爵士樂一定要在煙霧瀰漫的酒吧？本地頂尖爵士小提琴手及作曲家李健強（Kenneth Li）聯同英國鬼才作曲家白舒文（Barak Schmool），即將帶來一場《交響爵士樂奇航》。

這場音樂會將交響樂的厚重磅礡與爵士樂的即興自由碰撞，將重新演繹爵士傳奇 Duke Ellington 的經典，以及白舒文的世界首演作品《世界一語》，將巴西、非洲、印度等民族節奏融入交響架構。想追求一點聽覺上的刺激與新鮮感，這場「Fusion音樂」絕對能滿足你挑剔的耳朵。

日期： 2026年2月22日（星期日）

地點： 西灣河文娛中心劇院



香港舞蹈團 x 輪椅舞協《遊延》

「無限亮」將聯同香港舞蹈團及中國香港輪椅體育舞蹈運動協會，帶來全新大型戶外舞蹈作品《遊延》（Wayfaring Beyond），免費入場，相信於是度過週末的好去處。

作品靈感源自莊子《德充符》與《逍遙遊》，由香港舞蹈團首席舞蹈員王志昇與輪椅舞蹈教練駱天麒聯合編舞。舞台上，專業舞者與輪椅舞者將打破「健全」與「殘疾」的二元對立，結合中國舞、武術與輪椅舞蹈，展現出驚人的爆發力與美感。

日期： 2026年2月28日（星期六）及 3月1日（星期日）

時間： 下午 2：00 及 4：00（共4場，每場約40分鐘）

地點： 大館檢閱廣場

