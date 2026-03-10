藝術三月2026｜李純恩《貓在哪裏》貓喻人生　同場展金庸絕筆書法

【藝術三月/展覽】甫踏進香港邦瀚斯的展廳，一眼就看見經典的「馬蒂斯紅」，然而走近細看，畫布上卻是一隻貓咪正悠然自得地在畫中與你對視。原來，這是知名跨界傳媒人李純恩對藝術大師畫作的重新演繹。



李純恩《貓在哪裏》展覽（Bonhams）

李純恩最新呈獻的《貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展》，不僅帶來逾30幅天馬行空的貓咪畫作，更首度公開他珍藏的香港八、九十年代文化界相關藏品，帶領觀眾走進他從容、通達且充滿幽默感的人生哲學。

把人的事情，交給貓來說

展覽的第一個單元名為「貓在哪裏」，對於名字，李純恩在會場的自白中如此寫道：「在中文裏，『貓』既是名詞，也是動詞。前者指的是動物，後者說的是躲藏的動靜。所以『貓在哪裏』就有了兩個意思，既說貓，也指人。動物之中，貓最像人，性格像，動靜也像，我畫貓，是把牠們當人畫，貓像人，人似貓，都好玩。」

古語有云「小隱隱於野，大隱隱於市」，而李純恩則認為做人最好也像貓一樣，時而顯山露水，時而不見首尾。他自創了一派「大隱隱於貓」態度，這亦成為他畫作的靈感來源。在他的筆下，貓咪化身為不受拘束的旅行者，時而躲進莫奈的花園感受印象派的光影，時而現身於土耳其與日本的異國風景中，轉個身又闖入了香港茶餐廳。

李純恩將人的情感與經驗，通通投射於貓的形象之上。畫中的貓咪不僅四處遨遊，更用以傳達心情：有的貓熱得趴在冰塊上消暑，其實是李純恩自己受不了六月的炎熱；有貓咪對小鳥觀察入微，也是源自他本人的生活經歷。把人的事情交給貓來說，於會心一笑之間，世事似乎也變得通達。

李純恩《貓在哪裏》展覽（Bonhams）

為了讓觀眾更沉浸式地體驗「貓」（躲藏）的趣味，展覽現場特別設置了「夜光房」觀展體驗。在幽暗的空間裡，畫布上的特殊顏料隱隱發光，觀眾彷彿在與畫中貓進行一場捉迷藏，玩味十足。

回望香港黃金年代的璀璨歲月

李純恩《貓在哪裏》展覽（Bonhams）

展覽的另一單元「黃金年代」，則展出李純恩的珍貴私人收藏。身為資深傳媒人，李純恩曾任香港《明報》、《成報》副刊主編，交遊廣闊。他透過一封封書信、一幀幀影像與友人贈畫，帶領觀眾回望香港八、九十年代流行文化與文壇最璀璨的歲月。

李純恩與藝文名士合影輯（Bonhams）

「黃金年代」單元中最引人矚目的，莫過於李純恩與金庸、倪匡及黃永玉等藝文名士的往來痕跡。李純恩年輕時深獲金庸先生器重，應邀加入《明報》副刊，二人從此結下深厚情誼。

金庸《行書書法》，2013年

本次展覽特別展出了數件金庸致李純恩的舊物，當中最重磅的，是金庸先生的十四字絕筆書法，「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」，正是金老創作的14部小說名稱的首字聯成的對聯，字裡行間盡見一代武俠宗師的風骨與氣度。

溥儒（溥心畬）《倣古詩意冊》設色絹本（Bonhams）

此外，同場亦展出了金庸先生舊藏的溥儒（溥心畬）《倣古詩意冊》設色絹本。這件山水絕品筆法篆籀，氣韻清雋雅逸。據悉，金庸先生生前對此作鍾愛有加，特意將冊頁重裝為五聯屏，鑲嵌雲龍逐珠錦，懸掛於香港山頂道故居客廳的正牆之上。透過這件珍貴藏品，觀眾不僅能欣賞到傳統書畫之美，更能一窺金庸先生武俠創作的靈感源流。

【展覽詳情】

名稱：貓在哪裏：李純恩繪畫與收藏展

地點： 香港邦瀚斯（灣仔皇后大道東50號太古廣場六座十樓）

日期： 即日起至2026年3月13日

開放時間： 星期一至五 上午10時至下午6時 ｜ 星期六 中午12時至下午6時

