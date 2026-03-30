藝術三月2026｜走進Coco Capitán太古坊展覽　領養一張陌生人舊照

【藝術三月/展覽】記憶，究竟該如何被留下？在彼思動畫《玩轉極樂園》（Coco）中，有一個令人動容的設定：當死者進入往生國度後，只要在世的人依然記得他，他便能繼續存在；但若在世的人慢慢將他遺忘，直到世上再也沒有人記得他，他便會迎來真正的「終極死亡」。那麼，如果這段即將消亡的記憶，幸運地被一個素未謀面的陌生人「領養」了呢？



西班牙藝術家Coco Capitán最近在太古坊67樓做了一個「遺失記憶辦事處」(攝：梁嘉欣）

西班牙藝術家Coco Capitán最近就在香港做了一個「遺失記憶辦事處」，走進她在太古坊67樓設置的展廳，有一瞬間你會以為自己誤闖了大熱美劇《人生切割術》（Severance）的片場：安靜、一塵不染，記憶彷彿在這裡被切割、重組，靜靜地等待著有心人拾起。

Coco Capitán為太古地產藝術月年度重點項目「ArtisTree Selects: Imagination Investments」（Swire Properties）

這是她為太古地產藝術月年度重點項目「ArtisTree Selects: Imagination Investments」打造的核心體驗，邀請都市人放慢腳步，重新思考記憶、時間與人際連結的意義。

憑直率手寫字風靡時尚界

Coco Capitán 1992年出生於西班牙塞維利亞（Seville），現居英國倫敦，創作難以被單一標籤定義。2016年，她以優異成績從倫敦皇家藝術學院攝影專業碩士畢業，此後橫跨菲林攝影、繪畫、散文與裝置藝術，涵蓋純藝術與商業領域。然而，真正讓她走入大眾視野的，是她極具個人辨識度的「手寫文字」。

Coco的手寫字沒有精雕細琢的排版，往往像是從某個中學生的日記本裡直接撕下來的。那歪歪扭扭的大寫英文字母，承載的卻是相當成熟、帶點存在主義色彩的哲思與幽默，有對日常的觀察、對未來的迷茫，也有現代人共有的焦慮。

Coco Capitán與Gucci合作產品（Coco Capitán官網）

2017年是她職業生涯的重要轉捩點。時任Gucci創意總監Alessandro Michele被她的文字魅力吸引，邀請她跨界合作。那句「What are we going to do with all this future?」（對於未來我們將何去何從？）於是被印在Gucci的T-shirt和腰包上，更被放大繪製在紐約、米蘭等地的藝術牆上。除了Gucci，她亦曾與Dior、Converse、Louis Vuitton等品牌合作，攝影作品也常見於《Vogue》、《British Journal of Photography》等雜誌。

三重篇章貫穿太古坊

「Imagination Investments」現場（Swire Properties）

「Imagination Investments」是Coco Capitán首次在香港舉辦的大型展覽，分為三個篇章。第一章《Naïvy》以攝影為主，源於她多年來對航海的迷戀。透過一系列攝影作品、布本及帆布畫作與文字創作，她探討大海作為具體風景與隱喻空間的雙重面貌。

「水手」的形象在這些作品中反覆出現。她視水手為一個充滿張力的矛盾符號：擁有航行無邊大海的自由，卻同時承受漂泊的孤獨；穿著統一制服、隱匿個人身分，卻各自懷抱對故鄉的鄉愁。作品隱隱提出一個問題：我們在追求自主的同時，是否依然在「歸屬感」與「漂泊欲望」之間拉扯？

Coco Capitán作品「Everything that could be, but is (yet), what is it (now)」（Swire Properties）

第二章《I Read While I Walk》是Coco最拿手的文字裝置。她將13則手寫短句佈置在上班族每天通勤、午餐必經的高架行人走廊上。字句充滿哲思，例如「Everything that could be, but is (yet), what is it (now)」、「Living or waiting until disappearance」，還有「If I were a piano, would I be grand?」，在匆忙的日常動線中，留下一點停頓的空間。

在67樓高空領養陌生人的回憶

第三章《Memory Adoption Bureau》（遺失記憶辦事處）位於太古坊港島東中心67樓，是整場展覽情感最重、也最需要觀眾親身投入的部分。

展覽第三章《Memory Adoption Bureau》（Swire Properties）

走進展廳，映入眼簾的是一排排整齊的辦公桌，純粹、抽離，宛如《人生切割術》中那個將工作與私人記憶徹底剝離的辦公室，甚至有「記憶專員」在場協助。但在這份冷峻秩序之下，每張桌上鋪滿的卻是一張張民間舊照片，展覽真正探討的，其實是最私密的人類情感。

展覽第三章《Memory Adoption Bureau》（Swire Properties）

這些照片並非名家作品，而是Coco從世界各地的跳蚤市場、二手檔案庫或廢棄物中收集回來的匿名影像。照片裡的人是誰？他們在哪裡？為何在鏡頭前發笑？又為何這張記錄了生命某個瞬間的照片，最終流落街頭？這一切已無從追溯。那些定格了某個平凡午後、某場生日派對、某次海灘旅行的相紙，成了沒有根的浮萍。

展覽第三章《Memory Adoption Bureau》（Swire Properties）

在「遺失記憶辦事處」裡，觀眾不再只是旁觀者，而是化身「遺失記憶收藏家」。藝術家邀請每位觀眾在浩瀚的影像中慢慢尋找，若你與某張照片產生了連結，便可以選擇「領養」它，完成一份正式的領養登記，簽下名字，將這張陌生人的舊照片放入信封帶走，承諾成為這段記憶的新守護者。

參觀者完成展覽後，亦可前往ArtisTree內的期間限定禮品店，選購藝術家的作品與周邊收藏。而三月的展覽只是整個項目的序章，Coco Capitán將於今年下半年回歸，帶來第二章節的全新創作。

【展覽詳情】

名稱：ArtisTree Selects: Imagination Investments

日期：2026年3月19日至4月26日

地點：

《Naïvy》：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓 ArtisTree

《I Read While I Walk》：貫穿兩個展場之間的行人走廊

《Memory Adoption Bureau》：鰂魚涌華蘭路18號太古坊港島東中心67樓

