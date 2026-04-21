大都會博物館珠寶登陸香港故宮！策展人：裝飾自己是成為人的起點

【香港故宮/訪問】人類為什麼要戴珠寶？在世俗眼光中，珠寶往往與財富、權力或感官享受畫上等號。但在紐約大都會藝術博物館（The Met）策展人 Melanie Holcomb 博士眼中，這是一個關於人性起源的問題：「人類開始說話、使用語言、開始使用工具的同一時刻，他們就開始佩戴珠寶。裝飾自己，是使我們成為人類的一部分。」



香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」展覽現場（HKPM）

這份對「人」的好奇 ，正是香港故宮文化博物館「琳瑯——紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」試圖探索的核心。展覽匯聚近200件橫跨公元前2000年至21世紀的珠寶作品，來自The Met內部13個策展部門，是The Met首個以珠寶珍藏為主題的國際巡迴展，也是其館藏首次大規模來到香港。

為此，我們與The Met中世紀藝術部及修道院藝術博物館策展人Melanie Holcomb博士，以及香港故宮文化博物館副館長及首席策展人王伊悠博士，進行了一次對談。

The Met中世紀藝術部及修道院藝術博物館策展人Melanie Holcomb博士（左）以及香港故宮文化博物館副館長及首席策展人王伊悠博士（右）（攝：梁嘉欣）

「琳瑯」是一種聲音？

甫見展覽資料，首先引發好奇的是中英文標題之間的落差。英文副標題「The Body Transformed」（意指：身體的蛻變）直白，說的是珠寶對身體的改變；中文「琳瑯」卻是另一回事，充滿東方古典的詩意。這種看似截然不同的語境，策展團隊是如何將其統一起來的？

王伊悠博士從中文的語境和歷史淵源作出了解釋。「『琳瑯』有一種聲音上的詩意。中國是一個熱愛玉石的國家，這兩個漢字可以追溯到一千年前，所謂『叮叮噹噹』的琳瑯，最初就是用來形容珠寶碰撞的聲音。」

項鍊 荷內–朱勒・萊儷（法國，1860–1945 年） 約 1897–1899 年 金、琺瑯、蛋白石、紫水晶 Lillian Nassau 捐贈，1985 年 紐約大都會藝術博物館 1985.114（HKPM）

王博士引導我們做了一個想像：「你想像一位女士戴著很多飾品走動，這就創造了一種聲音與詩意的體驗。若直譯『Body Transformed』為『身體蛻變』，在中文語境裡感覺不太對。而『琳瑯』不僅呼應了會動的珠寶所發出的聲音，在現代中文裡，它更代表著『面前有太多美好的事物，讓你目不暇給』，這正是我第一次走進The Met時的感覺。」

Melanie聽到這個解釋，有些驚喜。「事實上，整個展覽有一個貫穿始終的主題，就是『會動的物件』。珠寶本身就帶有聲音，這與『琳瑯』的意境完美契合。」透過「琳瑯」，珠寶不僅耀眼奪目，更帶給觀者無盡多樣性，成就了對身體的轉化。

裝飾身體，是我們成為「人」的起點

紐約大都會藝術博物館與香港故宮文化博物館的布展團隊緊密合作，一起檢查及安裝「琳瑯──紐約大都會藝術博物館世界珠寶珍藏」特別展覽的展品。(HKPM）

涵蓋4000年歷史、跨越五大洲的200件展品，要找一條線串起來並不容易。Melanie指出，The Met擁有19個策展部門，這次展覽就橫跨了其中的13個。這種跨越時間與地域的比較思考，正是The Met藏品一直希望策展人去探索的工作。

她的切入點是：珠寶不只是裝飾藝術，它本身是一種雕塑。「如果沒有附著在身體上，它就無法發揮作用，這就是讓它有別於其他任何藝術形式的地方。即使是製作大型動態雕塑的Alexander Calder，當他製作珠寶時，腦海中也存在著一個身體。」

晚裝 喬治奧．迪．聖安傑洛（美國，1933–1989 年），梅卡拉紐約公司（美國，成立於 1975 年）（HKPM）

那人類為什麼要戴珠寶？Melanie說，「看起來漂亮」這個答案她從來不滿足。「歷史告訴我們，它的意義遠不止於此。它關乎我們最高的渴望：對不朽的渴望、對統治的渴望、對擁有權力的渴望，當然也包括一種變得美麗和被注視的渴望。珠寶是一個充滿野心的載體。」

在Melanie看來，裝飾身體的行為，與人類的起源息息相關。「人類開始說話、使用語言、開始使用工具的同一時刻，他們就開始佩戴珠寶。這些事情是同時發生的。這就是人類成為人類的時刻。裝飾自己，是使我們成為人類的一部分。」

拖鞋及腳趾套 埃及，新王國時期，第18王朝，圖特摩斯三 世，約公元前1479–公元前1425年 金 出土自埃及，上埃及，底比斯，猴谷，D號谷， 圖特摩斯三世的三位外國王妃墓 Fletcher Fund，1921至1922年 紐約大都會藝術博物館(HKPM）

裝飾自己，是使我們成為人類的一部分。

無論是古埃及法老妃嬪的黃金腳趾套，還是古代美洲哥倫比亞的黃金頭飾，我們都能看到人類試圖透過珠寶爭取不朽、彰顯地位的共通性。「珠寶讓你變得高貴，而高貴的人佩戴珠寶，這是一種循環論證。」Melanie說，「即使在今天，這種行為模式依然存在，只是我們有時不願承認。」

劍，也是珠寶？

長柄眼鏡 卡地亞（法國，成立於1847年） 美國，紐約，約1905年 鉑金、鑽石 Susan Dwight Bliss捐贈，1941年 紐約大都會藝術博物館（HKPM）

在探討身體與珠寶的關係時，「性別」是一個無法迴避的議題。那麼展覽有沒有試圖參與當代的性別論述？兩位策展人從不同的角度給出了各自的回應。

擁有女性歷史學術背景的王伊悠博士說，香港故宮文化博物館在策展時，一直致力於呈現女性在歷史與當代的貢獻。「在展覽的最後一個部分，我們特別展示了一百多年前的女性設計師和女性製作者。大眾聽過Tiffany，聽過Cartier，但往往沒有意識到早期有許多重要的女性設計師扮演了關鍵角色。Melanie在展覽中解讀了女性作為贊助人、製作者、設計師和創意推動者的多重身分，這非常重要。」

胸針 或蒂芙尼（成立於 1837 年） 美國，約 1900 年 祖母綠、鑽石、鉑金 Susan Dwight Bliss 捐贈，1953 年 紐約大都會藝術博物館（HKPM）

然而，Melanie隨即提出了另一個角度。「反過來說，這也是為了證明珠寶不僅僅是女性佩戴的東西。我一直在說的這些對權力、不朽的渴望，男性同樣擁有。在歷史上，很多你認為是女性才會佩戴的東西，實際上是男性佩戴的，特別是在早期的印度等地。」

為了進一步挑戰大眾對珠寶與性別的固有想法，展覽中刻意展出了「劍」。「為什麼選擇劍？部分原因是要震撼你，讓你去想：什麼是珠寶？裝飾身體意味著什麼？」Melanie說，「男性氣質是如何透過鑲有珠寶的物品來展現的？很多裝飾華麗的劍，在戰鬥中的主要目的並非作為武器，而是作為服飾、作為男性配件，這是一種關乎掌控和權力的時尚。將劍納入珠寶展，絕對是一個刻意挑釁的決定，它促使我們反思：如果我們把男性的裝飾品排除在藝術形式之外，這意味著什麼？這究竟是在提升，還是在貶低男性與女性所佩戴的裝飾品？」

珠寶十五件套組（附皮盒） 法國，約 1810 年 珠寶：切割鋼 盒：紅色摩洛哥、鎏金壓印 Albion Art Co. Ltd 捐贈，2020 年 紐約大都會藝術博物館 2020.95a-r(HKPM）

Melanie也直接回應了珠寶的性別化特徵：「毫無疑問，珠寶包含性別成分。它不是無性別的（agender），它是性別化的（gendered）。特別是在涉及新娘或女性性慾時，珠寶往往帶有一種性別化的傾向。」

暴力、醜陋與死亡

展覽裡並非所有展品都符合傳統意義上的「美」。其中一件由珠寶設計師Shaun Leane與英國前衛時裝大師Alexander McQueen於1998年合作設計的「下顎骨配飾」，以其暴力美學成為全場最叫人難忘的展品之一。這件以鋁鑄造、揭示肌膚之下骨骼與牙齒的配飾，放進這個展覽究竟有什麼意義？

下顎骨配飾亞歷山大．麥昆（英國，1969–2010年）與桑恩．利恩（英國，生於1969年）合作為亞歷山大麥昆（英國，成立於1992年）設計英國，1998年（HKPM）

「Shaun Leane是我們這個時代最重要的珠寶設計師之一，因為他真正理解裝飾自己的深層意義。」Melanie說，「他總是在思考珠寶更深的含義，試圖將珠寶視為盔甲、視為保護性飾品，探討珠寶與死亡之間的聯繫。有時候為了達到這個目的，它的審美幾乎是醜陋的。當你看到那件下顎骨配飾，你會想要退縮，但你又無法移開視線，它就是有著如此強烈的感染力。」

下顎骨配飾亞歷山大．麥昆（英國，1969–2010年）與桑恩．利恩（英國，生於1969年）合作為亞歷山大麥昆（英國，成立於1992年）設計英國，1998年（The MET）

Melanie認為，這件前衛作品與展覽第一部分探討古人面對死亡的陪葬珠寶，在本質上回應著同一個問題：「我們作為凡人是誰？這意味著什麼？只是以非常不同的方式在探討。」

這種在醜陋中尋找美的想法，也觸動了王伊悠博士。「我們為了這個展覽工作到很晚。有天我走出辦公室，走到行人天橋上，只看到了垃圾。但我突然覺得，哇，真美。這個展覽幫助我用不同的方式看待世界。我們希望參觀者也能打開眼睛和思想，在平凡中看到神聖。」

東西方說的是同一件事

「嫉妒的丈夫」項鍊 Alexander Calder（美國，1898–1976年） 1940年 黃銅線 Muriel Kallis Steinberg Newman典藏，Muriel Kallis Newman捐贈，2006年 紐約大都會藝術博物館 2006.32.6（HKPM）

策展過程中，香港故宮文化博物館團隊特意挑選了本地珍貴藏品與The Met的展品對話，包括「夢蝶軒」收藏的中國古代金飾，以及「賀祈思」收藏的點翠花蝶紋鈿子。

王博士舉了一個例子。Alexander Calder的黃金動態雕塑項鍊，與19世紀中國清代的節慶頭飾（鈿子），外觀完全不同，但指向同一個想法。「Calder的作品充滿流動性；而作為中國藝術史學家，我知道中國的工匠同樣理解這種動態概念，法文稱之為 en tremblant（顫動）。中國工匠用極細的金屬絲做成彈簧狀，連接花瓣或蝴蝶，佩戴者走路時，它就會顫動。這是完全相同的想法，只是外觀不同。我希望人們能看見我們作為人類所共享的東西。」

點翠花蝶紋鈿子 中國，清，19 世紀 翠鳥羽毛、仿珍珠、仿碧璽、翡翠、珊瑚、絲 綢、鍍金金屬 香港故宮文化博物館賀祈思收藏(HKPM）

在黃金展廳中，策展團隊將「夢蝶軒」的中國古代金飾與The Met的埃及黃金文物並排放置。「你看著它們，會驚嘆古代的埃及人和中國人竟然在同一個方向上思考！」王博士說。

一場博物館「速配」

將如此龐大複雜的展覽落地香港，背後是一場歷時數年的跨國合作。王博士將這次合作形容為一場完美的「Speed dating」（速配）。

「紐約和香港有著驚人的相似之處，兩座城市共享著非常相似的DNA，它們多樣、國際，而且都是時尚和風格之都。」王博士回憶，大約四年前，The Met館長Max Hollein和副總監Quincy Houghton來到當時成立不到四年的香港故宮文化博物館參觀。「這就像社區裡來了個新孩子。他們很喜歡我們做的事情，我們說著相同的語言。從那時起，就開始尋找完美的合作項目。」

Melanie對香港團隊的專業與熱情印象深刻。「這是我最喜歡的合作方式。我們建立了一種深厚的信任感。我真的可以代表The Met的整個團隊說，我們愛上了香港這座城市，愛上了這裡的街頭、市場和美食。」兩位策展人表示暫時沒有下一個合作計劃，但希望這次能成為一個開始。

四千年的珠寶，說的是恐懼、渴望、權力，還有美。但Melanie也說，不必想那麼多。「你也應該享受純粹觀看的樂趣，欣賞這種藝術形式的創造力。」